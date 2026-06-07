Rozehnal prošel řadou nablýskaných fotbalových adres. PSG, Newcastle, Lazio… A také se účastnil posledního mistrovství světa, na němž vystoupila česká reprezentace.
Urputný obránce v roce 2006 odehrál na šampionátu v Německu všechny tři zápasy a teď – o dvacet let později – vyhlíží, jak si povede nová generace reprezentantů.
„Šampionáty jsou prostě jiné než kvalifikace, zážitek na celý život. Atmosféra na vás dýchne, už když přijedete na kemp. Na kluky to určitě zapůsobí, jde o skvělou zkušenost profesně i lidsky. A hlavně: poměříte se s top hráči,“ líčí Rozehnal pro iDNES Premium.
Vybavíte si ještě detaily šampionátu v Německu?
Rozhodně, byl to veliký zážitek, vzpomínám jenom v dobrém. My jsme měli už sehranější tým, nálada v mančaftu byla výborná. Že nám to nakonec nevyšlo podle představ, to je další věc. Ale Německo? Fotbalová země. Na stadionech i ve městě panovala neuvěřitelná atmosféra.
Může se zdát, že skupinu máme jednodušší. Snad nedojde k podcenění. Pokud totiž nepostoupíme ze skupiny, bude to pro mě neúspěch.