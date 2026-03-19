Chorý s Provodem před baráží: Šulc má v sobě klíčový faktor, Koubek je pan stratég

Než se pustil do odpovědi o novém trenérovi českých fotbalistů Miroslavu Koubkovi, přerušil ho vedle sedící Tomáš Chorý a v žertu zašeptal do mikrofonu: „Dobře si rozmysli, co teď řekneš.“ Jeho slávistický parťák Lukáš Provod hrál s ním: „Ještě ho neznám, tak radši nebudu říkat nic,“ usmál se.
Tomáš Chorý a Lukáš Provod při setkání s médii na začátku reprezentačního srazu. | foto: Vondrou? RomanČTK

Že bývalý plzeňský kouč dokáže být přísný, oba dobře vědí. Ale zároveň se na novou reprezentační práci těší. Ve čtvrtek dopoledne zahájili společně s dalšími jedenácti spoluhráči, kteří už mají v klubech volno, první trénink před veledůležitou baráží o mistrovství světa.

Za týden ji vykopnou v Edenu zápasem s Irskem.

„My dva jsme nachystaní, odevzdáme maximum a věříme, že to dobře dopadne,“ shodli se oba reprezentující slávisté na tiskové konferenci v sídle asociace na Strahově.

Kapitán reprezentace? Favorit je Krejčí, i když je v týmu hodně slávistů, říká Šmicer

Tomáši, vy nového trenéra dobře znáte z Plzně. Vyzvídali už ostatní?
Chorý: Už se ptali i na tréninky, jak to bude všechno vypadat. A já samozřejmě mluvil jen v superlativech. Ne, vážně. Snažil jsem se předat, co můžou očekávat. Doufám, že jsem jim nelhal a sami pocítí, že kouč Koubek má k hráčům vždycky blízko a všechno řekne na rovinu. To se mi na něm líbí, protože to ne každý umí.

Jak byste trenéra přiblížil nám?
Chorý: Trenér je to skvělý a už má něco za sebou. Spousty velkých důležitých zápasů. Je to pan stratég a ví, jak se na soupeřovy individuality dobře připravit. To pro nás může být výhodou, ale důležité je, abychom fungovali jako tým. On dokáže mužstvo stmelit, přesně tak, jak to dokázal při plzeňské jízdě Evropou.

Trenér vám prý poslal videorozbor předem, jak vypadal?
Provod: Malou videopřípravu, abychom přijeli už trochu nabriefovaní a nejeli úplně od nuly. Apeloval, že nás čeká významná chvíle v našich kariérách, a že by bylo vhodné se na ni pořádně připravit. Jak skončila liga, měli jsme dost prostoru se připravit na rozestavení, jejich hru i na to, jak bychom se chtěli prezentovat my. A na prvním tréninku už budeme vědět.

Lukáš Provod vtipkuje s Tomášem Chorým na tiskové konferenci týden před baráží o MS.

Vítali jste, že ligové vedení kvůli baráži odložilo víkendové kolo?
Provod: Má to pozitiva i negativa. Úplně nejlepší by bylo, kdyby se kolo přeložilo na pátek a odehrálo se celé. Takhle je to ale také fajn, protože máme víc času se nachystat, navnímat trenéra a jeho styl. Lépe se poznáme s ostatními a budeme mít o tři tréninky víc. Herní praxe navíc nikomu nechybí.

Co už o Irsku víte?
Chorý: Že to bude určitě těžké. Víme, co čekat a že trenér si je, jak ho znám, rozebere do detailu. Věřím, že využijeme domácí prostředí, lidi jsou náš dvanáctý hráč a pomůžou nám. Musíme být opatrní, protože i Maďaři s nimi v kvalifikaci měli co dělat a nakonec to nezvládli. Já se těším, protože mám velké zápasy rád.
Provod: Přesně tak. Čeká nás houževnatý a bojovný soupeř. Nejsou to ale jen bojovníci, mají kvalitní hráče. Nečeká nás nic snadného, ale doma budeme moct trochu přidat.

Lukáši, už jste fit?
Provod: Už se blížím ideálu, poslední zápas ve Zlíně jsem se cítil dobře. Měl jsem malou trhlinu v nějakém rotátoru kyčle, což je tak specifické zranění, že mi nikdo nebyl moc schopný říct, co s tím. Pomohlo trochu klidu a teď už jsem zpátky. A fajn je, že sem nejdu úplně z voleje.

