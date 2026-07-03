VAR zabil emoce! Chorvaté se zlobí na technologii, Modrič prožil hořké loučení

Už se hrálo nad rámec deseti nastavených minut. Perišič z levého křídla poslal vysoký míč do vápna soupeře, balon propadl až k Pašaličovi, který ke skórování vybídl střídajícího Gvardiola.
Na chorvatské lavičce propukla nepopsatelná euforie.
Jenže pak se do hry vložil videorozhodčí. Senzor umístěný v míči odhalil letmou teč Metanoviče, která znamenala Pašaličův ofsajd. Jak moc – a jestli vůbec – Metanovič lízl míč ve výskoku, lze i ze zpomalených záběrů jen těžko rozklíčovat.
„Vidět to není, ale v míči je čip. Jestli to byly vlasy? Hlava? to se nedovíme. Teč byla zaznamená, tím pádem ofsajd. Můžeme o tom spekulovat, ale takhle to je. Pravidla jsou pro všechny stejná. Bohužel pro Chorvatsko. Emocí bude strašně moc,“ komentoval ve studiu ČT sport Karel Poborský.
„Pro mě je to regulérní gól! Rozhodčí řekl, že neviděl žádný dotyk, ale že mu to poradila technologie v míči,“ zlobil se chorvatský záložník Petar Sučič.
„Viděli jsme zápas turnaje! V kabině musí Chorvaté prožívat nepopsatelné zklamání. Myslíte si, že jste vyrovnali, a pak o to přijdete. Chápu, že cítí určitou formu neférovosti, ale nemají si nač stěžovat. Technologie odhalila ofsajd, a tak je to správně,“ řekl ve studiu televize ESPN bývalý francouzský fotbalista Frank Leboeuf.
Hořký konec minimálně reprezentační kariéry tak prožil chorvatský kapitán Luka Modrič. Je navíc možné, že pro 40letou chorvatskou legendu šlo o úplně poslední profesionální zápas.
„Luka je legenda a fotbalová ikona. Získal Zlatý míč, pro chorvatský fotbal je neuvěřitelně důležitou osobou. Především díky němu se Chorvaté na posledních třech šampionátech dostali tak daleko a získali i medaile,“ ocenil bývalý kanonýr Manchesteru United Javier Hernández ve studiu televize FOX.
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Portugalsko - Chorvatsko 2:1, dechberoucí finiš, v nastavení úřadoval Ramos i VAR
„Hrál jsem s Lukou mnoho let. Je nám skoro stejně let, myslím si, že je to opravdová fotbalová legenda,“ uznal po zápase portugalský kapitán Cristiano Ronaldo.
„Gratuluji mu ke skvělé kariéře a přeju jen to nejlepší. Bylo krásné s ním opět být na jednom hřišti,“ řekl Ronaldo po utkání, jehož konec sledovali jen z lavičky – vůbec poprvé na turnaji byl vystřídán.
Nejprve se radoval, když se Ramos ve čtvrté nastavené minutě prosadil hlavou. Po gólu Gvardiola ho zase zabraly kamery, jak nevěřícně spílal fotbalovému božstvu.
To se nakonec přece jen přiklonilo na stranu Portugalců.
„Takovýto konec jsme si nezasloužili. Mrzí mě, že jsme prohráli, protože jsme si vytvořili dost příležitostí. Jenže balon jako kdyby nechtěl do sítě. Bolí to, je těžké se s tím vyrovnat, ale hráčům nemůžu nic vytknout. Gratuluji Portugalsku, nicméně byli jsme jim vyrovnaným soupeřem,“ uvedl chorvatský kouč Zlatko Dalič.
Následně dal průchod svým pocitům. „Emoce byly zabity a všechna ta rozhodnutí berou fotbalu radost. VAR může být někdy užitečný, ale zabíjí emoce. Zabíjí všechno, co při fotbale prožíváte. Fotbal by měl být spravedlivý, ale s VAR jsme podle mě zašli příliš daleko. Nicméně už se o tom nechci bavit,“ odfrkl si Dalič.
„Chorvatští fanoušci se asi musejí dozvědět pravdu. Balon má čip a je víc než jasné, že čip zaznamenal dotyk, proto VAR intervenoval. Není to subjektivní hodnocení,“ prohlásil Roberto Martínez, španělský trenér Portugalců.