Velký návrat před baráží o MS? Nedvěd chce Daridu zpět v reprezentaci

Generální manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd chce před březnovou baráží o postup na mistrovství světa přesvědčit k návratu do národního týmu bývalého kapitána Vladimíra Daridu.

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné tiskové konferenci k odvolání trenéra národního týmu Ivana Haška. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nedvěd to řekl serveru Seznam Zprávy. Pětatřicetiletý záložník Hradce Králové v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz uvedl, že se s Nedvědem sejde v pondělí.

Darida ukončil reprezentační kariéru po mistrovství Evropy v roce 2021 a myšlenky na návrat později několikrát odmítl. „Pokud chceme do týmu ty nejlepší české fotbalisty, je mojí povinností to zkusit. Zajet do Hradce a promluvit s ním,“ řekl Nedvěd, který je spolumajitelem východočeského klubu. Darida o tématu schůzky mluvit nechtěl. „Máme dost věcí na probírání,“ prohlásil.

Karvinský útočník Abdallah Gning sleduje přihrávku královehradeckého Vladimíra Daridy.

Bývalý reprezentační kapitán se loni vrátil po 12 letech do české ligy po vypršení smlouvy v Arisu Soluň. Největší část kariéry strávil Darida v Německu. Dva roky působil ve Freiburgu a následně sedm a půl roku hrál za Herthu Berlín. V minulosti hrál za mateřskou Plzeň, s níž v letech 2011 a 2013 získal ligový titul.

Na kontě má 76 reprezentačních startů a osm gólů, byl na třech evropských šampionátech.

Čeští fotbalisté se v semifinále baráže utkají v Edenu s Irskem, v případě postupu by ve finále hostili na Letné Dánsko, či Severní Makedonii. Národní tým bude usilovat o teprve druhou účast na světovém šampionátu od rozdělení federace pod vedením nového trenéra Miroslava Koubka.

