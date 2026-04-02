Dědeček hrdiny Sadílka o postupu na MS: Bečál jsem. Jdu si dát štamprlu

David Čermák
  7:11
Když ráno vyšel z domku v Ostrožské Nové Vsi, tradiční zdravotní procházka s hůlkami se pořádně natáhla. Ve vesničce na dohled od Uherského Hradiště všichni vědí, že jeho vnuk v úterý večer poslal fotbalové Česko po dvaceti letech na mistrovství světa. „Každých deset metrů mě lidi zastavovali a třepali mně ruku. Tak říkám: Kurňa, copak jsem proměnil tu penaltu já?“ rozesměje se do telefonu pan Antonín Jurásek.
Antonín Jurásek ukazuje na dres Michala Sadílka, svého vnuka.

Antonín Jurásek ukazuje na dres Michala Sadílka, svého vnuka. | foto: Zdeněk Němec, MAFRA

Ročník 1949, dědeček fotbalových bratří Sadílkových. Ten mladší, slávista Michal, před úterní půlnocí na Letné rozhodl v bláznivém barážovém finále s Dánskem rozstřel a dopsal kouzelný příběh.

Kdo si vzpomněl, co se mu přihodilo před necelými dvěma lety?

V rakouském Schladmingu vrcholila příprava na Euro, do turnaje zbývalo pár dní, když si Sadílek s parťáky Krejčím a Juráskem vyrazil zkrátit čas jízdou na tříkolce. Řítil se ze strmých svahů hory Planai, kterou v zimě denně obsypou tisíce lyžařů, najel na nerovnost, proletěl se vzduchem a dopadl na hranu roury, která sváděla vodu z potoka.

Chtěli jsme po hráčích, aby se stali partou. Nedvěd s Trundou o postupu i Koubkovi

Rána až na kost se ošklivě rozšklebila a záložník, kterému během angažmá v Nizozemsku vymysleli přezdívku Vysavač, hned vytušil: To je špatné. Sbohem, Euro.

„Ukaž mi člověka, který v životě neudělal blbost. On ju tenkrát udělal a doplatil na to škaredě,“ poví pan Jurásek. „Vím, jak ho to vzalo, vždyť marodil tady u mě na zahrádce. Nohu měl sešitú, jen ležel a já s ním ta muka prožíval. Chudák byl z teho na větvi. To víte: Kdo má něco rád a sám si to pokazí, toho to pak mrzí o to víc. Teď mu to osud vrátil, dostal to cukrové na konec.“

Jen si nechte libozvučným slováckým nářečím odvyprávět, jak vyvrcholení památného večera doma u televize prožíval: „Když jsem Michala viděl jít na tu penaltu, musel jsem vstát a vydýchat sa. Tak sa mi rozbušilo srdce, že jsem myslel, že budu mět infarkt. Říkal jsem mojej: Kurňa, já toho kluka dovedl k fotbalu a on mě teď dovede do hrobu! Ale když proměnil, nebudu ti kecat, to mi vyskočily slzičky. Povídám: Mamo, o půl dvanácté jsem už dlouho nepil slivovicu, hned si jdu dát štamprlu. Vytáhl jsem flašu z ledničky, polk jsem, a když jsem viděl, jak Míša chodil po hřišti a bečál, bečál jsem taky.“

Michal Sadílek po rozhodující penaltě v baráži proti Dánsku.

Ale ty nervy! Ještě než začal rozstřel, dědeček luštil z obrazovky, jestli vnuk půjde kopat.

A díval se pozorně, takže brzy věděl: „Sledoval jsem, jak stáli v kolečku a asistent Suchopárek na něho ukazoval. Hned jsem sa otočil na manželku: Matko, Michal ide kopat čtvrtý, dívaj sa! Šel tam pak s takovým klidem, člověče... To mě překvapil. Druhý den jsme si volali a on: Dědo, vždyť mňa znáš. Já to mám promyšlené, už když tam idu.“

Napadlo by vás, že zrovna jméno Sadílek sehraje v baráži tak zásadní roli? Než zrádný dvojboj začal, spíš se řešilo, že hrát asi nebude. Kouč Koubek potřeboval ve středu hřiště udělat místo pro navrátilce Daridu, v prvním utkání s Iry kvůli tomu na poločas obětoval taky nedávného kapitána Součka. Tím pádem se i na slávistického snaživku dostalo až osm minut před koncem, kdy byli Češi v průšvihu, prohrávali 1:2.

