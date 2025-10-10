Bronzový tým posledního světového šampionátu udržel o skóre první místo ve skupině L a oproti českému týmu má navíc zápas k dobru.
„Daličovi svěřenci udělali významný krok směrem k šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku,“ napsal Večernji list. „Dalič mohl nakonec svou stovku oslavit s velkou pravděpodobností dalším postupem na velký turnaj. Krok zpět je to pouze v boji o nasazení v prvním koši pro mistrovství světa,“ podotkl list Sportske Novosti.
Ve čtvrtek večer nebylo v pražském Edenu k vidění příliš gólových šancí. „Domácí vstoupili do zápasu agresivně a s velkou energií, v úvodních minutách byli lepším týmem. Na druhou stranu nenadělali soupeři větší problémy,“ napsal Večernji list.
„Po většinu utkání jsme byli pomalí a předvídatelní, Češi toho ale nedokázali využít k ohrožení brány. Chorvati si došli pro rutinní bod, který je přiblížil dalšímu mistrovství světa,“ přidal Sportske Novosti.
Přímo na šampionát projdou jen vítězové kvalifikačních skupin, celky na druhých místech absolvují baráž v podobě play off. Chorvatsko čekají domácí duely s outsidery skupiny Gibraltarem a Faerskými ostrovy a v posledním kole nastoupí v Černé Hoře.
„Podle počítačových simulací je nyní pravděpodobnost přímého postupu na šampionát 99,7 procenta. Chorvatsko si na MS takřka jistě zahraje, pokud zvládne oba domácí zápasy,“ napsal server Index.hr.