Dehydratovaný Rodríguez. Kolumbijská hvězda MS 2014 skončila na kapačkách

Král střelců z mistrovství světa 2014 odehrál v americkém Marylandu proti Francii jen 63 minut a na trávníku působil unaveným dojmem. Zklamáním byl jeho výkon i v předchozím přípravném utkání proti Chorvatsku a podle kolumbijských médií není jisté, že se dostane do nominace na letošní světový šampionát.
V pondělí po zápase s Francií vykazoval Rodríguez příznaky těžké dehydratace a v Minnesotě, kde hraje za tamní klub United, byl na 72 hodin hospitalizován „kvůli preventivnímu lékařskému sledování a rekonvalescenci,“ uvedl kolumbijský svaz v prohlášení. Od února, kdy přestoupil do Minnesoty, odehrál v MLS kvůli zdravotním problémům jen 39 minut.
Kolumbie zahájí světový šampionát 17. června zápasem s Uzbekistánem. Ve skupině K se pak utká ještě s Kongem a Portugalskem.