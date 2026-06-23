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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Ronaldo jako kotva. Posadí ho trenér? Portugalci řešili i kauzu ze sociálních sítí

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  13:20
Trenér portugalské fotbalové reprezentace Roberto Martínez střídá Cristiana...

Trenér portugalské fotbalové reprezentace Roberto Martínez střídá Cristiana Ronalda. | foto: AP

Cristiano Ronaldo v zápase proti DR Kongo na mistrovství světa.
Cristiano Ronaldo na tréninku portugalských fotbalistů před utkáním s...
Roberto Martínez na tiskové konferenci před zápasem s Uzbekistánem.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...
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Zase se všechno točí kolem něj. Ostatně jako takřka pořád. Nejen v Portugalsku si kladou zdánlivě jednoduchou otázku: Má Cristiano Ronaldo nastoupit v základní sestavě, nebo začít na lavičce? Za fotbalovou ikonu se před utkáním s Uzbekistánem, druhým na mistrovství světa, postavili spoluhráči i trenér Roberto Martínez.

„Pro nás všechny je velkým vzorem a inspirací,“ líčil na tiskové konferenci dvaapadesátiletý kouč.

„I když je mu jedenačtyřicet, touhu po úspěchu ukazuje denně. Měli byste ho vidět na tréninku! Na každém dře, jako by byl jeho poslední,“ přidal se křídelník Francisco Conceicao.

A s obhajobou přispěchal i stoper Rúben Días: „Velká část kritiky míří jeho směrem. Je v centru pozornosti, ale v tuhle chvíli to není jen o jednom hráči. Pod drobnohledem jsme všichni.“

Měl by nastoupit Cristiano Ronaldo v základní sestavě?

Aktuální stav budiž důsledkem úvodního portugalského vystoupení na šampionátu. Utrápená remíza 1:1 s Demokratickou republikou Kongo, mátožný výkon bez jiskry a nápadu.

Ronaldo nepřesvědčil, nesetřásl pochyby, které se kolem něj rojí stále intenzivněji.

I když byl takřka neviditelný, odříznutý na hrotu útoku a míče se dotkl jen pětadvacetkrát, Martínez ho nechal na hřišti celou dobu: „Přece nedává smysl stáhnout nejlepšího střelce na světě, když potřebujeme skórovat.“

Jenže Ronaldo, poslední čtyři sezony působící v Saúdské Arábii, už na nejvyšší úrovni neplatí za obávaného zabijáka jako dříve. Je na ústupu, vzhledem k jeho pokročilému sportovnímu věku zcela pochopitelném.

Proto nepřekvapí, že na tiskové konferenci před duelem s Uzbekistánem opět padaly dotazy na jeho pozici v sestavě. Trenérova odpověď? Nejasná, mlhavá.

„O zahajovací jedenáctce nemohu mluvit, ještě jsem ji ani neoznámil hráčům. A když to nemám vyřešené s nimi, na veřejnost nechci nic ventilovat,“ vysvětloval Martínez.

Střídání Ronalda by nedávalo smysl, potřebujeme ho, tvrdí kouč Portugalska

Už před turnajem se objevovaly názory, že hvězdami našlapaný výběr může za místy až bezmeznou důvěru vůči jednomu z nejikoničtějších fotbalistů historie zaplatit.

„I když si to nikdo z týmu nepřizná, Ronaldo je kotvou nejen svých vlastních ambic, ale také portugalských šancí na titul světových šampionů,“ napsal pro CBS novinář James Benge.

Chybí trenérovi odvaha? Obává se, jak kapitán na případné posazení zareaguje? Až sestava na večerní partii (19 hodin) ukáže, zda si stále stojí za svým, nebo je ochotný sáhnout ke změně.

„Jsme na mistrovství světa. Spousta hluku a napětí k tomu patří, ale my se soustředíme jen na sebe,“ reagoval Martínez.

Musel vyvracet i spekulace o špatné atmosféře v kabině. Došlo na ně i kvůli shodě okolností, které vyvstaly z televizního rozhovoru Joaa Nevese, autora jediné portugalské trefy, po úvodní remíze.

„Víme, co Cristiano udělal pro naši zemi a fotbalový svět, ale teď je dalším hráčem, který se snaží pomoct. Je jedním z nás, neliší se od ostatních,“ líčil záložník PSG před kamerami.

Jeho záměr byl zřejmý. Chtěl sdělit, že fotbal je kolektivní sport a Ronaldo je součástí týmu, který přijímá odpovědnost za nepovedený výkon a na zlepšení bude společně pracovat.

Portugalec Joao Neves slaví gól do sítě DR Kongo na mistrovství světa.

Video s jeho vyjádřením ale začalo kolovat po sociálních sítích. Sestříhané, upravené.

A z pasáží vytržených z kontextu se rázem mohlo zdát, že se nadaný záložník do o dvacet let staršího parťáka obouvá a mluví o něm jako o průměrném hráči.

Nevesovy účty na sociálních sítích zaplavily komentáře od naštvaných fanoušků, dokonce i Ronaldova partnerka Georgina Rodriguezová napsala: „Wow! Podívejte se, takhle se chová nastupující generace.“

Až posléze si uvědomila, že jde o fake a příspěvek smazala.

Martínez novináře ubezpečil, že k žádným rozepřím nedochází: „Co se přístupu týče, nemám klukům co vytknout. Jsou skvělí, naprosto vzorní. Cítím, že jsme semknutí a silnější než před naším příjezdem.“

Velmi podobně hovořili také hráči, tématem možného tlaku zvenčí se zabývali na společném sezení už před šampionátem.

„Kritika je občas nespravedlivá, nepravdivá, často zveličovaná. Ale tušili jsme, že přijde. Teď chceme všem ukázat, že s námi jen tak něco nezatřese,“ pravil odhodlaně obránce Diogo Dalot.

A že by se nedostatkem chvály snad nechal rozhodit sám Ronaldo? O to se Portugalci nebojí.

„Zažil toho už spoustu, ví, že je to součástí hry. Zvlášť na tak velké akci,“ poznamenal Conceicao. „Předává nám nejen ohromné zkušenosti, ale také sebevědomí. Věří nám, my zase jemu.“

Jeden z favoritů na zlato se ale především potřebuje zlepšit na hřišti. Ať už s Ronaldem, nebo bez něj.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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