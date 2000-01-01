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Čtyři vyslanci z Plzně, jeden z Liberce. Chance Liga dodala na fotbalový šampionát, který začíná už 11. června, vedle sedmnácti českých reprezentantů také pět cizinců. Dva Bosňany, Rakušana, Iráčana a Ghaňana. Na soupiskách zahraničních týmů je dalších šest hráčů, kteří českou ligou prošli. Vzpomenete si na ně?
Autor: ČTK
ERMIN MAHMIČ (21 let, Bosna a Hercegovina, Liberec). Když Bosna v březnu bojovala o účast na mistrovství světa v baráži proti Walesu a Itálii, šikovný ofenzivní hráč hrál za rakouskou reprezentaci do 21 let. Ale když mu země jeho předků přislíbila účast na šampionátu v Americe, rozhodl se pro Bosnu, jejíž dres si zkusil před třemi lety ve dvou přípravných zápasech za devatenáctku proti Černé Hoře. Od chvíle, kdy o víkendu nastoupil za áčko proti Severní Makedonii, už měnit mezi reprezentacemi nemůže. Otázkou je, jestli v další sezoně zůstane věrný české lize. Má o něj zájem Salcburk, což je sto kilometrů od jeho rodného Welsu. Do Liberce přišel loni ze druhé rakouské ligy. Zaujal, někdy i nadchl, na jaře ale nebyl tak výrazný. V osmadvaceti ligových zápasech dal sedm branek, další přidal v poháru.
Autor: ČTK
FLORIAN WIEGELE (25 let, Rakousko, Plzeň). Když se loni na podzim po příchodu nového trenéra Martina Hyského stal v Plzni jedničkou, rakouští novináři kritizovali reprezentačního kouče Ralfa Rangnicka, že Wiegeleho ve své listopadové nominaci opomenul. V březnu ho už povolal a zařadil ho i do nominace na šampionát. A klidně se může stát, že přeskočí konkurenty Schlagera s Pentzem a bude na turnaji chytat. Vyčnívá nejen víc než dvoumetrovou výškou, ale i rozehrávkou. Vyzařuje klidem. Přitom když v létě 2024 do Plzně přestoupil, bralo se to jako drobný ústupek novým zahraničním spolumajitelů klubu. V první sezoně nenastoupil v lize ani jednou. V rozhovoru s rakouskými novináři si postěžoval, tehdejší plzeňský trenér Miroslav Koubek to považoval za nerozvážnost a neprofesionální přístup. Přednost až na výjimky pořád dával Martinu Jedličkovi. Wiegele se do brány natrvalo dostal až poté, co přišel Hyský a Plzeň v zápasech se Slavií a v Jablonci dostala celkem osm branek.
Autor: Reuters
AMAR MEMIČ (25 let, Bosna, Plzeň). Rodák ze Sarajeva je v Česku už čtyři roky. V Karviné se brzy stal oporou. Když se mu výrazně povedl podzim 2024, vysloužil si angažmá v Plzni. Dřív nastupoval spíš na krajních ofenzivních pozicích, v poslední době ho trenér využívají na postu wingbeka. V uplynulé sezoně patřil k nejvytíženějším plzeňským hráčům. Od chvíle, kdy loni v březnu debutoval v bosenské reprezentaci, nastupuje v základní sestavě.
Autor: Petr Eret, MAFRA
MERCHAS DOSKI (26 let, Irák, Plzeň). Další vyslanec na mistrovství světa z Plzně. Rodák z Hannoveru se zprvu protloukal v nižších německých soutěžích, dva roky strávil v Rakousku, než ho v létě 2022 jako volného hráče angažovalo Slovácko. Má podobný osud jako Memič: když se mu dařilo v menším klubu, vykopal si angažmá v Plzni. Po Červovi, Memičovi a Dwehovi byl Doski nejvytíženějším hráčem týmu. Důrazný levák dokáže zahrát na kraji v obraně i v záloze, v nouzi hrál i stopera. V Evropské lize proti Malmö a v nedávném duelu proti Pardubicím obdržel červené karty. V irácké reprezentaci nasbíral třicet startů.
