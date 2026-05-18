Ani operace zlomené lícní kosti ho nezastaví. Modrič míří na své páté MS

Modrič, jenž loni po 13 letech odešel z Realu Madrid do AC Milán, utrpěl zranění koncem dubna poté, co se v ligovém utkání s Juventusem Turín srazil hlavou se soupeřem.
Od té doby nehrál, ale o víkendu už byl proti FC Janov na lavičce. V reprezentaci má na kontě rekordních 196 zápasů, v roce 2018 dovedl Chorvaty ke stříbru a o čtyři roky později k bronzu.
V kádru jsou i další veteráni – záložník Mateo Kovačič a útočníci Andrej Kramarič a Ivan Perišič.
Z tradičních opor nescházejí ani brankář Dominik Livakovič, obránci Joško Gvardiol s Josipem Stanišičem či záložník Mario Pašalič.
Dostalo se i na bývalého slávistu Musu, který v této sezoně patří v barvách Dallasu k nejlepším kanonýrům zámořské MLS. Naopak pouze mezi náhradníky zůstali Lovro Majer z Wolfsburgu nebo Franjo Ivanovič z Benfiky Lisabon.
Chorvatsko, jež jasně ovládlo kvalifikační skupinu před českou reprezentací, se na závěrečném turnaji v USA, Kanadě a Mexiku postupně utká s Anglií, Panamou a Ghanou. Ještě před odletem na šampionát se Vatreni doma střetnou s Belgií a Slovinskem.