Chci střídající v šatně, na lavičce jim bude vedro, hlásí kouč Anglie před MS ve fotbale

„Pokud nám to pomůže v pozdější fázi zápasů, když přijdou čerství na plac, uvítal bych to,“ líčil pro britskou BBC.
Po loňských zkušenostech už by vás nemělo překvapit, když šampionát, který se na přelomu června a července koná v Kanadě, Mexiku a USA, sem tam přeruší varování o bouřce nebo se hráči budou často sbíhat k postranní čáře, aby se občerstvili a polili studenou vodou.
Teploty totiž na mnoha místech hravě překročí čtyřicet stupňů.
„Už teď je jasné, že se sníží počet náběhů, ofenzivních i defenzivních. Tempo zápasu se počasí přirozeně přizpůsobí, protože je rozdíl běhat ve dvaceti stupních a pětačtyřiceti,“ vysvětlil Tuchel.
„Nikomu se to nelíbí, také mám radši, když kluci na lavičce vnímají energii zápasu a pak ji využijí, ale viděl jsem MS klubů a rád bych se tomu vyhnul,“ kritizoval.
Jestli se bude situace opakovat?
To už je celkem jisté.
„Neuvěřitelné vedro. Bolely mě z něj i nehty na nohou,“ stěžoval si v létě obránce Marcos Llorente z Atlétika Madrid, aniž by zmínil hlavní potíž: když teploty šplhají ke čtyřicítce, fotbalisté ztratí proti běžným podmínkám až o tři litry tekutin víc, rychleji přicházejí také o elektrolity jako sodík, chlorid či draslík.
I proto je role střídajících hráčů tolik důležitá. A kdyby i oni nastupovali do zápasů vyprahlí a upocení, mohlo by to dopadnou i hůř.
„Budeme se tomu muset hodně věnovat. Příprava, podmínky, plán, všechno musíme uzpůsobit počasí. Bude se hodně přejíždět, často přerušovat, což pozmění celý navazující program. Přijedeme připravení,“ hlásil Tuchel a připomněl další problém: silné bouřky.
Déšť, blesky, vedro. Další důvody, proč Americe fotbal nesvědčí. Ovlivní i MS?
Východní pobřeží na ně během léta trpí nejvíc. Když na západě budou fotbalisté vyprahlí, na druhé straně kontinentu zas budou před vodou utíkat.
Zápasy bouřky v létě narušily na Floridě, v Ohiu, New Jersey, Tennessee i Severní Karolíně. Sice se klasické mistrovství světa hraje vesměs na jiných stadionech, ty ale nejsou nijak zvlášť daleko od těch zmíněných.
„V létě přicházejí studené fronty, které s sebou přinášejí bouřky. Ty se mohou objevit při každé takové frontě – každých tři, pět nebo sedm dní. Počasí, které jsme sledovali letos, není vůbec neobvyklé,“ zmínil při MS klubů Ben Schott, šéf Národní meteorologické služby, pro server The Athletic.
Meteorologové ve spolupráci s FIFA vypracovali rizikové plány pro všechna hostitelská města. Nejde totiž jen o zdraví fotbalistů, ale i statisíců fanoušků.
„Podle zprávy Pitches in Peril je až 10 ze 16 stadionů pod vysokým rizikem vystavení extrémním teplotním podmínkám,“ dodává BBC s tím, že experti varují také před lesními požáry nebo hurikány.
Minulé mistrovství světa v Kataru se kvůli klimatickým podmínkám hrálo v listopadu a prosinci. Stadiony byly navíc plně klimatizované a v případě potřeby se zatáhla střecha. To v Americe půjde jen někde.
„Je to velký problém pro profesionální fotbal a hlavně pro jeho úroveň,“ zmínil Tuchel a navázal na svého kolegu a vítěze MS klubů Enza Maresku, který už v červenci předeslal:
„Když se musí kvůli počasí přerušit šest zápasů, tak asi nehrajeme zrovna na správném místě, ne?“