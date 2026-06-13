Cítím se dobře. Vy jste se snad nedívali na moje zápasy? Ronaldo vyhlíží start MS

Novináře tak na oplátku trochu popíchl, avšak s úsměvem. V jeho věku se ovšem podobné úvahy nabízí. Už dávno nepatří mezi nejmladší a musí se pečlivě udržovat, aby na té nejvyšší úrovni i nadále obstál.
I přes angažmá v saúdskoarabském Al Nassru zatím stále patří do základní sestavy Portugalců, kouč Roberto Martínez na něj od začátku zápasu vsadil v pěti ze šesti utkání kvalifikace na světový šampionát. S pěti góly byl Ronaldo nejlepším střelcem týmu.
Právě branky se od něj očekávají. V přípravných duelech proti Chile a Nigérii se neprosadil, možná i proto se zahraniční novináři v posledních dnech zamýšleli, jestli je zkušený kanonýr na nejsledovanější fotbalovou akci ideálně připravený.
Prý ano, jak sám hlásí. A spokojeně hodnotí i náladu v týmu.
„Příprava byla dobrá, ale únavná. Opravdu jsme tvrdě makali. V utkáních jsme měli navrch, ale nejdůležitější bude až první duel na mistrovství, kdy se tlak začne stupňovat,“ řekl Ronaldo.
Vyráží už na svůj šestý šampionát, s Lionelem Messim se v tomto ohledu dělí o historický rekord.
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Jenže zatímco jeho rival už jeden turnaj (v roce 2022) ovládl a radoval se z titulu, Ronaldo na takový úspěch na světové scéně čeká. Jeho maximem na MS zůstává prohra v zápase o bronz s Německem při debutovém šampionátu v roce 2006.
Nyní by rád napodobil úspěch z Eura 2016, které Portugalci vyhráli. Patří do širší skupinky favoritů, v týmu mají několik světových hvězd, především záloha ve složení Bruno Fernandes, Vitinha či Joao Neves působí vskutku našlapaně.
„Máme velmi dobrou generaci hráčů. Věřím, že udělá Portugalcům radost,“ hlásil Ronaldo.
„Ale je důležité dobře odstartovat, uspět v prvním i druhém zápase a skončit na prvním místě ve skupině,“ dodal.
Portugalce zařadil los do skupiny K. Turnaj odstartují ve středu večer od 19 hodin proti Kongu, poté je čeká ještě duel s Uzbekistánem a nakonec souboj s Kolumbií.
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„Pak už to budeme brát zápas po zápase. Ale bez očekávání, že to celé vyhrajeme! Musíme jít postupně, budovat si sebevědomí, dostat se do rytmu,“ zarazil Ronaldo jakékoliv velké vyhlídky.
Sám si ale jistě uvědomuje, jak kvalitní mají Portugalci kádr.
„Jestli jsme favorité? To se dozvíme až na konci turnaje. My se moc těšíme. Víme, že mistrovství světa je vždycky výjimečné, stejně jako Euro. Jedeme na něj plní naděje,“ završil.