Chci střídající v šatně, na lavičce jim bude vedro, hlásí kouč Anglie před MS ve fotbale

Autor:
  14:26
Už na letošním mistrovství světa klubů to bylo velké téma. Zápasy v Americe probíhaly v úmorném vedru a dost často je organizátoři museli přerušovat kvůli silným bouřkám v okolí. „Proto bych byl pro, aby mohli střídající hráči zůstat v kabině a nepařili se venku,“ překvapil trenér anglických fotbalistů Thomas Tuchel před losem mistrovství světa 2026.
Lavička náhradníků při MS klubů v Americe. Fukar rozprašuje vodu, která aspoň...

Lavička náhradníků při MS klubů v Americe. Fukar rozprašuje vodu, která aspoň trochu mírní extrémní teploty. | foto: WILL OLIVER / EPA / ProfimediaProfimedia.cz

Hráči Dortmundu se osvěžují ve čtvrtfinále MS klubů.
Počasí nad stadionem v Charlotte během osmifinále MS klubů mezi Chelsea a...
Fanoušci Chelsea vítají hráče bannerem k triumfu v MS klubů v utkání proti...
Zklamaný brankář PSG Gianluigi Donnarumma o poločase finále mistrovství světa...
28 fotografií

„Pokud nám to pomůže v pozdější fázi zápasů, když přijdou čerství na plac, uvítal bych to,“ líčil pro britskou BBC.

Po loňských zkušenostech už by vás nemělo překvapit, když šampionát, který se na přelomu června a července koná v Kanadě, Mexiku a USA, sem tam přeruší varování o bouřce nebo se hráči budou často sbíhat k postranní čáře, aby se občerstvili a polili studenou vodou.

Teploty totiž na mnoha místech hravě překročí čtyřicet stupňů.

„Už teď je jasné, že se sníží počet náběhů, ofenzivních i defenzivních. Tempo zápasu se počasí přirozeně přizpůsobí, protože je rozdíl běhat ve dvaceti stupních a pětačtyřiceti,“ vysvětlil Tuchel.

„Nikomu se to nelíbí, také mám radši, když kluci na lavičce vnímají energii zápasu a pak ji využijí, ale viděl jsem MS klubů a rád bych se tomu vyhnul,“ kritizoval.

Jestli se bude situace opakovat?

To už je celkem jisté.

Souhlasíte s nápadem nechat střídající hráče v útrobách stadionu?

celkem hlasů: 38

„Neuvěřitelné vedro. Bolely mě z něj i nehty na nohou,“ stěžoval si v létě obránce Marcos Llorente z Atlétika Madrid, aniž by zmínil hlavní potíž: když teploty šplhají ke čtyřicítce, fotbalisté ztratí proti běžným podmínkám až o tři litry tekutin víc, rychleji přicházejí také o elektrolity jako sodík, chlorid či draslík.

I proto je role střídajících hráčů tolik důležitá. A kdyby i oni nastupovali do zápasů vyprahlí a upocení, mohlo by to dopadnou i hůř.

„Budeme se tomu muset hodně věnovat. Příprava, podmínky, plán, všechno musíme uzpůsobit počasí. Bude se hodně přejíždět, často přerušovat, což pozmění celý navazující program. Přijedeme připravení,“ hlásil Tuchel a připomněl další problém: silné bouřky.

Déšť, blesky, vedro. Další důvody, proč Americe fotbal nesvědčí. Ovlivní i MS?

Východní pobřeží na ně během léta trpí nejvíc. Když na západě budou fotbalisté vyprahlí, na druhé straně kontinentu zas budou před vodou utíkat.

Zápasy bouřky v létě narušily na Floridě, v Ohiu, New Jersey, Tennessee i Severní Karolíně. Sice se klasické mistrovství světa hraje vesměs na jiných stadionech, ty ale nejsou nijak zvlášť daleko od těch zmíněných.

