Zimovi staršímu navíc dozajista ožijí i vzpomínky na Jižní Koreu. Ještě když byl profesionální hokejista, rozšířil si životopis, ze kterého vyčnívá extraligový titul se Vsetínem, o vskutku exotické angažmá.
Slyšeli jste někdy o klubu Halla Winia?
„Kdybych tam tehdy měl jít sám, hodně bych se rozmýšlel. Ale z Česka jsme šli tři, takže se dalo zvyknout. Byť samozřejmě začátky byly těžké,“ vzpomíná Zima pro iDNES Premium.
V Jižní Koreji, kteoru čeští fotbalisté vyzvou na úvod šampionátu, nakonec strávil sezonu. „Ale náš život byl v podstatě jenom hotel, trénink, zápas, hotel. Měli jsme řidiče, který nás před hotelem odvezl na trénink a pak zase zpátky,“ vybavuje si.
Víte, jak to je: No jó, ten má fotra hokejistu, proto hraje, i když to neumí. Úplně slyším ty průpovídky.