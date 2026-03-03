Šulc? Jsme optimisté, řekl Trunda. Mluvil i o smlouvě pro šéfa rozhodčích

Sto dní do mistrovství světa, třiadvacet do klíčové baráže. „Atmosféra je pracovní, máme naplánovaný každý den,“ řekl David Trunda, šéf českého fotbalu, po úterním jednání výkonného výboru. I na něm byla reprezentace samozřejmě tématem. Napětí stoupá.

Předseda FAČR David Trunda na mimořádné tiskové konferenci k odvolání trenéra národního týmu Ivana Haška. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Vždyť na velkém šampionátu nebyl český nároďák už dvacet let. Teď přitom sen není daleko: v závěru března potřebuje tým trenéra Miroslava Koubka zvládnout barážový dvojzápas v domácím prostředí.

V Edenu nejprve vyzve Irsko, v případě úspěchu se pak rozhodne na Letné proti Dánsku, nebo Severní Makedonii.

Bude bezpečno? Co s Íránem? Fotbalové MS začne za 100 dní, řeší ale potíže

„Na sportovní úrovni probíhají samozřejmě diskuse o nominaci a na plné obrátky jedeme i v managementu,“ pravil Trunda. „Zájem o obě utkání je enormní, první zápas už je vyprodaný. Máme radost, ale taky obrovskou pokoru. Připravujeme se a nechceme udělat žádnou chybu.“

O čem ještě šéf fotbalové asociace mluvil?

O zdravotním stavu klíčového záložníka Pavla Šulce, který si v únoru poranil stehenní sval: „Bavili jsme se o něm, i když pan Koubek ani pan Nedvěd tentokrát na jednání nebyli. Jsme optimisté, ale dohodli jsme se, že konkrétní zdravotní stav žádného z hráčů dopředu komentovat nebudeme.“

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

O návratu Vladimíra Daridy: „Diskuse mezi ním, panem trenérem i manažerem Nedvědem probíhala dlouhou dobu, chtěli jsme dát Vláďovi dostatečný čas na to, aby se rozmyslel. Měli jsme radost, že kývl a že bude k dispozici pro případnou nominaci. Před obdobím, které nás čeká, je to velmi pozitivní zpráva.“

Nový partner FAČR: největší síť hotelů v Česku

Před týdnem nápojářský gigant Coca-Cola, teď síť Czech Inn Hotels.

Fotbalová asociace představila dalšího premiového partnera. „Jde o další důležitý krok v oblasti zajištění profesionálního zázemí pro naše reprezentační týmy,“ řekl předseda Trunda. „Kvalitní ubytování, odpovídající servis a stabilní podmínky jsou klíčové pro přípravu na vrcholné mezinárodní soutěže.“

Před březnovou baráží bude národní tým bydlet ještě ve smíchovském NH Hotelu, ale od podzimu se bude stěhovat. Společnost Czech Inn má v Praze hned několik svých hotelů. „Jsme největší hotelovou skupinou v České republice a ročně ubytujeme více než dva miliony hostů,“ řekl majitel Jaroslav Svoboda. „Těší nás, že můžeme fotbalistům poskytnout zázemí na nejvyšší úrovni,“ doplnil.

O nepokojích v Mexiku, kde by česká reprezentace v případě postupu odehrála dva ze tří zápasů ve skupině: „Soustředíme se hlavně na barážová utkání, ale jsme zodpovědní, takže logicky musíme vědět, co by bylo dál. Tím, že jsem součástí FIFA Development Committee, kde probíhají určitá jednání, sledujeme aktuální situaci a zatím nejsou žádné změny. V případě, že se nám podaří postoupit, připravujeme, kde bychom byli a za jakých podmínek, případně jaká jsou rizika. Řešíme to poměrně detailně.“

O výběru nového kapitána: „Platí, co řekl trenér Koubek. Nejdřív chtěl informovat hráče a následně tým, pak bude prostor říct informaci fanouškům a veřejnosti. Já v tomhle směru žádné nové informace nemám.“

O nové smlouvě pro Libora Kovaříka, šéfa komise rozhodčích: „Je to sledované téma a náš úkol je teď jasný: připravit možnosti pro následnou tříletou spolupráci, vyhodnotit si všechna pro a proti a připravit pro výkonný výbor návrh několika variant. Konkrétně jsme se s panem Kovaříkem o smlouvě a jejích detailech nebavili, ale na výkonném výboru přednesl prezentaci, ve které navrhnul koncepci dlouhodobé strategie rozhodčích v České republice. Tím započala diskuse o tom, kterým směrem chceme pokračovat.“

Další omyl sudího Beneše. Červená proti Pardubicím být neměla, chyboval už několikrát

O případné profesionalizaci sudích: „Bavíme se o tom, jaký by byl rozpočet pro částečnou profesionalizaci. Jestli by dávalo smysl vybrat určitý počet sudích a podívat se na to, jak jim pomoct v rozvoji. Naším cílem je, aby se na mezinárodní listině posunuli i do soutěží, jako je Liga mistrů, ale nesmíme zapomínat i na vývoj a výchovu mladých sudích, což je v koncepci pana Kovaříka detailně popsáno. V tomhle totiž máme velký dluh.“

Karviná v křeči, po dobrém podzimu klesá. Srážejí nás dětské nemoci, míní Jarolím

Trenér karvinských fotbalistů Marek Jarolím přemítá, co udělat s týmem, když po...

Nula bodů a skóre 1:10. Po pěti prohrách v jarní části první ligy se fotbalisté MFK Karviná propadli z šesté příčky na osmou, přičemž od skupiny týmů, které čeká boj o záchranu, je dělí šest bodů.

3. března 2026  7:30

Obránce Vitík dostal míčem do hlavy a nedohrál zápas Boloni v Pise

Martin Vitík v dresu Boloni.

Český reprezentační obránce Martin Vitík z Boloni nedohrál po ráně míčem do hlavy utkání 27. kola italské fotbalové ligy v Pise. Třiadvacetiletý stoper musel střídat ve 21. minutě, jeho tým zápas...

2. března 2026  20:04,  aktualizováno  20:48