Tomáši, jak se těšíte na obnovenou spolupráci s Pavlem Šulcem, s nímž jste pod trenérem Koubkem nastupovali?
Chorý: Bude pro nás extrémně důležitý. Dokáže oběhat celé hřiště, dát gól i přihrávku. Teď se Lyon dostal do takové spirály, kdy nevyhrával, zrovna když byl on zraněný. Má v sobě nějaký faktor. Umí za to vzít, nacentrovat a ještě sprintovat zpátky.
Provod: Já mám jen slova chvály, protože je naprosto neuvěřitelné, jak do toho naskočil a po půl roce je tahounem Lyonu. Sleduju ho a mám radost. Spolu si vyhovíme, protože s Tomášem nám to sedí ve Slavii a s Šulcíkem by to sedělo snad každému. Hlavně, aby nakonec přijel.

Reprezentační útočník Tomáš Chorý odpovídá na dotazy novinářů na tiskové konferenci.

Vnímáte mistrovství světa pro sebe jako poslední možnost, jak se dostat na velký turnaj?
Chorý: Samozřejmě cítím, že už to kolem nás mládne, ale je potřeba pořád držet nějakou osu. Ano, mistrovství světa je asi poslední možnost na velký turnaj, ale moc neřeším, co bude. Žiju tím, co můžu ovlivnit, takže soustředit se na tréninky a na baráž.
Provod: Mám stejný názor. Reprezentace je nejvíc a dokud nás sem budou zvát a bude držet zdraví, budeme jezdit. Nechceme si na sebe vytvářet další tlak. Jasně, poslední šance to možná je, ale vždycky mysleme na aktuální moment a na to, jak udělat maximum a odejít s čistým štítem.

Jaký vliv bude mít na tým zkušený Vladimír Darida?
Chorý: Věk je jenom číslo. Důležité je, jak se cítíte a jak týmu pomůžete. Pro kluky má obrovský přínos, Vláďa už má něco za sebou a má nám co dát. Načerpáme od něj zkušenosti a můžeme se učit. Má zkušenosti ze zahraničí a to je pro nás plus. Je jedno, že má 35 let. I kdyby měl 25, tak nám může něco předat.

Nejčtenější

Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského

Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...

Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...

Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší

Fotbalisté Alkmaaru oslavují branku Troye Parrotta.

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...

Sparta - Slovácko 5:2, domácí bavili útočným fotbalem, dva góly dal Kuchta

Sparťanský útočník Jan Kuchta se raduje ze svého druhého gólu v utkání proti...

Sparťanští fotbalisté dali pět branek, k tomu jedna neplatila kvůli ofsajdu a vytvořili si několik dalších vyložených šancí. Po dvou předchozích porážkách na Slavii a v Konferenční lize s Alkmaarem...

Koubek poprvé nominoval. Na baráž bere Buchu, Ladru i Klimenta, chybí Černý

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek při své první reprezentační nominaci.

Velký návrat do národního týmu potvrzen: na baráž o mistrovství světa povolal trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek i bývalého kapitána Vladimíra Daridu. V nominaci nechybí ani záložník Pavel...

Paříž znovu vyškolila Chelsea. Ve čtvrtfinále jsou i Arsenal, Real a Sporting

Fotbalisté Arsenalu si užívají trefu Eberechiho Ezeho (10).

Fotbalová Liga mistrů zná první čtvrtfinalisty. Suverénně postoupili úřadující šampioni z Paris Saint-Germain, kteří zvítězili na hřišti Chelsea 3:0 (první zápas 5:2). Náskok z úvodního duelu (3:0)...

Kapitán reprezentace? Favorit je Krejčí, i když je v týmu hodně slávistů, říká Šmicer

Bývalý fotbalista Vladimír Šmicer na tiskové konferenci k projektu basketbalové...

Sám baráž o mistrovství světa dvakrát zažil a už za týden bude sledovat, jak si v ní povedou současní fotbaloví reprezentanti. „Co se týče individuální formy hráčů, tak bychom na tom mohli být dobře....

19. března 2026  10:10

Baví mě to tady. Skotský sparťan Irving o pohárech, české lize i reprezentaci

Sparťanský záložník Andrew Irving na tiskové konferenci před odvetou proti...

Před týdnem v Alkmaaru odehrál svůj první zápas v evropských pohárech. „Sparta je pro mě skvělý klub,“ říká skotský záložník Andrew Irving před domácí osmifinálovou odvetou ve fotbalové Konferenční...

19. března 2026  9:39

Messi dal 900. gól kariéry. Na Ronalda ztrácí, ale byl rychlejší

Lionel Messi při utkání proti Nashvillu.