Autor: Martin Polívka, MAFRA
PRINCE KWABENA ADU (22 let, Ghana, Plzeň). V srpnu 2024 trápil plzeňské obránce v předkole Evropské ligy, po odvetě ho český klub z ukrajinského Kryvbasu koupil. Od ghanského útočníka si sliboval rychlost, dravé průniky a góly. Ve své první sezoně to splnil, dal osm branek. V té uplynulé se od něj čekalo už víc, ale zlepšení vidět nebylo, především v jarní části víc seděl na lavici než hrával. Do ghanské reprezentace se dostal až loni na podzim, naskočil do čtyř přípravných zápasů, které všechny skončily porážkou. Přípravný duel proti Mexiku, soupeři českého mužstva na MS, zmeškal kvůli závěrečnému dějství české ligy.
Autor: ČTK
EDIN DŽEKO (40 let, Bosna a Hercegovina, Schalke). Mezi cizinci, kteří prošli českou ligou a jsou účastníky mistrovství světa, najdeme hodně známá jména. Džeko je nejslavnější ze slavných, legenda legend. Lepší cizinec v Česku nehrál. Prošel velkokluby v elitních evropských soutěžích, získával trofeje, tituly a střílel mraky gólů. Jen považte: Teplice ho z Bosny vykoupily v létě 2005. Rozehrával se v druholigovém Ústí, za rok a půl dal za Teplice v lize šestnáct branek a na sedm přihrál. V jedenadvaceti za něj Wolfsburg zaplatil 4 miliony eur, což na tehdejší dobu byly mimořádné peníze. Ve své druhé sezoně v bundeslize vydatně pomohl k senzačnímu bundesligovému titulu. A když byl na jaře 2010 podruhé zvolen nejlepším fotbalistou v Německu, došel si pro něj Manchester City. Zaplatil takřka desetkrát tolik. S ním vyhrál dvakrát Premier League, jednou Anglický i Ligový pohár, v Anglii byl zvolen i nejlepším hráčem roku (2011). Po čtyřech a půl letech v létě 2015 odešel do AS Řím, za který dal 119 branek. S Interem Milán vyhrál dvakrát italskou ligu. V létě 2023 jako sedmatřicetiletý zamířil do Fenerbahce Istanbul, za který dal gól v průměru každý druhý zápas. Loňský podzim strávil ve Fiorentině a na jaře pomohl Schalke vykopat návrat do bundesligy. A k tomu jako kapitán dotáhl Bosnu na světový šampionát, v kvalifikaci dal pět branek, další přidal v baráži proti Walesu. Jeho bilance na klubové úrovni je úctyhodná: 867 utkání, 377 gólů a 160 asistencí. V národním týmu nasbíral 148 startů a 74 branek.
Autor: Reuters
MALICK DIOUF (21 let, Senegal, West Ham). Džeko je nejslavnější a nejlepší, ale senegelaský levý obránce zase nejdražší. Když mladého hráče loni v létě Slavia pustila do West Hamu, inkasovala v přepočtu téměř 600 milionů korun. Nikdo v české lize nestál víc. Slávističtí skauti ho objevili během podzimu 2023 v Tromsö. V lednu následujícího roku se už stěhoval do Prahy za přibližně 50 milionů korun. Ukazoval se dobře, ale po pár týdnech ho zcela rozhodila červená karta za nešetrný a zbytečný skluz ve vyřazovací fázi Evropské ligy na AC Milán. V české lize do konce jara moc nehrál, chodil vypomáhat béčku, ale na podzim 2024 byl zase zpátky. Nadchl góly, ostrými centry, úniky po levém křídle. A dostal se do reprezentace. Loni na jaře ho přibrzdilo zranění z derby, ale brzy byl zpátky. Po přestupu do West Hamu naskočil do základní sestavy, hrál celé zápasy, zapsal pět asistencí, sestupu ale nezabránil.
Autor: Reuters
AWER MABIL (30 let, Castellón, Austrálie). Drobný útočník prožil v české lize jaro 2023, za Spartu sice naskočil do šestnácti zápasů, ale v průměru byl na hřišti jen 21 minut. Přesto se zásadně podílel na titulu, který klub získal po devíti letech. V závěrečném dějství v divokém utkání v Liberci za stavu 1:2 proměnil dva pokutové kopy, Sparta se dostala na první příčku a derby v nadstavbě tak mohla hrát doma. V něm za stavu 2:2 v nastavení udělal kličku Ogbuovi, který ho ve vápna ve skluzu fauloval a z penalty Krejčí trefil výhru. Ta se v boji o titul ukázala jako rozhodující. Po sezoně Mabilovi skončilo hostování z Cádizu, poté zamířil do Grasshoppers Curych a od loňska hraje druhou španělskou ligu v Castellónu. Narodil se rodičům z Jižního Sudánu v keňském uprchlickém táboře, v deseti odcestovali do Austrálie, kde se usadili. V Evropě začínal v Midtjyllandu, poté byl ve švédském Esbjergu, v portugalském Pacos Ferreira a turecké Kasimpase. Je účastníkem minulého šampionátu 2022 v Kataru, za Austrálii naskočil do zápasů proti Francii a Tunisku.
