Ronaldo dostal podmínku, úder loktem ho o začátek mistrovství světa nepřipraví

Autor: ,
  18:29
Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo nepřijde po vyloučení v kvalifikačním utkání v Irsku o úvod mistrovství světa. Agentura AP uvedla, že světová federace FIFA udělila čtyřicetileté hvězdě za úder loktem třízápasový zákaz činnosti, přičemž jedno utkání už si Ronaldo „odseděl“ a na další dva duely má distanc s roční podmínkou.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo slaví gól do sítě Maďarska.

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo slaví gól do sítě Maďarska. | foto: Reuters

STŘÍDÁME. Cristiano Ronaldo jde ze hry, kouč Roberto Martínez mu děkuje.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se raduje z gólu do sítě Maďarska.
Portugalský útočník Cristiano Ronaldo se raduje z gólu do sítě Maďarska.
Cristiano Ronaldo se na červenou kartu, kterou viděl v listopadovém zápase s...
14 fotografií

Ronaldo byl vyloučen v předposledním kvalifikačním zápase před dvěma týdny při porážce Portugalců 0:2 v Dublinu. Jeden z nejlepších fotbalistů historie se ohnal po domácím obránci Daru O’Sheaovi a zasáhl ho loktem.

Budu hodný kluk, řekl Ronaldo. Pak dostal červenou za loket a provokoval Iry

Automatický zákaz startu za vyloučení si Ronaldo odbyl v následujícím duelu, v němž Portugalsko drtivým vítězstvím 9:1 nad Arménií stvrdilo svůj postup na MS v Severní Americe.

Očekávalo se, že za faul dostane hráč saúdskoarabského an-Nasru ještě dodatečný trest a nebude moci nastoupit minimálně v úvodním utkání šampionátu. Podle BBC nicméně FIFA vzala v úvahu i to, že Ronaldo dostal první červenou kartu ve svých 226 reprezentačních zápasech.

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Ronaldo by se měl příští rok představit na šestém mistrovství světa, což se ještě nikomu v historii nepodařilo. Pošesté by měl startovat na vrcholném turnaji také jeho dlouholetý argentinský rival Lionel Messi.

