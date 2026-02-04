Infantino v pondělním rozhovoru v pořadu britské televize Sky News uvedl, že k návratu Ruska do mezinárodních fotbalových soutěží musí dojít. „Tenhle zákaz ničeho nedosáhl, akorát stvořil ještě víc frustrace a nenávisti,“ řekl.
„Jeho vyjádření jsem vnímal. Účastním se i jednání FIFA Development Committee, takže jsme v posledních týdnech měli četná setkání,“ uvedl Trunda.
Pro Ukrajince je zdegenerovaný, pro Haška hloupý. Šéf fotbalu chce zpátky Rusko
Zástupci FIFA i UEFA suspendovali Rusko v únoru 2022, krátce po jeho vojenském vpádu na Ukrajinu. Právě ruská reprezentace přitom tehdy měla být jedním z potenciálních českých soupeřů v baráži o mistrovství světa v Kataru.
Češi se tenkrát chystali na semifinále se Švédskem a v případném finále měli narazit právě buď na Rusko, nebo Polsko. To nakonec vzhledem k nastalé situace do finále postoupilo bez boje a v duelu se Švédy, kteří předtím vyřadili Česko, si zajistili postup na šampionát.
Březnový program národního týmu
baráž o mistrovství světa
Česko – Irsko
Česko – Dánsko/Sev. Makedonie
Po čtyřech letech stojí česká reprezentace před baráží o nejprestižnější světový turnaj znovu.
V prvním utkání play off vyzve Irsko a v případě úspěchu se v rozhodujícím utkání střetne s lepším z dvojice Dánsko - Severní Makedonie. Hraje se na konci března.
„A my děláme všechno pro to, abychom baráž zvládli,“ poznamenal Trunda během středečního setkání s médii, kterého se účastnili také reprezentační manažer Pavel Nedvěd a nový kouč Miroslav Koubek.
„Od jeho jmenování je to neskutečný fofr. Každý den je přesně neplánovaný, vidím, jak oba dva denně pracují, jak jsou všechny mítinky intenzivní. Samozřejmě, že i práce předchozího realizačního týmu byla plně profesionální, ale já už chci mluvit hlavně o současnosti: čeká nás nesmírně důležité a intenzivní období,“ navázal předseda fotbalové asociace.
Na základě jeho žádosti liga odložila kompletní 27. kolo tak, aby měl národní tým před klíčovým srazem delší čas na přípravu.
Liga odloží celé kolo kvůli baráži o MS, dohrávat se bude až za měsíc
„Už krátce po losu baráže s tím za mnou přišli Pavel Nedvěd a místopředseda Zdeněk Grygera, mně se ta myšlenka líbila. Nadnesl jsem ji na ligovém výboru a cítil jsem podporu. Následně jsme podali písemnou žádost,“ vysvětlil Trunda. „Argumenty, které mi Pavel a následně i pan trenér předkládali, mi přišly důležité. Jsem rád, že nám liga vyšla vstříc a všem klubům za to moc děkuju,“ prohlásil Trunda, který se v prosinci účastnil také losování základních skupin MS.
Češi by v případě postupu narazili na Jižní Koreu (11. června), Jihoafrickou republiku (18. června) a Mexiko (24. června). První a třetí zápas by odehráli v Mexiku, ten druhý ve Spojených státech, konkrétně v Atlantě.
„Dopředu jsme samozřejmě museli řešit i to, kde bychom během turnaje bydleli,“ řekl Trunda. „Kolegové z asociace, kteří mají na starosti logistiku, byli na seminářích a absolvovali různá školení ohledně lokací, kde bychom mohli být. FIFA má všechno perfektně připravené a zorganizované, takže přesně víme, jaké kroky podniknout, kdybychom postoupili.“
Rozhodne se v březnu.