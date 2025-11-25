Ronaldo byl vyloučen v předposledním kvalifikačním zápase před dvěma týdny při porážce Portugalců 0:2 v Dublinu. Jeden z nejlepších fotbalistů historie se ohnal po domácím obránci Daru O’Sheaovi a zasáhl ho loktem.
Budu hodný kluk, řekl Ronaldo. Pak dostal červenou za loket a provokoval Iry
Automatický zákaz startu za vyloučení si Ronaldo odbyl v následujícím duelu, v němž Portugalsko drtivým vítězstvím 9:1 nad Arménií stvrdilo svůj postup na MS v Severní Americe.
Očekávalo se, že za faul dostane hráč saúdskoarabského an-Nasru ještě dodatečný trest a nebude moci nastoupit minimálně v úvodním utkání šampionátu. Podle BBC nicméně FIFA vzala v úvahu i to, že Ronaldo dostal první červenou kartu ve svých 226 reprezentačních zápasech.
Ronaldo by se měl příští rok představit na šestém mistrovství světa, což se ještě nikomu v historii nepodařilo. Pošesté by měl startovat na vrcholném turnaji také jeho dlouholetý argentinský rival Lionel Messi.