Úspěch je postup na MS, řekl šéf fotbalu. Vznikne analýza, kterou odprezentujeme

„Člověk je smutný a zklamaný, na druhou stranu jsem měl možnost se účastnit spousty mítinků a viděl jsem, jaký efekt mělo už jen to, že jsme postoupili. Z 211 asociací jich bylo 48 na mistrovství světa. My po 20 letech. Vidím, jaké možnosti to může přinést pro rozvoj českého fotbalu,“ zdůraznil Trunda.
Jaké byly hodiny po vyřazení?
Hned po zápase jsme jeli zpátky do hotelu, dali jsme si večeři, trošku se vyspali a samozřejmě jsme se bavili a velmi rychle v emocích vyhodnocovali, co se stalo. Pak jsme letěli zhruba 10 až 12 hodin, takže všichni jsou unavení. Jsme rádi, že jsme doma, ale bohužel jsme doma trošku dříve, než jsme doufali.
Co je v plánu teď?
Je důležité, abychom si to teď vyhodnotili a zanalyzovali. V následujících třech čtyřech týdnech dostaneme analýzu od pana trenéra i od Pavla Nedvěda, proč k tomu došlo, a pobavíme se o tom, co s tím udělat.
Trápí vás, že se příliš neukázaly opory jako Pavel Šulc nebo Patrik Schick? Koresponduje to s vaší vizí národního týmu?
Měl jsem možnost být s týmem celou dobu, kromě schůzek, které jsem měl mimo, jako byl třeba summit v Miami. Viděl jsem, jak tým funguje, a myslím, že fungoval velmi dobře. Když se objevil nějaký problém, hned se řešil. I to, jak pan trenér reagoval na některé věci, bylo asi přirozené, takže v tom problém nevidím. Teď bude důležité podívat se na všechny analýzy a data. Máme vysoce profesionální realizační tým, který je složený ze všech odborníků, které potřebujeme. Je důležité se na to mrknout a vyhodnotit to.
Když se podíváte, že spousta papírově menších zemí jako Bosna nebo Kapverdy postupují ze skupin, jak to vnímáte?
Z těch 211 asociací je spousta zemí, které nepostoupily. Mám spoustu zpráv od prezidentů těchto asociací, kteří nepostoupili, jak nám drželi palce. Jak jsme ale říkali, chtěli jsme postoupit ze skupiny, takže z tohoto pohledu to považujeme za neúspěch. Na druhou stranu se musíme podívat realitě do očí. Musíme se podívat na to, jak se rozvíjel český fotbal v minulosti. Já bych byl rád zodpovědný za ten rok, který je za námi.
A jak tedy dál?
To, čemu se musíme věnovat, je rozvoj mládeže. Podívat se na to, jak nám fungují mládežnické soutěže, zaměřit se na investice do infrastruktury a do trenérů, abychom to změnili. Tento proces nebude krátkodobý. Bude to trvat možná dva, tři, čtyři, možná osm let. Musíme začít teď, respektive my už jsme začali. A ještě bych chtěl poděkovat fanouškům.
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Krejčí četl připravenou řeč: Fotbal musí mít odborníky. Je naše maximum to správné?
Pokračujte.
Děkuju všem, kteří dorazili nebo nás podporovali v České republice. Ono to mnohdy v televizi není vidět, ale když hrála česká hymna a slyšeli jste, jak fanoušci zpívají, člověk měl husí kůži. Měl jsem obrovskou radost z toho, že nás přijeli podpořit. Je dobré se zaradovat, že jsme po dvaceti letech postoupili na mistrovství světa.
Kapitán Krejčí tady mluvil o tom, že by český fotbal měl přijmout zahraniční odborníky do nejrůznějších sfér. Uvažujete o tom?
Bavili jsme se o tom osobně. Rozebírali jsme, co můžeme zlepšit, takže možnost se o tom bavit tady je. Myslím si ale, že v delegaci nás bylo celkem 62, takže jsme měli na všech postech odborníky, kteří vytvořili funkční tým. Data jsme vyhodnocovali během celého procesu a teď je důležité se na to podívat s odstupem a s chladnou hlavou. Zaujmeme k tomu nějaký postoj. Analýzu budeme prezentovat.