Autor: ČTK / AP / Ringo Chiu, ČTK
ÁNGELO PRECIADO (28 let, Ekvádor, Atlético Mineiro). Dva a půl roku ve Spartě, jeden z nejlepších krajních hráčů v lize. Když mu zápas sedl a fotbal ho bavil, byl nezastavitelný. Rychlý, hbitý, šikovný s míčem, jeden z mála, kterému nedělalo problém obejít protivníka. Ale také měl pasivní přístup k plnění defenzivních úkolů, byl laxní, nezoodpovědný. Za Spartu odehrál 67 utkání, dal čtyři branky, měl šestnáct asistencí, 18 žlutých karet a dvě červené. Do Prahy přišel v září 2023 z Genku za padesát milionů korun. Když ho Sparta letos v lednu prodávala do Brazílie, dostala dvakrát tolik. V reprezentaci debutoval už na podzim 2018, od té doby nasbíral 55 startů.
Autor: Gordon Donovan / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz
PETAR MUSA (28 let, Chorvatsko, Dallas). Během jara 2017 si ho vyhlédla Slavia, poslala ho hostovat do druholigové Viktorie Žižkov. Po roce a půl si vysokého útočníka vzal na hostování Liberec. Když za něj během jara i podzimu 2019 dával góly, dostal šanci ve Slavii. Jako náhradník v březnu 2020 ve třetí minutě nastavení srovnal derby v Edenu na 1:1. Byl to poslední zápas před nástupem covidu. Na jaře 2021 hostoval v Unionu Berlín, poté zamířil do Boavisty Porto nejdřív na hostování, později na přestup. Tam se zalíbil slavné Benfice Lisabon, která za něj v létě 2022 dala 5,5 milionu eur, což bylo o něco víc než Boavista zaplatila Slavii. O další dva roky později Dallas neváhal vytáhnout 9 milionů eur. Musa tak šampionát prožije „doma“ ve Spojených státech. Za Dallas dal v 80 zápasech 48 branek.
Autor: Gordon Donovan / Alamy / Profimedia, ČTK
DOMINIQUE CÉLIDOR SIMON (25 let, Haiti, Tatran Prešov). Jeden gól, jedna asistence a po bídné sezoně 2024/2025 v Pardubicích odchod na hostování do Tatranu Prešov, s kterým letos sestoupil. Nejlepší období měl rodák z francouzského Pontoise v estonském Paide, jako defenzivní záložník pomohl k zisku tamního poháru. Ve Francii prošel od přípravky až po dorost akademií Paris St. Germain. Pak se vydal do Španělska, kde hrál třetí ligu za Navarru. Po úspěšné misi v Estonsku zamířil na jaro 2024 do Dinama Tbilisi, odkud si ho vybraly Pardubice. Po šampionátu by se tam měl znovu hlásit. Do nominace na šampionát se dostal, aniž by za národní tým odehrál jediný zápas.
Autor: Matej Sagan/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia.cz
JINDŘICH STANĚK (30 let, Česko, Slavia) Od února nastoupil jen jednou a v Hradci Králové dostal tři branky. Právě absence zápasové praxe ho znevýhodnila, takže aktuálně nemá tak silnou pozici. Když se na Euru 2024 stal reprezentační jedničkou, zranil se. Gólman s výborným postřehem, někdy až zázračnými zákroky na čáře, ale s horší rozehrávkou.
Autor: Petr Topič, MAFRA
DAVID DOUDĚRA (28 let, Česko, Slavia) Během probíhajícího ročníku ho dvakrát zastavilo svalové zranění, i proto u březnové baráže nebyl. Ve Slavii je důležitým hráčem, ale pověst si kazí simulováním a chováním na hřišti. V nadstavbovém derby jako vystřídaný náhradník vulgárně urazil rozhodčího, dostal trest na tři zápasy a klubový šéf Jaroslav Tvrdík ho vyřadil z kádru. „S tím se já neztotožňuju,“ reagoval reprezentační kouč Koubek a Douděru nominoval.
