ONLINE: Chorvatsko - Panama 0:0, outsider proti medailistům z posledních mistrovství

Chorvaté, kteří na předchozích dvou šampionátech brali stříbro a bronz, na úvod prohráli s Anglií (2:4). Ale na stadionu v Torontu proti Panamě jsou jasným favoritem.
„Je důležité, abychom se po porážce s Anglií rychle oklepali a znovu se vrátili k naší hře. Teď už není prostor pro chyby,“ řekl trenér Zlatko Dalič.
Panama je na mistrovství světa podruhé a stále čeká na první body. V roce 2018 prohrála ve skupině všechny tři zápasy.
O. Mosquera - C. Blackman, J. Córdoba, J. Ramos - C. Harvey, A. Andrade, A. Murillo, C. Martínez - J. Rodríguez, Y. Bárcenas, J. Fajardo
D. Livakovič - . Stanišič, M. Pongračič, J. Gvardiol, J. Šutalo - M. Kovačič, L. Modrič, M. Baturina, I. Perišič, M. Pašalič - P. Musa
F. Escobar, É. Davis, I. Díaz, A. Godoy, R. Miller, A. Quintero, A. Carrasquilla, T. Rodríguez, L. Mejía, C. Samudio, E. Fariña, C. Yanis, J. Gutiérrez, C. Waterman, A. Londoño
D. Čaleta-Car, A. Kramarič, M. Pašalič, N. Moro, N. Vlašič, A. Budimir, P. Sučič, K. Jakič, L. Sučič , M. Erlič, I. Matanovič, D. Kotarski, I. Pandur, T. Fruk, L. Vušković