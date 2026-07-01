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Předseda fotbalové asociace odpovídal dva dny po konci trenéra Miroslava Koubka, který po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa v Americe v pondělí rezignoval.
„Po zhruba hodinovém rozhovoru na naší osobní schůzce mi trenér řekl: Já vám ten svůj post dám k dispozici, tak se pojďme dohodnout,“ popsal Trunda okolnosti Koubkova konce.
Proč mu s generální manažerem Pavlem Nedvědem bezprostředně po turnaji opakovaně vyjadřovali důvěru? Vnímal v Americe spory mezi hráči a realizačním týmem? A jak bude asociace postupovat dál?
„Je potřeba totální rekonstrukce české reprezentace,“ přesvědčuje.
Tu by v očích předsedy mohl řídit právě odborník z ciziny.
„Už teď jsme si pojmenovali asi dvacet bodů, které by měl nový trenér splňovat,“ vysvětlil Trunda. „Potřebujeme člověka, který bude trochu nezávislý a přinese nové myšlenky, díky kterým posuneme český fotbal dopředu.“
Ve studiu iDNES.cz mluvil i o finančních možnostech asociace směrem k výběru nového trenéra či o přenastavení výchovy mládeže.