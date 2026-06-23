Ronaldo jako kotva. Posadí ho trenér? Portugalci řešili i kauzu ze sociálních sítí

„Pro nás všechny je velkým vzorem a inspirací,“ líčil na tiskové konferenci dvaapadesátiletý kouč.
„I když je mu jedenačtyřicet, touhu po úspěchu ukazuje denně. Měli byste ho vidět na tréninku! Na každém dře, jako by byl jeho poslední,“ přidal se křídelník Francisco Conceicao.
A s obhajobou přispěchal i stoper Rúben Días: „Velká část kritiky míří jeho směrem. Je v centru pozornosti, ale v tuhle chvíli to není jen o jednom hráči. Pod drobnohledem jsme všichni.“
Aktuální stav budiž důsledkem úvodního portugalského vystoupení na šampionátu. Utrápená remíza 1:1 s Demokratickou republikou Kongo, mátožný výkon bez jiskry a nápadu.
Ronaldo nepřesvědčil, nesetřásl pochyby, které se kolem něj rojí stále intenzivněji.
I když byl takřka neviditelný, odříznutý na hrotu útoku a míče se dotkl jen pětadvacetkrát, Martínez ho nechal na hřišti celou dobu: „Přece nedává smysl stáhnout nejlepšího střelce na světě, když potřebujeme skórovat.“
Cristiano Ronaldo is goalless in his last 10 Portugal games at major tournaments:— B/R Football (@brfootball) June 17, 2026
𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩:
❌ vs. Uruguay
❌ vs. South Korea
❌ vs. Switzerland
❌ vs. Morocco
𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐬:
❌ vs. Czechia
❌ vs. Türkiye
❌ vs. Georgia
❌ vs. Slovenia
❌ vs. France… pic.twitter.com/sWQnSYh7uO
Jenže Ronaldo, poslední čtyři sezony působící v Saúdské Arábii, už na nejvyšší úrovni neplatí za obávaného zabijáka jako dříve. Je na ústupu, vzhledem k jeho pokročilému sportovnímu věku zcela pochopitelném.
Proto nepřekvapí, že na tiskové konferenci před duelem s Uzbekistánem opět padaly dotazy na jeho pozici v sestavě. Trenérova odpověď? Nejasná, mlhavá.
„O zahajovací jedenáctce nemohu mluvit, ještě jsem ji ani neoznámil hráčům. A když to nemám vyřešené s nimi, na veřejnost nechci nic ventilovat,“ vysvětloval Martínez.
|
Střídání Ronalda by nedávalo smysl, potřebujeme ho, tvrdí kouč Portugalska
Už před turnajem se objevovaly názory, že hvězdami našlapaný výběr může za místy až bezmeznou důvěru vůči jednomu z nejikoničtějších fotbalistů historie zaplatit.
„I když si to nikdo z týmu nepřizná, Ronaldo je kotvou nejen svých vlastních ambic, ale také portugalských šancí na titul světových šampionů,“ napsal pro CBS novinář James Benge.
Chybí trenérovi odvaha? Obává se, jak kapitán na případné posazení zareaguje? Až sestava na večerní partii (19 hodin) ukáže, zda si stále stojí za svým, nebo je ochotný sáhnout ke změně.
🚨FACT: Messi has scored the same amount of World Cup goals in his last 4 games as Ronaldo has scored in his entire life. pic.twitter.com/7ApuA9uJTW— Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 22, 2026
„Jsme na mistrovství světa. Spousta hluku a napětí k tomu patří, ale my se soustředíme jen na sebe,“ reagoval Martínez.
Musel vyvracet i spekulace o špatné atmosféře v kabině. Došlo na ně i kvůli shodě okolností, které vyvstaly z televizního rozhovoru Joaa Nevese, autora jediné portugalské trefy, po úvodní remíze.
„Víme, co Cristiano udělal pro naši zemi a fotbalový svět, ale teď je dalším hráčem, který se snaží pomoct. Je jedním z nás, neliší se od ostatních,“ líčil záložník PSG před kamerami.
Jeho záměr byl zřejmý. Chtěl sdělit, že fotbal je kolektivní sport a Ronaldo je součástí týmu, který přijímá odpovědnost za nepovedený výkon a na zlepšení bude společně pracovat.
Video s jeho vyjádřením ale začalo kolovat po sociálních sítích. Sestříhané, upravené.
A z pasáží vytržených z kontextu se rázem mohlo zdát, že se nadaný záložník do o dvacet let staršího parťáka obouvá a mluví o něm jako o průměrném hráči.
Nevesovy účty na sociálních sítích zaplavily komentáře od naštvaných fanoušků, dokonce i Ronaldova partnerka Georgina Rodriguezová napsala: „Wow! Podívejte se, takhle se chová nastupující generace.“
Až posléze si uvědomila, že jde o fake a příspěvek smazala.
Martínez novináře ubezpečil, že k žádným rozepřím nedochází: „Co se přístupu týče, nemám klukům co vytknout. Jsou skvělí, naprosto vzorní. Cítím, že jsme semknutí a silnější než před naším příjezdem.“
🚨🗣️ Francisco Conceicao on the noise around Cristiano Ronaldo:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 21, 2026
"For me, there is no player like Cristiano when it comes to his quality of scoring goals in that regard."
"But look, we don't have the OBLIGATION to pass him the ball or the need to... I just pass the ball to… pic.twitter.com/Lchq4zOesu
Velmi podobně hovořili také hráči, tématem možného tlaku zvenčí se zabývali na společném sezení už před šampionátem.
„Kritika je občas nespravedlivá, nepravdivá, často zveličovaná. Ale tušili jsme, že přijde. Teď chceme všem ukázat, že s námi jen tak něco nezatřese,“ pravil odhodlaně obránce Diogo Dalot.
A že by se nedostatkem chvály snad nechal rozhodit sám Ronaldo? O to se Portugalci nebojí.
„Zažil toho už spoustu, ví, že je to součástí hry. Zvlášť na tak velké akci,“ poznamenal Conceicao. „Předává nám nejen ohromné zkušenosti, ale také sebevědomí. Věří nám, my zase jemu.“
Jeden z favoritů na zlato se ale především potřebuje zlepšit na hřišti. Ať už s Ronaldem, nebo bez něj.