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

O čtyři minuty později standardka z pravé strany, balon od Sadílkovy levačky na hlavu kapitána Krejčího a vyrovnáno. Pak úspěšné penalty a o pět dní později znovu. Včetně postupové tečky, kterou zařídil drobný chlapík s bradkou. Pohádka?

„Nejdřív jsem si říkal, že budu rád, když se oba kluci dostanú do ligy. Pak když dají v lize branku. Když se sešli v reprezentaci, napadlo mě, že už možu umřít. A teď tohle? Míšovi jsem dojatě říkal: To už není třešnička na dortu, ale na minaretě,“ usměje se pan Jurásek. „Když jsme spolu mluvili, byl ještě celý ochraptělý. Povídám: Nevykládaj mně, že jsi aj zpíval! A on: Dědo, zpíval. No aby ne, vždyť je to krása. První člověk tady od nás z okolí, který sa podívá na mistrovství světa. Šest kluků z přípravky, kterou jsem trénoval, se dostalo do Hradiště, talent měli, ale ligu hráli jen Sadílci. Každý tu dřinu nevydrží, oni ano.“

Výsledky

Nejčtenější

Česko - Dánsko 2:2, na penalty 3:1, po letech jsou fotbalisté na mistrovství světa

Čeští fotbalisté slaví postup na mistrovství světa 2026.

Český fotbal je zase světový. V červnu se v Americe představí na nejsledovanější sportovní akci planety. Bude součástí načančané show, která poprvé v historii pojme osmačtyřicet zemí. Postup si...

OBRAZEM: Party v ulicích Prahy! Jak Češi v noci slavili postup na mistrovství světa

Před letenským stadionem to vřelo. Češi nejdřív v základní hrací době...

Dvacet let po poslední úspěšné baráži hostila pražská Letná další vrchol dodatečné kvalifikace o mistrovství světa. A zase to vyšlo! Čeští fotbalisté si zahrají na největší sportovní akci planety...

Všechny týmy fotbalového MS: nováčci i zajímavé příběhy. Koho doplní Češi?

Kapitán národního týmu Ladislav Krejčí se raduje z gólu v prodloužení proti...

Blíží se to. První fotbalové mistrovství světa, kterého se zúčastní 48 mužstev. A mezi účastníky budou po 20 letech také Češi, kteří se kvalifikovali přes baráž jako jedni z posledních. Už před nimi...

Všichni jsou už v Mexiku a Češi jedou taky. Kapitán Krejčí: Ty vole, nemám slov!

Reprezentační manažer Pavel Nedvěd a kapitán Ladislav Krejčí slaví postup na...

Hráči se rozutekli na všechny strany, jen on zůstal po rozhodující penaltě stát. Skoro nehybně. Jen s rukama nad hlavou. S pyšným výrazem ve tváři. Miroslav Koubek. Nebo snad král Miroslav? Ten,...

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

Respekt Koubkovi i hráčům. Ukázali, co v sobě Češi mají. Priske o baráži i Spartě

Sparťanský trenér Brian Priske kyne fanouškům po vítězném utkání v lize nad...

Při pohledu na spoustu prázdných míst v sále se nejdřív podivil „Jsou Velikonoce, tak asi proto,“ prohodil Brian Priske. Pak si trenér sparťanských fotbalistů na tiskové konferenci sám vzal slovo....

6. dubna 2026

Reprezentanti do boje, zavelel Trpišovský. Výkon proti Baníku měl parametry, těšil se

Trenér Slavie Trpišovský během zápasu s Baníkem.

Žádné úlevy, žádné šetření reprezentantů. Všech sedm fotbalistů, kteří v minulých dnech pomohli národnímu mužstvu vybojovat postup na mistrovství světa, bylo v základní sestavě Slavie Praha v Ostravě...

6. dubna 2026

Bouřlivá a násilná hra. Historie fotbalu je krvavá, současný název prvně použil kněz

Premium
Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho...

