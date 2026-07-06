Ty mě nemáš rád, tak se ptej! Ronaldo si rýpl do kritiků, obul se do něj i Zlatan

Kdo ví, možná se jednalo o jeho poslední tiskovou konferenci na reprezentační scéně. V únoru oslavil jedenačtyřicáté narozeniny, věk ho začíná dobíhat.
Nepřekvapí, že jeho budoucnost je před utkáním se Španěly velkým tématem. „Vy se mě opravdu rádi zbavíte, co? Už mě nechcete vidět, je to tak?“ ušklíbl se Ronaldo při dotazu jednoho z novinářů.
"Vai ser o meu último mundial" 🗣️ Cristiano Ronaldo 😢#DAZNFIFAWC pic.twitter.com/aESFoNG9Tr— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) July 5, 2026
Pak ale na chvíli zvážněl: „Skončím, až se rozhodnu já sám, ne až tak učiníte vy. Pořád se ptáte na tu samou věc, ale není třeba se k ní upínat, protože není důležitá.“
Úplný konec v národním týmu prozatím odmítl komentovat. „Ale pokud se bavíme o mistrovství světa, tak ano, tohle je moje poslední,“ dodal.
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Také proto si turnaj snaží co nejvíce užít. Nejen zápasy, ale také tréninky, každý den strávený se spoluhráči: „Tenhle šampionát si budu pamatovat nejvíc ze všech. Nevím proč, ale emocionálně je pro mě velice silný.“
I když výkonnostně z logických důvodů zůstává za svým maximem, stále přitahuje obrovskou pozornost. Mediální, fanouškovskou, až získáte dojem, že ve spojení s portugalským týmem se nemluví o nikom jiném.
Znovu se řeší jeho místo v sestavě, přínos pro mužstvo, vztah s koučem Robertem Martínezem, reakce na střídání v utkání s Chorvatskem (2:1) a nesčetně dalších záležitostí.
Fotbalový fenomén vnímá, že chvály ubývá, výtky se naopak hromadí. Trvá ale na tom, že si z názorů okolí nic nedělá.
„Po čtyřicítce jsem se naučil, že právě díky nejostřejší kritice se jako lidé nejvíce rozvíjíme,“ poznamenal Ronaldo. „Proto vám děkuji, pokračujte v tom, opravdu mi to pomáhá.“
Dobrá nálada se ho ne a ne pustit, jednoho z novinářů na tiskové konferenci dokonce rýpavě vyzval k položení otázky. „Ten chlápek vzadu mě nemá rád. Ať se mě na něco zeptá,“ hlásil a ukazoval prstem.
Cristiano Ronaldo: “I challenge that guy there, to ask a good question, since he doesn't like me.”— TC (@totalcristiano) July 5, 2026
Marcelo Bechler: “What's the hardest thing about a World Cup at 41 years old?”
Cristiano: “Talking to those, who don't like me mainly, and you're one of them, I know.” pic.twitter.com/xaykr4IGKN
„Cristiano, co je na účasti na šampionátu v jedenačtyřiceti letech nejsložitější?“
„Bavit se s vámi, obzvlášť s těmi, co mě nemají rádi. A ty jsi jedním z nich, obličeje si dobře pamatuji,“ odpověděl portugalský kapitán, stále s širokým úsměvem na tváři.
Že reprezentaci už nemá tolik co dát, si myslí i někdejší fotbaloví velikáni.
Zlatan Ibrahimovic, v minulosti rovněž elitní kanonýr, zastává názor, že právě on je pro Martínezův výběr největší překážkou v cestě za úspěchem.
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„Nemůžete si přeci myslet, že v roce 2026 něco vyhrajete, když vám v útoku hraje jedenačtyřicetiletý Cristiano Ronaldo,“ nebral si Švéd servítky ve studiu televizní stanice Fox News.
Podle něj ztratil jeden z nejlepších fotbalistů historie cit pro hru i pohyblivost: „Jen postává ve vápně, nastupuje jen díky vlastní auře. Stavět ho dál v základní sestavě je čiré šílenství, které pohání pouze nostalgie.“
Ibrahimovicovi se nelíbila ani Ronaldova reakce na předčasný odchod z placu v duelu s Chorvatskem: „Kroutil hlavou, byl uražený. Jeho chování nemá s lídrovstvím nic společného, jde jen o jeho ego, kterým tým brzdí a bere si ho jako rukojmí.“
Zlatan Ibrahimovic COOKED Ronaldo 😭— BrickCenter (@BrickCenter_) June 23, 2026
“I thought he said he never left. I don’t know why he was yelling I’m back.” pic.twitter.com/FKo82W3kYd
Portugalcova reakce? Téměř žádná, okolní šum si prý nepouští k tělu: „Tým stojí za mnou, zbytek jsou jen nesmysly, na kterých vůbec nezáleží.“
V šestnáctifinále proměnil nařízenou penaltu, dvakrát se trefil ve skupině proti Uzbekistánu (5:0).
„Dal jsem tři góly ve čtyřech zápasech. Už nejsem hráčem, jakým jsem býval, ale zas tak špatně na tom nejsem,“ líčil na tiskové konferenci.
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Doufá, že cesta za vytouženou trofejí, která mu ve sbírce schází, bude pokračovat i po utkání se Španělskem. A co když ne a s turnajem se rozloučí už v osmifinále?
„Tak se nic nezmění. Když se stanu šampionem, nebudu o nic víc sám sebou, ani o nic méně, když nevyhraju. Ať se stane cokoliv, Cristiano odejde s čistým svědomím. Nikoliv na sto procent, ale na tisíc, protože v životě i fotbale jsem do toho dal všechno.“
Ze sálu jej po skončení tiskové konference vyprovázel potlesk. Sklidí aplaus i v pondělí večer v Dallasu?