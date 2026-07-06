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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Ty mě nemáš rád, tak se ptej! Ronaldo si rýpl do kritiků, obul se do něj i Zlatan

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  13:13
Cristiano Ronaldo dorazil na tiskovou konferenci před osmifinále se Španělskem...

Cristiano Ronaldo dorazil na tiskovou konferenci před osmifinále se Španělskem v dobré náladě. | foto: Issei KatoReuters

Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti...
Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti...
Cristiano Ronaldo zdraví novináře na tiskové konferenci před zápasem se...
Novináři se ptají Cristiana Ronalda na tiskové konferenci před osmifinále...
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Dorazil v dobré náladě. Smál se, pobaveně a ironicky reagoval na dotazy, mluvil o sobě ve třetí osobě. Vystoupení Cristiana Ronalda na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti Španělsku chvílemi působilo až bizarním dojmem. Kritikům fotbalová ikona třeba vzkázala: „Snažíte se mě zabít už třiadvacet let, ale musíte vidět, že to za to nestojí.“

Kdo ví, možná se jednalo o jeho poslední tiskovou konferenci na reprezentační scéně. V únoru oslavil jedenačtyřicáté narozeniny, věk ho začíná dobíhat.

Nepřekvapí, že jeho budoucnost je před utkáním se Španěly velkým tématem. „Vy se mě opravdu rádi zbavíte, co? Už mě nechcete vidět, je to tak?“ ušklíbl se Ronaldo při dotazu jednoho z novinářů.

Pak ale na chvíli zvážněl: „Skončím, až se rozhodnu já sám, ne až tak učiníte vy. Pořád se ptáte na tu samou věc, ale není třeba se k ní upínat, protože není důležitá.“

Úplný konec v národním týmu prozatím odmítl komentovat. „Ale pokud se bavíme o mistrovství světa, tak ano, tohle je moje poslední,“ dodal.

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Také proto si turnaj snaží co nejvíce užít. Nejen zápasy, ale také tréninky, každý den strávený se spoluhráči: „Tenhle šampionát si budu pamatovat nejvíc ze všech. Nevím proč, ale emocionálně je pro mě velice silný.“

I když výkonnostně z logických důvodů zůstává za svým maximem, stále přitahuje obrovskou pozornost. Mediální, fanouškovskou, až získáte dojem, že ve spojení s portugalským týmem se nemluví o nikom jiném.

Znovu se řeší jeho místo v sestavě, přínos pro mužstvo, vztah s koučem Robertem Martínezem, reakce na střídání v utkání s Chorvatskem (2:1) a nesčetně dalších záležitostí.

Cristiano Ronaldo zdraví novináře na tiskové konferenci před zápasem se Španělskem.

Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před osmifinále mistrovství světa proti Španělsku.

Fotbalový fenomén vnímá, že chvály ubývá, výtky se naopak hromadí. Trvá ale na tom, že si z názorů okolí nic nedělá.

„Po čtyřicítce jsem se naučil, že právě díky nejostřejší kritice se jako lidé nejvíce rozvíjíme,“ poznamenal Ronaldo. „Proto vám děkuji, pokračujte v tom, opravdu mi to pomáhá.“

Dobrá nálada se ho ne a ne pustit, jednoho z novinářů na tiskové konferenci dokonce rýpavě vyzval k položení otázky. „Ten chlápek vzadu mě nemá rád. Ať se mě na něco zeptá,“ hlásil a ukazoval prstem.

„Cristiano, co je na účasti na šampionátu v jedenačtyřiceti letech nejsložitější?“

„Bavit se s vámi, obzvlášť s těmi, co mě nemají rádi. A ty jsi jedním z nich, obličeje si dobře pamatuji,“ odpověděl portugalský kapitán, stále s širokým úsměvem na tváři.

Že reprezentaci už nemá tolik co dát, si myslí i někdejší fotbaloví velikáni.

Zlatan Ibrahimovic, v minulosti rovněž elitní kanonýr, zastává názor, že právě on je pro Martínezův výběr největší překážkou v cestě za úspěchem.

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„Nemůžete si přeci myslet, že v roce 2026 něco vyhrajete, když vám v útoku hraje jedenačtyřicetiletý Cristiano Ronaldo,“ nebral si Švéd servítky ve studiu televizní stanice Fox News.

Podle něj ztratil jeden z nejlepších fotbalistů historie cit pro hru i pohyblivost: „Jen postává ve vápně, nastupuje jen díky vlastní auře. Stavět ho dál v základní sestavě je čiré šílenství, které pohání pouze nostalgie.“

Ibrahimovicovi se nelíbila ani Ronaldova reakce na předčasný odchod z placu v duelu s Chorvatskem: „Kroutil hlavou, byl uražený. Jeho chování nemá s lídrovstvím nic společného, jde jen o jeho ego, kterým tým brzdí a bere si ho jako rukojmí.“

Portugalcova reakce? Téměř žádná, okolní šum si prý nepouští k tělu: „Tým stojí za mnou, zbytek jsou jen nesmysly, na kterých vůbec nezáleží.“

V šestnáctifinále proměnil nařízenou penaltu, dvakrát se trefil ve skupině proti Uzbekistánu (5:0).

„Dal jsem tři góly ve čtyřech zápasech. Už nejsem hráčem, jakým jsem býval, ale zas tak špatně na tom nejsem,“ líčil na tiskové konferenci.

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Doufá, že cesta za vytouženou trofejí, která mu ve sbírce schází, bude pokračovat i po utkání se Španělskem. A co když ne a s turnajem se rozloučí už v osmifinále?

„Tak se nic nezmění. Když se stanu šampionem, nebudu o nic víc sám sebou, ani o nic méně, když nevyhraju. Ať se stane cokoliv, Cristiano odejde s čistým svědomím. Nikoliv na sto procent, ale na tisíc, protože v životě i fotbale jsem do toho dal všechno.“

Ze sálu jej po skončení tiskové konference vyprovázel potlesk. Sklidí aplaus i v pondělí večer v Dallasu?

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Osmifinále

Čtvrtfinále

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1/32 finále

Osmifinále

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
6. 7. 21:00
Španělsko
USA
7. 7. 2:00
Belgie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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