Lionel Messi dal 900. gól v kariéře a stal se druhým aktivním fotbalistou po Cristianu Ronaldovi, který tuto hranici pokořil. Miami však branka argentinské hvězdy úspěch nepřinesla. Inter po remíze...

19. března 2026  8:56

Letná? Skvělé místo pro evropské večery, líčil Priske. Se Spartou bude otáčet potřetí

Sparťanský kouč Brian Priske na tiskové konferenci před odvetným zápasem...

První velký evropský obrat v éře Briana Priskeho si ze současných sparťanských fotbalistů pamatuje už jen devět hráčů. Na Letné tehdy padlo chorvatské Dinamo Záhřeb 1:4 poté, co doma zvítězilo 3:1....

19. března 2026

Pospěch vzpomíná: Mohuč si vzala mě, starého pána. A Tuchel? Fotbalový blázen!

Premium
Fotbalový obránce Zdeněk Pospěch v dresu bundesligové Mohuče.

Od našeho zpravodaje v Německu Když před patnácti lety přestoupil do Mohuče, zrovna ho trápily problémy se zuby. Ani fotbalově to nebylo ono, protože německý klub bojoval celou první sezonu o záchranu. „A mě překvapilo, jak byli...

19. března 2026

Liverpool v Lize mistrů dominoval, Bayern jistil postup. Barcelona zničila Newcastle

Dominik Szoboszlai z Liverpoolu se raduje z gólu při zápase Ligy mistrů s...

Fotbalová Liga mistrů se dozvěděla zbylé čtyři čtvrtfinalisty. Liverpool odčinil úvodní zaváhání a v domácí odvetě porazil Galatasaray 4:0. Barcelona nasázela Newcastlu sedm branek a postupuje po...

18. března 2026  23:17,  aktualizováno  23:33

Věřím, že jsme našli slabiny soupeře, říká Janotka. Sigmu čeká pekelná atmosféra

Olomouc vs. Mohuč. Běžecký souboj svádí domácí Danijel Šturm (vlevo) a...

Od našeho zpravodaje v Německu Na takovém stadionu většina z hráčů fotbalové Sigmy ještě nehrála. Mewa Arena je položená zhruba čtyři kilometry od centra Mohuče, je k ní skvělá dostupnost cyklostezkami. Okolí je upravené, hned...

18. března 2026

Horníček má další čisté konto, Braga slaví postup do čtvrtfinále Evropské ligy

Brankář Lukáš Horníček z Bragy zasahuje proti Ferencvárosi v osmifinále...

Brankář Lukáš Horníček přispěl fotbalistům Bragy čistým kontem k výhře 4:0 v odvetě s Ferencvárosem a k postupu do čtvrtfinále Evropské ligy. Portugalský tým před týdnem přitom padl na půdě soupeře...

18. března 2026  19:12

Jako bych tu byl s Baníkem. Chci Spartu porazit, pořád je to pro mě rival, říká Šín

Matěj Šín z Alkmaaru na tiskové konferenci před odvetným zápasem osmifinále...

Jeho gól proti Spartě z loňského dubna je znělkou fotbalové ligy. „Vidím ho často. Kdykoli si pustím v televizi zápas Baníku,“ říká pobaveně Matěj Šín. Vzpomněl si na něj zase ve středu v podvečer,...

18. března 2026  18:24

Mohuč - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě

Olomoucký brankář Jan Koutný chytá míč v souboji s Mohučí.

Olomoučtí fotbalisté po bezbrankové domácí remíze nastoupí v osmifinálové odvetě Konferenční ligy na hřišti bundesligové Mohuče. Kde zápas sledovat živě? To i další informace o utkání najdete v našem...

18. března 2026  17:28

Trenér Lyonu už počítá se Šulcem. Ale na devadesát minut to zatím není, připouští

Pavel Šulc z Lyonu v utkání francouzské ligy proti Nice

Zdravotní trable Pavla Šulce jsou z větší části pryč. Český reprezentant se po zranění pro čtvrteční odvetu osmifinále Evropské ligy proti Celtě Vigo vrátí do kádru fotbalistů Lyonu. Pětadvacetiletý...

18. března 2026  16:35

Čas věci odplaví. Kliment o usmíření s trenérem Koubkem, reprezentaci i Mohuči

Olomoucký útočník Jan Kliment se raduje z gólu proti Hradci Králové.

Od našeho zpravodaje v Německu Po roční odmlce se znovu představí v reprezentaci. Útočník fotbalové Sigmy Jan Kliment obdržel nominaci před klíčovými zápasy o postup na světový šampionát. V reprezentačním trikotu se 32letý...

18. března 2026  15:45