Dnes ho pravidelně hrává téměř čtvrtmiliarda lidí. Symbolizuje ho lehkost, technické finesy a trestání jakýchkoliv faulů. Bývaly ale doby, kdy se z hrací plochy sbírali těžce ranění, či dokonce...

6. dubna 2026

Karviná v akci po vypuknutí skandálu: Pro hráče i trenéry je to nepříjemné, říká kouč

Zastupující karvinský kouč Pavel Němec při zápase na Spartě. Nahradil...

Než novináři dostali prostor na otázky, zastupující trenér karvinských fotbalistů Pavel Němec je s úsměvem požádal: „Je to moje první tiskovka, tak prosím buďte na mě hodní.“ Ale copak se šlo...

5. dubna 2026  22:18

Sparta - Karviná 2:0, domácí utekli Plzni, v útočném duelu se trefili Sonne a Mercado

Fotbalisté Sparty se radují z gólu, který vstřelil John Mercado (vpravo).

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. Využili sobotního zaváhání Plzně, doma v 27. kole Chance ligy porazili Karvinou 2:0 a osm kol před koncem sezony mají na Viktorii osmibodový...

5. dubna 2026  17:35,  aktualizováno  20:26

Šílený zápas, smutek pro Součka. Leeds si po penaltách zahraje semifinále FA Cupu

Zklamání. West Ham předvedl heroický závěr, ale končí ve čtvrtfinále FA Cupu,...

Větší podívanou nedělní fotbalový program asi nenabídl. Ve čtvrtfinále anglického FA Cupu prohrával domácí West Ham s Tomášem Součkem proti Leedsu ještě v 92. minutě 0:2. Jenže kladiváři dokázali...

5. dubna 2026  20:26

Vzal jsem to na sebe a selhal. Bohužel, řekl ostravský Chaluš k zahozené penaltě

Chaluš z Baníku se snaží obejít slávistu Provoda.

Ostravský stoper Matěj Chaluš byl u obou pokutových kopů, které sudí Jakub Wulkan nařídil v utkání Baníku s fotbalovou Slavií (0:2). V první půli míč zasáhl jeho ruku, načež Tomáš Chorý poslal hosty...

5. dubna 2026  20:17

Brankář Kovář s PSV ovládl Eredivisie, má třetí titul v evropských ligách

Matěj Kovář a spoluhráči z PSV Eindhoven Joey Veerman a Yarek Gasiorowski...

Brankář Matěj Kovář slaví s fotbalisty PSV Eindhoven nizozemský titul. Po sobotní výhře 4:3 nad Utrechtem jim dala jistotu nedělní bezgólová remíza Feyenoordu na hřišti Volendamu. PSV vyhrál...

5. dubna 2026  17:53,  aktualizováno  19:40

Baník si nezaslouží být tak nízko, řekl Chorý. Penaltová série? Nepřipouštím si ji

Tomáš Chorý ze Slavie dotírá na baníkovce Frydrycha.

V neděli kopal další, už osmnáctou, penaltu v české lize a opět se nemýlil. Slávistický útočník Tomáš Chorý proti Baníku Ostrava (2:0) zase vylepšil svou působivou bilanci a nasměroval svůj tým k...

5. dubna 2026  18:50

Hradecký Horejš: Darida čeká na výrok pokladníka, Mihálik byl důležitý i bez gólů

Hradecký trenér David Horejš v utkání s Bohemians.

Do zápasu šli s tím, že je výhra posune do elitní šestky. Povedlo se, Hradec, i s Vladimírem Daridou, pomocníkem národního týmu při úspěšném barážovém boji o postup na mistrovství světa, pražské...

5. dubna 2026  18:31

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

5. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  17:50

Šulc po ošetření střídal a přišel o druhý poločas, Lyon bez něj opět ztratil

Pavel Šulc na trávníku během zápasu proti Angers.

Český záložník Pavel Šulc nedohrál ve francouzské fotbalové lize kvůli zranění bezbrankový zápas Lyonu na hřišti Angers. Po ošetření opustil hřiště v 55. minutě. Jeho reprezentační kolega Adam...

5. dubna 2026  17:34