„V létě přicházejí studené fronty, které s sebou přinášejí bouřky. Ty se mohou objevit při každé takové frontě – každých tři, pět nebo sedm dní. Počasí, které jsme sledovali letos, není vůbec neobvyklé,“ zmínil při MS klubů Ben Schott, šéf Národní meteorologické služby, pro server The Athletic.

Hráči Dortmundu se osvěžují ve čtvrtfinále MS klubů.

Meteorologové ve spolupráci s FIFA vypracovali rizikové plány pro všechna hostitelská města. Nejde totiž jen o zdraví fotbalistů, ale i statisíců fanoušků.

„Podle zprávy Pitches in Peril je až 10 ze 16 stadionů pod vysokým rizikem vystavení extrémním teplotním podmínkám,“ dodává BBC s tím, že experti varují také před lesními požáry nebo hurikány.

Minulé mistrovství světa v Kataru se kvůli klimatickým podmínkám hrálo v listopadu a prosinci. Stadiony byly navíc plně klimatizované a v případě potřeby se zatáhla střecha. To v Americe půjde jen někde.

„Je to velký problém pro profesionální fotbal a hlavně pro jeho úroveň,“ zmínil Tuchel a navázal na svého kolegu a vítěze MS klubů Enza Maresku, který už v červenci předeslal:

„Když se musí kvůli počasí přerušit šest zápasů, tak asi nehrajeme zrovna na správném místě, ne?“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Teplice vs. SlaviaFotbal - 18. kolo - 5. 12. 2025:Teplice vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
5. 12. 18:00
  • 7.75
  • 4.52
  • 1.44
Brest vs. MonacoFotbal - 15. kolo - 5. 12. 2025:Brest vs. Monaco //www.idnes.cz/sport
5. 12. 19:00
  • 3.45
  • 3.98
  • 2.05
Mohuč vs. MönchengladbachFotbal - 13. kolo - 5. 12. 2025:Mohuč vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
5. 12. 20:30
  • 2.65
  • 3.63
  • 2.67
Oviedo vs. MallorcaFotbal - 15. kolo - 5. 12. 2025:Oviedo vs. Mallorca //www.idnes.cz/sport
5. 12. 21:00
  • 2.66
  • 3.04
  • 3.10
Lille vs. MarseilleFotbal - 15. kolo - 5. 12. 2025:Lille vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
5. 12. 21:00
  • 2.35
  • 3.67
  • 3.03
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Chci střídající v šatně, na lavičce jim bude vedro, hlásí kouč Anglie před MS ve fotbale

Lavička náhradníků při MS klubů v Americe. Fukar rozprašuje vodu, která aspoň...

Už na letošním mistrovství světa klubů to bylo velké téma. Zápasy v Americe probíhaly v úmorném vedru a dost často je organizátoři museli přerušovat kvůli silným bouřkám v okolí. „Proto bych byl pro,...

5. prosince 2025  14:26

Podepsáno. FC Hradec Králové převzala skupina kolem Ulicha s Nedvědem

Investoři podepsali smlouvu s městem o prodeji většinového podílu v FC Hradec

Královéhradecký fotbalový klub má nové majitele. Město v pátek podepsalo smlouvu o prodeji 89 procent akcií skupině investorů v čele s miliardářem Ondřejem Tomkem a bývalými reprezentanty Ivo Ulichem...

5. prosince 2025  13:14,  aktualizováno 

Ocenění za stoprocentní listopad. Kováč je trenérem měsíce, mezi hráči zvítězil Chorý

Liberecký trenér Radoslav Kováč reaguje během zápasu se Slavií.

Slávistický útočník Tomáš Chorý ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce ve fotbalové lize. Mezi trenéry zvítězil za listopad Radoslav Kováč z Liberce. Výsledky zveřejnila Ligová fotbalová asociace...

5. prosince 2025  12:49

Čtvrtfinále poháru: Slavia do Jablonce, Sparta v Boleslavi. Hyský jde proti Karviné

Lamin Jawo se snaž udržet na zádech Štěpána Chaloupka.

