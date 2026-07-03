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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

VAR zabil emoce! Chorvaté se zlobí na technologii, Modrič prožil hořké loučení

Václav Havlíček
  6:22
Zklamaní Chorvaté po konci na MS.

Zklamaní Chorvaté po konci na MS. | foto: ČTK

Luka Modrič (vlevo) a Cristiano Ronaldo po zápase v prvním kole play off...
Zklamaný chorvatský kapitán Luka Modrič.
Chorvat Sučič sice dostal míč do brány Portugalců, gól ale neplatil kvůli...
Chorvat Vlašič bojuje o míč s Nevesem z Portugalska.
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Minimálně dvakrát to v zápase prvního kola play off mezi Portugalskem a Chorvatskem na fotbalovém mistrovství světa vypadalo na prodloužení. Jenže nejprve se po vypršení řádné hrací doby prosadil Portugalec Ramos a pak přišel moment, o kterém se budou ještě vést sáhodlouhé debaty. Ve 13. nastavené minutě druhé půle dostal míč do portugalské sítě Gvardiol a opět se zdálo, že diváky čeká další porce fotbalu. Omyl! Technologie v míči odhalila teč, která znamenala chorvatský ofsajd. Vyrovnávací branka tudíž neplatila.

Už se hrálo nad rámec deseti nastavených minut. Perišič z levého křídla poslal vysoký míč do vápna soupeře, balon propadl až k Pašaličovi, který ke skórování vybídl střídajícího Gvardiola.

Na chorvatské lavičce propukla nepopsatelná euforie.

Jenže pak se do hry vložil videorozhodčí. Senzor umístěný v míči odhalil letmou teč Metanoviče, která znamenala Pašaličův ofsajd. Jak moc – a jestli vůbec – Metanovič lízl míč ve výskoku, lze i ze zpomalených záběrů jen těžko rozklíčovat.

„Vidět to není, ale v míči je čip. Jestli to byly vlasy? Hlava? to se nedovíme. Teč byla zaznamená, tím pádem ofsajd. Můžeme o tom spekulovat, ale takhle to je. Pravidla jsou pro všechny stejná. Bohužel pro Chorvatsko. Emocí bude strašně moc,“ komentoval ve studiu ČT sport Karel Poborský.

„Pro mě je to regulérní gól! Rozhodčí řekl, že neviděl žádný dotyk, ale že mu to poradila technologie v míči,“ zlobil se chorvatský záložník Petar Sučič.

„Viděli jsme zápas turnaje! V kabině musí Chorvaté prožívat nepopsatelné zklamání. Myslíte si, že jste vyrovnali, a pak o to přijdete. Chápu, že cítí určitou formu neférovosti, ale nemají si nač stěžovat. Technologie odhalila ofsajd, a tak je to správně,“ řekl ve studiu televize ESPN bývalý francouzský fotbalista Frank Leboeuf.

Hořký konec minimálně reprezentační kariéry tak prožil chorvatský kapitán Luka Modrič. Je navíc možné, že pro 40letou chorvatskou legendu šlo o úplně poslední profesionální zápas.

„Luka je legenda a fotbalová ikona. Získal Zlatý míč, pro chorvatský fotbal je neuvěřitelně důležitou osobou. Především díky němu se Chorvaté na posledních třech šampionátech dostali tak daleko a získali i medaile,“ ocenil bývalý kanonýr Manchesteru United Javier Hernández ve studiu televize FOX.

Portugalsko - Chorvatsko 2:1, dechberoucí finiš, v nastavení úřadoval Ramos i VAR

„Hrál jsem s Lukou mnoho let. Je nám skoro stejně let, myslím si, že je to opravdová fotbalová legenda,“ uznal po zápase portugalský kapitán Cristiano Ronaldo.

„Gratuluji mu ke skvělé kariéře a přeju jen to nejlepší. Bylo krásné s ním opět být na jednom hřišti,“ řekl Ronaldo po utkání, jehož konec sledovali jen z lavičky – vůbec poprvé na turnaji byl vystřídán.

Nejprve se radoval, když se Ramos ve čtvrté nastavené minutě prosadil hlavou. Po gólu Gvardiola ho zase zabraly kamery, jak nevěřícně spílal fotbalovému božstvu.

To se nakonec přece jen přiklonilo na stranu Portugalců.

„Takovýto konec jsme si nezasloužili. Mrzí mě, že jsme prohráli, protože jsme si vytvořili dost příležitostí. Jenže balon jako kdyby nechtěl do sítě. Bolí to, je těžké se s tím vyrovnat, ale hráčům nemůžu nic vytknout. Gratuluji Portugalsku, nicméně byli jsme jim vyrovnaným soupeřem,“ uvedl chorvatský kouč Zlatko Dalič.

Následně dal průchod svým pocitům. „Emoce byly zabity a všechna ta rozhodnutí berou fotbalu radost. VAR může být někdy užitečný, ale zabíjí emoce. Zabíjí všechno, co při fotbale prožíváte. Fotbal by měl být spravedlivý, ale s VAR jsme podle mě zašli příliš daleko. Nicméně už se o tom nechci bavit,“ odfrkl si Dalič.

„Chorvatští fanoušci se asi musejí dozvědět pravdu. Balon má čip a je víc než jasné, že čip zaznamenal dotyk, proto VAR intervenoval. Není to subjektivní hodnocení,“ prohlásil Roberto Martínez, španělský trenér Portugalců.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
USA
Belgie
Brazílie
Norsko
Mexiko
Anglie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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