Autor: Michal Sváček, MAFRA
TOMÁŠ HOLEŠ (33 let, Česko, Slavia) Když je zdravý, nechybí v základní sestavě Slavie. Trenér Trpišovský si ho cení, přestože v poslední sezoně už to párkrát z jeho strany nebylo ono. S přibývajícími léty ztrácí rychlost, v baráži odehrál jen první poločas proti Irsku, pak byl střídán a finále proti Dánsku proseděl na lavici. Role náhradníka ho nejspíš čeká i na šampionátu.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
ŠTĚPÁN CHALOUPEK (23 let, Česko, Slavia) Objev současné sezony. Z pozice stopera dal osm branek, sedm v lize a jednu v Champions League. Důrazný a urputný obránce, ale podobně jako David Zima má horší rozehrávku. V reprezentaci debutoval loni na podzim v závěrečném kvalifikačním utkání proti Gibraltaru a pak překvapivě odehrál baráž. V poločase semifinále proti Irsku vystřídal Holeše a v sestavě zůstal i na finále proti Dánsku.
Autor: Anna Kristová, MAFRA
DAVID JURÁSEK (25 let, Česko, Slavia) Podzim v Besiktasi, jaro ve Slavii. Posila za 3 miliony eur se postupně zlepšovala a ve druhé části sezony nevynechala jediný zápas. V národním mužstvu to však pořád není ono. Nejlepší zápas zahrál Jurásek při debutu proti Polsku v březnu 2023 ještě za trenéra Šilhavého. Letos v baráži proti Irsku byl za nepříznivého stavu střídaný, ve finále proti Dánsku už nenastoupil.
Autor: www.slavia.cz
JAROSLAV ZELENÝ (33 let, Česko, Sparta) Kdo by to byl řekl, že na levém kraji odehraje celé finále baráže proti Dánsku? Třiatřicetiletý vysoký blonďák fotbalem baví sebe i fanoušky. Byl nejlepším hráčem Sparty v sezoně. Při rozhovorech je přemýšlivý s nevšedními názory.
Autor: AP
DAVID ZIMA (25 let, Česko, Slavia). Kdyby fanoušci předčasně nevběhli na hřiště a pak nenapadli hráče Sparty, byl by právě Zima autorem titulového gólu. Během jarní části sezony vynechal pár zápasů kvůli zranění, kvůli potížím s kotníkem nebyl ani u baráže. Za národní mužstvo nastoupil naposled loni v březnu. Pohyblivý stoper, hlavičkář, ale se slabší hrou po zemi.
Autor: Petr Topič, MAFRA
LUKÁŠ ČERV (25 let, Česko, Plzeň). Na hřišti je tím, proti komu se vám nehraje dobře. Dotěrný, hbitý, neúnavný. V Plzni postupně povýšil do role kapitána. V lize odehrál téměř všechny zápasy, dařilo se mu i v evropských pohárech. K postupu na mistrovství světa pomohl jedním gólem a dvěma asistencemi. Pod trenérem Koubkem se navíc prosadil právě v Plzni a má s ním dobrý vztah.
Autor: Petr Eret, MAFRA
VLADIMÍR DARIDA (35 let, Česko, Hradec Králové). Bylo to překvapení, když se po pěti letech vrátil do národního týmu, aby pomohl v baráži o mistrovství světa. Trenér Koubek mu věřil, že zúročí nabyté zkušenosti. V obou utkáních baráže nastoupil v základu a teď se na závěr kariéry poprvé podívá i na závěrečný turnaj. V sezoně dotáhl Hradec Králové do evropských pohárů po 30 letech a trenéři v domácí soutěži ho za jeho vytrvalé výkony obdivují.
Autor: ČTK
LUKÁŠ PROVOD (29 let, Česko, Slavia). Mašina a neúnavný slávistický lídr, který je pro trenéra Trpišovského v podstatě nenahraditelný. Když není zraněný, hraje. Dává góly, rozdává asistence, kterých letos v české lize posbíral nejvíc ze všech. V reprezentaci sice není tak produktivní, ale minuty sbírá pravidelně. Na Euru před dvěma lety zaujal gólem proti Portugalsku při porážce 1:2.
