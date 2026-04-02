Fotbalový šampionát se koná od 11. června do 19. července v Kanadě, ve Spojených státech a v Mexiku. Česko si účast zajistilo vítězstvím nad Irskem a Dánskem v baráži. Postupně se ve skupině A utká s fotbalisty Jižní Koreje, Jihoafrické republiky a Mexika.
MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi
Česká televize, stejně jako před čtyřmi lety, prodala sublicenci na odvysílání poloviny zápasů konkurenční Nově. Obě televize musí všechna utkání nabídnout na volně šířených televizních kanálech, ke kterým se diváci dostanou zdarma.
Česká televize je bude vysílat výhradně na programu ČT sport, skupina Nova pak zejména na kanálu Nova Action a vybraná atraktivní utkání i na hlavním kanálu Nova.
„Hlavním kanálem šampionátu bude Nova Action, která nabídne polovinu zápasů exkluzivně, zatímco druhou polovinu utkání odvysílá ČT sport. Zápasy české reprezentace budou vysílány souběžně na Nova Action i ČT sport, stejně jako zahajovací utkání, finále a zápas o třetí místo,“ uvedl Jakub Eichler z Novy.
ČT podle Patrika Vacka z tiskového oddělení nabídne více než polovinu nejatraktivnějších zápasů MS včetně studií, odborných analýz, pohledu významných fotbalových expertů přímo z dějiště a vstupů štábů.
„Diváci se mohou těšit i na rozšířený informační servis na ČT sport Plus,“ doplnil.
O vysílací práva se Česká televize s Novou podělila také před čtyřmi lety při fotbalovém mistrovství světa v Kataru, které bylo bez české účasti. Zápasů tehdy na šampionátu bylo méně. Česká televize exkluzivně odvysílala 32 utkání, Nova 18 zápasů a sdíleně divákům televize nabídly 14 utkání.