Chorý s Provodem před baráží: Šulc má v sobě klíčový faktor, Koubek je pan stratég

Že bývalý plzeňský kouč dokáže být přísný, oba dobře vědí. Ale zároveň se na novou reprezentační práci těší. Ve čtvrtek dopoledne zahájili společně s dalšími jedenácti spoluhráči, kteří už mají v klubech volno, první trénink před veledůležitou baráží o mistrovství světa.
Za týden ji vykopnou v Edenu zápasem s Irskem.
„My dva jsme nachystaní, odevzdáme maximum a věříme, že to dobře dopadne,“ shodli se oba reprezentující slávisté na tiskové konferenci v sídle asociace na Strahově.
Tomáši, vy nového trenéra dobře znáte z Plzně. Vyzvídali už ostatní?
Chorý: Už se ptali i na tréninky, jak to bude všechno vypadat. A já samozřejmě mluvil jen v superlativech. Ne, vážně. Snažil jsem se předat, co můžou očekávat. Doufám, že jsem jim nelhal a sami pocítí, že kouč Koubek má k hráčům vždycky blízko a všechno řekne na rovinu. To se mi na něm líbí, protože to ne každý umí.
Jak byste trenéra přiblížil nám?
Chorý: Trenér je to skvělý a už má něco za sebou. Spousty velkých důležitých zápasů. Je to pan stratég a ví, jak se na soupeřovy individuality dobře připravit. To pro nás může být výhodou, ale důležité je, abychom fungovali jako tým. On dokáže mužstvo stmelit, přesně tak, jak to dokázal při plzeňské jízdě Evropou.
Trenér vám prý poslal videorozbor předem, jak vypadal?
Provod: Malou videopřípravu, abychom přijeli už trochu nabriefovaní a nejeli úplně od nuly. Apeloval, že nás čeká významná chvíle v našich kariérách, a že by bylo vhodné se na ni pořádně připravit. Jak skončila liga, měli jsme dost prostoru se připravit na rozestavení, jejich hru i na to, jak bychom se chtěli prezentovat my. A na prvním tréninku už budeme vědět.
Vítali jste, že ligové vedení kvůli baráži odložilo víkendové kolo?
Provod: Má to pozitiva i negativa. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se kolo přeložilo na pátek a odehrálo se celé. Takhle je to ale také fajn, protože máme víc času se nachystat, navnímat trenéra a jeho styl. Lépe se poznáme s ostatními a budeme mít o tři tréninky víc. Herní praxe navíc nikomu nechybí.
Co už o Irsku víte?
Chorý: Že to bude určitě těžké. Víme, co čekat a že trenér si je, jak ho znám, rozebere do detailu. Věřím, že využijeme domácí prostředí, lidi jsou náš dvanáctý hráč a pomůžou nám. Musíme být opatrní, protože i Maďaři s nimi v kvalifikaci měli co dělat a nakonec to nezvládli. Já se těším, protože mám velké zápasy rád.
Provod: Přesně tak. Čeká nás houževnatý a bojovný soupeř. Nejsou to ale jen bojovníci, mají kvalitní hráče. Nečeká nás nic snadného, ale doma budeme moct trochu přidat.
Lukáši, už jste fit?
Provod: Už se blížím ideálu, poslední zápas ve Zlíně jsem se cítil dobře. Měl jsem malou trhlinu v nějakém rotátoru kyčle, což je tak specifické zranění, že mi nikdo nebyl moc schopný říct, co s tím. Pomohlo trochu klidu a teď už jsem zpátky. A fajn je, že sem nejdu úplně z voleje.
Tomáši, jak se těšíte na obnovenou spolupráci s Pavlem Šulcem, s nímž jste pod trenérem Koubkem nastupovali?
Chorý: Bude pro nás extrémně důležitý. Dokáže oběhat celé hřiště, dát gól i přihrávku. Teď se Lyon dostal do takové spirály, kdy nevyhrával, zrovna když byl on zraněný. Má v sobě nějaký faktor. Umí za to vzít, nacentrovat a ještě sprintovat zpátky.
Provod: Já mám jen slova chvály, protože je naprosto neuvěřitelné, jak do toho naskočil a po půl roce je tahounem Lyonu. Sleduju ho a mám radost. Spolu si vyhovíme, protože s Tomášem nám to sedí ve Slavii a s Šulcíkem by to sedělo snad každému. Hlavně, aby nakonec přijel.
Vnímáte mistrovství světa pro sebe jako poslední možnost, jak se dostat na velký turnaj?
Chorý: Samozřejmě cítím, že už to kolem nás mládne, ale je potřeba pořád držet nějakou osu. Ano, mistrovství světa je asi poslední možnost na velký turnaj, ale moc neřeším, co bude. Žiju tím, co můžu ovlivnit, takže soustředit se na tréninky a na baráž.
Provod: Mám stejný názor. Reprezentace je nejvíc a dokud nás sem budou zvát a bude držet zdraví, budeme jezdit. Nechceme si na sebe vytvářet další tlak. Jasně, poslední šance to možná je, ale vždycky mysleme na aktuální moment a na to, jak udělat maximum a odejít s čistým štítem.
Jaký vliv bude mít na tým zkušený Vladimír Darida?
Chorý: Věk je jenom číslo. Důležité je, jak se cítíte a jak týmu pomůžete. Pro kluky má obrovský přínos, Vláďa už má něco za sebou a má nám co dát. Načerpáme od něj zkušenosti a můžeme se učit. Má zkušenosti ze zahraničí a to je pro nás plus. Je jedno, že má 35 let. I kdyby měl 25, tak nám může něco předat.