Co to udělal? Svět řeší skandál sudího na MS, do kamer ukázal rasistické gesto

Na šampionátu v Severní Americe je běžné, že při představování sudích v místnosti pro videoasistenty se rozhodčí dívají zpříma do kamery a usmívají se, místo toho, aby je jen televize zabírala zezadu při práci, jak tomu bývá tradičně.
A právě při tom se před nedělním utkáním mezi Německem a Curacaem (7:1) australský videoasistent Shaun Evans prezentoval do kamery s obráceným OK pod pasem.
V jaké souvislosti není pochopitelně jasné, média však reagují na nejhorší.
Shaun Evans no mínimo é um maçom australiano. Isso não foi feito atoa, mas foi feito de maneira proposital. https://t.co/gPeZCex7LO pic.twitter.com/dGkdDXNIaB— Gab. (@bielerwgab) June 14, 2026
Světová federace FIFA, organizátor turnaje, prý o incidentu ví, ale zatím oficiálně nereagovala.
„Organizace Anti-Defamation League (ADL) v roce 2019 uvedla, že gesto „OK“ se stalo oblíbenou provokační taktikou u osob s pravicovými názory, které často zveřejňují na sociálních sítích své fotografie, na nichž pózují s tímto gestem,“ píše britský bulvární deník Daily Mail.
Tři natažené prsty mají totiž symbolizovat písmeno W, spojený ukazovák s palcem P, dohromady tedy White Power (bílá síla).
„Je jasné, že takový rozhodčí by se na mistrovství světa neměl objevit už v žádné roli,“ apelovala antidiskriminační fotbalová organizace FARE.
Prestižní server The Athletic připomněl, že gesto dříve použil Brenton Tarrant, australský střelec, který v roce 2019 v Christchurchi na Novém Zélandu vtrhl do mešity a zabil 51 lidí.
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Útočník zabil v novozélandských mešitách 50 lidí, přes čtyřicet je zraněno
V roce 2023 pak například klub DC United z hlavního města USA vyhodil kondičního trenéra za použití zmíněného gesta na sociálních sítích. Podobně si počínali i baseballoví Chicaco Cubs, kteří zakázali vstup na stadion fanouškovi, jenž gesto předváděl do kamer.
Během olympijských her v Paříži byl trestán jeden z činovníků během ženského finále skateboardingu, když ve vestě olympijského vysílacího týmu gesto několikrát ukázal na kameru. Organizační výbor mu následně odebral akreditaci.
V roce 2019 zařadila symbol OK mezi nenávistné projevy také veřejnoprávní BBC.
ADL však upozorňuje, že se stále masivně používá k vyjádření, že je všechno v pořádku. „Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti než vyvodíte unáhlené závěry,“ píše. „Nicméně je důležité říct, že se zároveň jedná o jasný projev ‚nadřazenosti bílé rasy‘.“
Čovjek se više ne može niti počešati bez da ga se optuži za diskriminaciju. Bez da se netko ne osjeća uvrijeđeno.— Ministar Tiskare (@MinistarTiskare) June 15, 2026
Australski VAR sudac Shaun Evans našao se pod istragom nakon što su ga gledatelji optužili da je tijekom prijenosa pokazivao gestu povezanu s "white power"… pic.twitter.com/vhMByJgwaV
Všechno vzniklo na populárním serveru 4Chan, což je taková virtuální nástěnka. Lidé, většina z USA, na ní sdílejí libovolné obrázky a vtipné memy. Se symbolem OK uživatelé zkrátka předstírali, že je za ním skrytý nějaký hlubší význam, což mělo „provokovat levicové aktivisty“.
Nakonec se jejich přání stalo realitou. Teď za onen význam může pykat i australský rozhodčí na mistrovství světa. Evans přitom figuruje na listině FIFA už od roku 2017 a představil se i na šampionátu v Kataru v roce 2022.