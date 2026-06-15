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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Co to udělal? Svět řeší skandál sudího na MS, do kamer ukázal rasistické gesto

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  11:40
Mladší generace si ten symbol vybaví spíš v jiné souvislosti. Když jste se podívali, jak někdo pod pasem ukazuje obrácené OK, měl dotyčný právo vás udeřit, což se postupně rozšířilo jako vtipná hra. Svět ale řeší jiný význam, který souvisí s termínem „white supremacy“, čili jakási nadřazenost bílé rasy. A kamery během probíhajícího fotbalového mistrovství světa zachytily, jak ho jeden z videorozhodčích ukazuje v přenosu.
Australský fotbalový rozhodčí Shaun Evans.

Australský fotbalový rozhodčí Shaun Evans. | foto: Andrew Milligan, PA Images / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Kai Havertz slaví sedmý gól Německa proti Curacau.
Kai Havertz střílí sedmý gól Německa proti Curacau.
Kai Havertz střílí sedmý gól Německa proti Curacau.
Deniz Undav (vpravo) slaví šestý gól Německa proti Curacau s Leroyem Saném.
31 fotografií

Na šampionátu v Severní Americe je běžné, že při představování sudích v místnosti pro videoasistenty se rozhodčí dívají zpříma do kamery a usmívají se, místo toho, aby je jen televize zabírala zezadu při práci, jak tomu bývá tradičně.

A právě při tom se před nedělním utkáním mezi Německem a Curacaem (7:1) australský videoasistent Shaun Evans prezentoval do kamery s obráceným OK pod pasem.

V jaké souvislosti není pochopitelně jasné, média však reagují na nejhorší.

Světová federace FIFA, organizátor turnaje, prý o incidentu ví, ale zatím oficiálně nereagovala.

„Organizace Anti-Defamation League (ADL) v roce 2019 uvedla, že gesto „OK“ se stalo oblíbenou provokační taktikou u osob s pravicovými názory, které často zveřejňují na sociálních sítích své fotografie, na nichž pózují s tímto gestem,“ píše britský bulvární deník Daily Mail.

Tři natažené prsty mají totiž symbolizovat písmeno W, spojený ukazovák s palcem P, dohromady tedy White Power (bílá síla).

„Je jasné, že takový rozhodčí by se na mistrovství světa neměl objevit už v žádné roli,“ apelovala antidiskriminační fotbalová organizace FARE.

Prestižní server The Athletic připomněl, že gesto dříve použil Brenton Tarrant, australský střelec, který v roce 2019 v Christchurchi na Novém Zélandu vtrhl do mešity a zabil 51 lidí.

Útočník zabil v novozélandských mešitách 50 lidí, přes čtyřicet je zraněno

V roce 2023 pak například klub DC United z hlavního města USA vyhodil kondičního trenéra za použití zmíněného gesta na sociálních sítích. Podobně si počínali i baseballoví Chicaco Cubs, kteří zakázali vstup na stadion fanouškovi, jenž gesto předváděl do kamer.

Během olympijských her v Paříži byl trestán jeden z činovníků během ženského finále skateboardingu, když ve vestě olympijského vysílacího týmu gesto několikrát ukázal na kameru. Organizační výbor mu následně odebral akreditaci.

V roce 2019 zařadila symbol OK mezi nenávistné projevy také veřejnoprávní BBC.

ADL však upozorňuje, že se stále masivně používá k vyjádření, že je všechno v pořádku. „Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti než vyvodíte unáhlené závěry,“ píše. „Nicméně je důležité říct, že se zároveň jedná o jasný projev ‚nadřazenosti bílé rasy‘.“

Všechno vzniklo na populárním serveru 4Chan, což je taková virtuální nástěnka. Lidé, většina z USA, na ní sdílejí libovolné obrázky a vtipné memy. Se symbolem OK uživatelé zkrátka předstírali, že je za ním skrytý nějaký hlubší význam, což mělo „provokovat levicové aktivisty“.

Nakonec se jejich přání stalo realitou. Teď za onen význam může pykat i australský rozhodčí na mistrovství světa. Evans přitom figuruje na listině FIFA už od roku 2017 a představil se i na šampionátu v Kataru v roce 2022.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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Skupina C

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Skupina E

Skupina F

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
3. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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