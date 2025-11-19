Curacao se jako nejmenší země v historii kvalifikovalo na fotbalové MS

  7:00
Curacao si jako nejmenší země v historii zahraje na fotbalovém mistrovství světa. Turnaj, který se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se bude týkat i Panamy a Haiti.

Roshon Van Eijma z Curacaa nejvýše v zápase s Jamajkou, bojují s ním Gregory Leigh (vpravo) a Jonathan Russell. | foto: Collin ReidAP

Místo v mezikontinentální baráži si v posledním kole severoamerické kvalifikace zajistily Jamajka a Surinam. Play off o dvě místa na mistrovství se bude hrát v březnu, los je na programu ve čtvrtek.

Curacao remizovalo 0:0 na Jamajce a o bod před ní ovládlo skupinu B. Ostrov se zhruba 150 000 obyvateli se na mistrovství světa představí poprvé. Nejmenším účastníkem šampionátu dosud byl v roce 2018 Island s asi 350 000 obyvateli.

Curacao v kvalifikaci neprohrálo a postup uhrálo i bez trenéra Dicka Advocaata, který z rodinných důvodů před utkáním s Jamajkou odcestoval domů do Nizozemska. Zápas poté v Haagu sledoval v televizi a byl v telefonickém kontaktu s asistenty na lavičce.

Roshon Van Eijma z Curacaa nejvýše v zápase s Jamajkou, bojují s ním Gregory Leigh (vpravo) a Jonathan Russell.

Na šampionátu se Advocaat představí v 78 letech jako nejstarší trenér v historii. Rekord zatím drží německý kouč Otto Rehhagel, který Řecko na turnaji v roce 2010 vedl v 71 letech a 317 dnech.

Panama si prvenství ve skupině A zajistila výhrou 3:0 nad Salvadorem, Haiti po vítězství 2:0 nad Nikaraguou ovládlo skupinu C. Obě země budou na šampionátu startovat podruhé. Panama na něm debutovala v roce 2018, Haiti v roce 1974.