Slávističtí fotbalisté, šampioni tuzemské nejvyšší soutěže, se ve čtvrtfinále domácího poháru střetnou s Jabloncem na severu Čech, jejich rival Sparta pojede do Mladé Boleslavi. Plzeňský kouč Martin...

5. prosince 2025  11:19,  aktualizováno  11:49

Slovácko se chce odlepit ze dna. Kabina věří Skuhravému, Heča si troufá i na Plzeň

Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Z posledního místa Chance Ligy, stejně jako před dvěma týdny ve vítězném derby se Zlínem, nastoupí fotbalisté Slovácka do závěrečného domácího duelu kalendářního roku proti Plzni. „Z naší strany to...

5. prosince 2025  9:26

Sigma stojí o tři hráče Liberce, chystá obří nabídku. Ani za miliardu, vzkázal Kania

Lukáš Mašek z Liberce ve střetu s Tomášem Hukem z Olomouce.

Škatulata, hýbejte se! Za necelý měsíc se ve fotbalovém světě znovu otevírá přestupové okno a velké manévry se čekají i v Chance Lize. Ostravský Baník potřebuje nakopnout, pražská Sparta by zase...

5. prosince 2025  7:39

West Ham vydřel remízu na hřišti Manchesteru, Souček hrál skoro celý zápas

Soungoutou Magassa.z West Hamu v euforii po vyrovnání na hřišti Manchesteru...

Vložené čtrnácté kolo anglické Premier League zakončili fotbalisté Manchesteru United domácí remízou s West Hamem. Favorita poslal do vedení Dalot, v závěru vyrovnal Magassa. Český záložník Tomáš...

4. prosince 2025  23:09

Los MS v Trumpově centru, kde zazní i jeho hymna. Fotbal bude až na druhém místě

Donald Trump a Gianni Infantino v Oválné pracovně.

Z reproduktorů v sále Kennedyho centra uprostřed Washingtonu D.C. se spustí světoznámá píseň Y.M.C.A. od Village People a vy tam někde v záběru kamer dost možná spatříte do rytmu kolíbajícího se...

4. prosince 2025  18:30

Nehraj, slyšel od doktorů. Neymar pak i s poraněným meniskem vstřelil hattrick

Útočník Santosu Neymar po výhře nad Juventude.

Když mu před několika dny doktoři řekli, že by kvůli zranění menisku už do konce roku neměl hrát, než podstoupí operaci, byla to pro brazilského fotbalistu Neymara velká rána. O to větší, že Santos,...

4. prosince 2025

Slavia platí za pyrotechniku, disciplinárka potrestala i potyčku asistentů

Potemnělý stadion Slavie před utkáním proti Bohemians

Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise pokutu 120 000 korun za pyrotechniku na tribunách během utkání 16. kola první ligy s Bohemians 1905. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová...

4. prosince 2025  16:53

Ferguson, Terim, ale i Bílek. Kteří trenéři vedli naráz klub i reprezentaci?

Trenér reprezentační jedenadvacítky Michal Bílek sleduje zápas se Skotskem v...

Na jaře by k nim mohl přibýt také Jindřich Trpišovský, kouč fotbalové Slavie, který prý zvažuje nabídku české reprezentace. Pokud by ji přijal a zároveň zůstal u klubu, přidal by se k dalším slavným...

4. prosince 2025  15:10

Záložník nejlepším útočníkem? Arsenal spoléhá na Merina. Je úžasný, smekl kouč

Záložník Arsenalu Mikel Merino slaví gól do sítě Brentfordu.

Do Arsenalu přicházel jako záložník, ale kvůli četným absencím se postupně vyprofiloval i jako hrotový útočník. A na téhle pozici je španělský fotbalista Mikel Merino až nečekaně úspěšný. A možná i...

4. prosince 2025  12:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.