Autor: Petr Topič, MAFRA
MICHAL SADÍLEK (27 let, Česko, Slavia). Mnozí se divili, když loni v létě přestupoval z nizozemského Twente zpátky do Česka. Ve Slavii si ale zahrál Ligu mistrů a postupně se stal oporou zálohy a týmu, jenž vyhrál mistrovský titul. Často servíruje přesné standardky - vždyť po jeho standardní situaci srovnával v baráži s Irskem kapitán Krejčí na 2:2. Ve finále s Dánskem pak proměnil rozhodující penaltu v rozstřelu. Přezdívá se mu vysavač, protože na hřišti obsáhne spoustu prostoru a neunikne mu jediný míč. O Euro před dvěma roky přišel kvůli nehodně na tříkolce během přípravného kempu v Rakousku. O další šampionát se už nepřipravil.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
HUGO SOCHŮREK (17 let, Česko, Sparta). Možná nejvíce překvapivé jméno v celé nominaci. Sochůrek je od 12 let ve Spartě, za jejíž béčko začal během podzimu nastupovat. V lednu pak byl s áčkem na soustředění ve španělské Marbelle a hned v únoru debutoval ve Zlíně. Ačkoliv mu je pouhých 17 let, rychle se vypracoval mezi důležité hráče zálohy. Netypický fotbalista na české poměry zaujal i v přípravě s Kosovem, ve které se stal nejmladším reprezentačním debutantem, a trenér Koubek ho z nominace na šampionát nevynechal. Předvede se?
Autor: Michal Sváček, MAFRA
ALEXANDR SOJKA (23 let, Česko, Plzeň). Plzeňský odchovanec, který za áčko začal shodou okolností nastupovat pod trenérem Koubkem. Loňský podzim strávil na hostování v Hradci Králové, ale pak si ho Martin Hyský stáhl a na jaře mu dával dost prostoru. Ve 14 zápasech stihl dva góly a dvě asistence. Loni byl na Euru jedenadvacítek na Slovensku, kde z lavičky nastoupil ke všem třem skupinovým utkáním. V áčku je nováčkem. Díky svým univerzálním schopnostem se podívá i do Ameriky.
Autor: Petr Topič, MAFRA
DENIS VIŠINSKÝ (23 let, Česko, Plzeň) Byl členem kádru u březnové baráže, ale v národním mužstvu ještě nikdy nenastoupil. Koubek s ním má zkušenost z Plzně, kde se oba potkali na startu současného ročníku. Višinský, odchovanec Slavie, je hbitý a pohyblivý hráč, který se umí prosadit i střelecky. V sestavě zastane ofenzivní posty pod hrotem i na obou krajích.
Autor: ČTK
TOMÁŠ CHORÝ (31 let, Česko, Slavia) Vedle některých překvapení nejdiskutovanější jméno v nominaci. Má být útočník, který v průběhu sezony dostal tři červené karty za podlé a zákeřné zákroky, v reprezentaci? Zvlášť když ho po třetím vyloučení v závěru sezony Slavia vyřadila z kádru. „Zamýšlel jsem se nad tím. Protože jsem věděl, že se v nesmírně morální české společnosti spustí celospolečenská objednávka na to, aby byl zlynčován a vyřazen i z reprezentace. Ale já mám svůj názor, svoji hlavu a svůj pohled,“ zdůraznil reprezentační kouč Miroslav Koubek. Mimochodem, Chorý je se sedmnácti góly nejlepší střelec ligy, za národní tým se zatím prosadil šestkrát. Proti Dánsku v baráži proměnil první penaltu v rozstřelu.
Autor: Petr Topič, MAFRA
MOJMÍR CHYTIL (27 let, Česko, Slavia) Ve Slavii plní roli druhého útočníka a ani v reprezentaci není hráčem do základní sestavy. Ale jako náhradník dokáže pomoci, mužstvo strhnout pohybem, ochotou podstoupit cokoli, houževnatostí, bojovností a umí se prosadit i střelecky. Jedenáct branek v ligovém ročníku není špatná vizitka. V baráži proti Irsku přišel do hry místo Provoda, ale pak v rozstřelu nedal penaltu. Střídal i proti Dánsku.
Autor: Luděk Ovesný, MAFRA
JAN KUCHTA (29 let, Česko, Sparta) Zdálo se, že reprezentační kariéru už zabalil. Po loňském krajně nepovedeném přípravném utkání se Saúdskou Arábií dal najevo, že se mu poměry v národním mužstvu za předchozího kouče Haška nelíbí a od té doby zván nebyl. „Na to je jednoduchá odpověď. Když jsem nehrál v klubu, nemohl jsem být v národním mužstvu,“ řekl Kuchta nedávno. Na konci ligové sezony patřil do základní sestavy Sparty a dával góly, kterými si o místo v reprezentaci řekl. I přes to, že v přípravě s Kosovem brzy střídal, své místo na šampionátu neztratil.
Autor: ČTK