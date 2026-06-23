Do poločasu dal druhý a šancí měl na dva hattricky.
Nejdřív ho o třetí gól v první půli připravil skvělý zákrok obránce Khusanova, který Ronaldův dloubáček přes padajícího gólmana Nematova vykopl z brankové čáry.
V 74. minutě proti střele levačkou z otočky parádně zasáhl Nematov, při další šanci trefil brankáře a na závěr ještě ve skluzu nedokázal míč usměrnit mezi tyče.
Když zápas skončil, kamera, která snímala jeho odchod ze hřiště, zachytila slova: „Jsem zpátky.“
„Cristiano Ronaldo nikdy nezmizel,“ pronesl ve vysílání BBC někdejší irský reprezentant Roy Keane, jenž s Ronaldem hrával v Manchesteru United. „Je skvělé vidět, jak mu to jde. Dva góly, to je vynikající. Nejtěžší na fotbale je dostat míč do sítě. A to on umí.“
I v jedenačtyřiceti letech byl Ronaldo nenasytný jako před dvaceti lety, kdy na šampionátu v Německu dal gól proti Íránu. Na druhý čekal čtyři roky, na turnaji v Jihoafrické republice proti Severní Koreji si připsal i asistenci.
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V roce 2014 v Brazílii dal rovněž jen jeden gól, bylo to proti Ghaně. Až o další čtyři roky později se v Rusku parádně předvedl. Hattrick proti Španělsku a vítězná branka proti Maroku.
Na předchozím šampionátu v Kataru skóroval na úvod proti Ghaně, pak už ne. V osmifinále proti Švýcarsku i ve čtvrtfinále s Marokem nebyl ani v základní sestavě. Končil smutně, předpokládalo se, že to bylo jeho poslední představení na mistrovství světa. Ale vrátil se.
A zase je při chuti. Na úvod turnaje proti Demokratické republice Kongo (1:1) se trápil stejně jako celý tým, proti Uzbekistánu, jednomu z nováčků a outsiderů turnaje, se stal druhým nejstarším střelcem historie mistrovství světa. Je mu 41 let a 138 dní.
Ronaldo a Messi v reprezentaci
Ronaldo: 230 startů, 135 gólů, titul mistra Evropy (2016)
Messi: 201 startů, 122 gólů, titul mistra světa (2022), stříbro z MS (2014)
Když legendární kamerunský útočník Roger Milla dal gól na MS v roce 1994 proti Rusku právě ve Spojených státech, bylo mu 42 let a 39 dnů.
Ronaldo a jeho věčný rival Lionel Messi, argentinský kapitán, se letos stali jedinými muži v historii, kteří zasáhli do šestého mistrovství světa.
Messi sice na tom druhém v roce 2010 neskóroval, ale zase má jiný rekord. Celkem osmnáct branek na mistrovství světa je nejvíc ze všech.
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Na současném turnaji jich dal už pět, hattrick proti Alžírsku a dva proti Rakousku.
Ronaldo má celkem deset gólů.
„Dát dva góly v zápase na mistrovství světa je neuvěřitelné. Schytal trochu kritiky a takhle zareagoval. Dělá to celou svou kariéru,“ pronesl někdejší anglický útočník Wayne Rooney, další z parťáků z Manchesteru United. „V tom, co dělá, chtěl být vždycky nejlepší. Dívat se včera na Messiho a dnes na Ronalda v jejich věku... Je neskutečné, co předvádějí.“
Proti Uzbekistánu odehrál Ronaldo 230. zápas za národní mužstvo, což je rovněž nejvíc v historii.