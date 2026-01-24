Velký návrat před baráží o MS? Nedvěd chce Daridu zpět v reprezentaci

Nedvěd to řekl serveru Seznam Zprávy. Pětatřicetiletý záložník Hradce Králové v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz uvedl, že se s Nedvědem sejde v pondělí.
Darida ukončil reprezentační kariéru po mistrovství Evropy v roce 2021 a myšlenky na návrat později několikrát odmítl. „Pokud chceme do týmu ty nejlepší české fotbalisty, je mojí povinností to zkusit. Zajet do Hradce a promluvit s ním,“ řekl Nedvěd, který je spolumajitelem východočeského klubu. Darida o tématu schůzky mluvit nechtěl. „Máme dost věcí na probírání,“ prohlásil.
Bývalý reprezentační kapitán se loni vrátil po 12 letech do české ligy po vypršení smlouvy v Arisu Soluň. Největší část kariéry strávil Darida v Německu. Dva roky působil ve Freiburgu a následně sedm a půl roku hrál za Herthu Berlín. V minulosti hrál za mateřskou Plzeň, s níž v letech 2011 a 2013 získal ligový titul.
Na kontě má 76 reprezentačních startů a osm gólů, byl na třech evropských šampionátech.
Čeští fotbalisté se v semifinále baráže utkají v Edenu s Irskem, v případě postupu by ve finále hostili na Letné Dánsko, či Severní Makedonii. Národní tým bude usilovat o teprve druhou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace pod vedením nového trenéra Miroslava Koubka.