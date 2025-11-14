Curacao je jeden zápas od senzace. Jediný bod od postupu na světový šampionát, na kterém například česká reprezentace nebyla dvacet let.
Po čtvrtečním triumfu 7:0 na Bermudských ostrovech je to tak blízko.
Rozšíření světového šampionátu na osmačtyřicet účastníků podobným senzacím přeje. Vždyť mezi prvními kvalifikovanými byl Uzbekistán, postsovětská země ze střední Asie.
V říjnu poprvé v historii slavily Kapverdy, půlmilionové souostroví západně od Afriky. Už v červnu Jordánsko, jeden ze států Blízkého východu.
Curacao, jejíž reprezentaci se přezdívá Modré vlny, by však mezi všemi svítilo jako jeho bílé pláže a tyrkysové moře.
Kapverdy se staly dosud nejmenším státem co týče rozlohy, který se kdy na šampionát probojoval. Přitom je devětkrát větší na Curacao.
Pro porovnání je rozlohou o něco menší než Praha, má však jen 155 tisíc stálých obyvatel, což je o třicet tisíc méně než například Plzeň.
Dosud nejméně lidnatou na zemí na MS byl v roce 2018 Island se svými 400 tisíci obyvateli.
Trenérem národního mužstvo je známý nizozemský kouč Dick Advocaat, jenž vedl největší nizozemské kluby i tamní reprezentaci, působil v bundeslize i v Premier League nebo u národních mužstev Belgie, Ruska, Srbska.
Pokud tým poslední zápas nezkazí a Advocaat u něj zůstane, bude mu v době turnaj osmasedmdesát let, což by byl s přehledem historicky nejstarší kouč na mistrovství světa.
„Každý Dicka zná, je to velké jméno a skvělý trenér. Všichni ho respektují pro to, jak pracuje. Jeho přítomnost je pro nás jako tým a také pro samotnou zemi opravdu mimořádná,“ řekl pro BBC záložník Juninho Bacuña, jenž hrával v Huddersfieldu, Rangers nebo Birminghamu.
Curacao je někdejší nizozemskou kolonií, jako samostatný stát existuje teprve od roku 2010. Jen dva z devětadvaceti fotbalistů, kteří v kvalifikaci nastoupili, se narodili na Curacau - Rayvien Rosario a Tahith Chong. Zbývající jsou rodáci z Nizozemska.
Chong, jenž prošel i Manchesterem United, přitom reprezentoval Nizozemsko ve všech mládežnických kategorií včetně jedenadvacítky. Poprvé ho Advocaat nominoval v září a proti Bermudám dal dva góly (3:2).
Střelcem je Kenji Gorré, který v mládeži byl v Manchesteru City i United a hrával za Swansea, Boavistu Porto, Estoril a nyní je v Maccabi Haifa.
Lídry jsou bratři Bacuňové. Leandro je kapitánem a hrával za Aston Villu.
„Rozhodl jsem se reprezentovat už v jedenadvaceti. Jedním z důvodů bylo samozřejmě to, že můžu hrát ve stejném týmu jako můj bratr. To byl vždycky můj i jeho sen,“ řekl Juninho Bacuňa.
„Z Curacaa pochází moje rodina. Jsem hrdý na to, že svým dětem můžu nabídnout bezpečné místo pro život a zároveň ostrovu něco vrátit.“
Pokud by Curacao na Jamajce přece jen v kvalifikaci vůbec poprvé prohrálo, dostane šanci ještě v mezikontinentální baráži. Tam se z kvalifikace Severní a Střední Ameriky probojují dva ze třech týmů na druhých místech.
Rozhodnuto není ani v jedné ze tří skupin.
Surinam, nebo Panama.
Curacao, nebo Jamajka.
A Haiti, Honduras, nebo Kostarika.
Mimochodem Haiti, které už pět let sužuje násilí, nemůže hrát doma a kvalifikační utkání hraje právě na Curacau. Hlavní město Willemstad tak může v úterý oslavit postupy dva.
Ze Severní a Střední Ameriky už mají účast zajištěnou pořadatelé závěrečného turnaje Spojené státy, Kanada a Mexiko. I proto má kvalifikacích šanci Curacao a spol.