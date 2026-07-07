Skvěle hrál tenis, ale nechtěl být na kurtu sám. De Ketelaere teď pokořil USA

Počtvrté na turnaji dal trenér Rudi Garcia přednost De Ketelaerovi před suverénně nejlepším střelcem reprezentace Romelem Lukakuem.
A pětadvacetiletý útočník za poločas stihl vstřelit téměř tolik branek jako za celou sezonu v dresu Atalanty Bergamo v italské lize.
Nejprve si v deváté minutě našel před bránou přihrávku Nicolase Raskina a prvním gólem na turnaji otevřel skóre zápasu. Domácí sice po půlhodině vyrovnali, avšak už za dvě minuty De Ketelaere přišel s odpovědí, když udeřil hlavou a vrátil Belgičanům vedení.
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USA - Belgie 1:4, končí i třetí pořadatel, čtvrtfinále Evropanům zařídil De Ketelaere
Výraznou zásluhu má i na třetí brance z 57. minuty, protože svojí aktivitou donutil amerického brankáře k chybě. Vyběhnutého Matta Freese obral o míč a přihrál záložníkovi Hansi Vanakenovi, který kiks potrestal trefou do odkryté brány.
Díky vítězství 4:1 se Belgie dostala alespoň do čtvrtfinále na třech ze svých posledních čtyř mistrovství světa.
„Vydali jsme ze sebe všechno a máme obrovskou radost. Doufám, že si úžasný večer užívají i všichni doma v Belgii. Díky za vaši podporu, jako vždy – mám z toho všeho opravdu velkou radost,“ vzkázal De Ketelaere fanouškům.
Charles De Ketelaere střílí první gól Belgie proti USA v osmifinále mistrovství světa.
Útočník z italského Bergama skutečně zaujal. Garciovu důvěru odměnil sebevědomým výkonem a góly, kterým předcházel skvělý pohyb bez míče, díky čemuž se zbavil svého strážce. A zaslouženě převzal trofej pro muže utkání.
Vždycky měl v sobě talent. Začínal v rodných Bruggách. Než se stal profesionálem, věnoval se závodně tenisu. Dokonce v něm patřil k největším talentům v zemi.
Jako dítě miloval tenis i fotbal, ale těžce snášel „samotu“ individuálního sportu. Kvůli sociálnímu aspektu tak dal přednost fotbalu, protože chtěl raději večer běhat po hřišti s partou kamarádů, než trávit hodiny sám na kurtu.
Ovšem dodává, že mu tenis dal skvělý základ a extrémně pomohl v tom, jakým je dnes fotbalistou. Naučil ho maximální koncentraci a výrazně mu zlepšil pohybovou koordinaci, ze které na trávníku těží dodnes.
Belgičan Charles De Ketelaere dává druhý gól v osmifinále mistrovství světa proti USA.
Pohyb po kurtu, práce nohou a odhad na míč z něj udělaly pohybově velmi nadaného hráče, což je při jeho výšce 192 cm vzácné. Platí za skvělého hlavičkáře, ale zároveň je velmi rychlý a obratný.
V mládí prošel všemi mládežnickými výběry své země a už ve velmi mladém věku byl považován za mimořádně univerzálního fotbalistu a obrovský příslib pro belgickou reprezentaci.
Nastupoval na několika pozicích včetně středu zálohy, křídla i útoku.
Sezona 2021/22 pro něj byla zlomová a doposud nejproduktivnější. De Ketelaere v belgické lize ve 39 zápasech skóroval 14krát a k tomu osmkrát asistoval.
Vykopal si tím angažmá v AC Milán, kam po konci sezony přestoupil. A to za rekordních 35 milionů eur (přes 850 milionů korun) jako nejdražší hráč, který z belgické nejvyšší soutěže kdy odešel.
Po náročném prvním ročníku, během které nedal jediný gól, odešel do Atalanty, kde kariéru nastartoval. Pod trenérem Gianem Pierem Gasperinim se stal důležitým hráčem týmu, který na jaře 2024 senzačně ovládl Evropskou ligu.
Belgie pokračuje, USA se s domácím šampionátem loučí. Pojďme si teď všech pět gólů, které v Seattlu padly, pustit! 🫴— Nova Sport (@novasport_cz) July 7, 2026
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Belgičany v pátek od 21.00 SEČ v Los Angeles čeká čtvrtfinále proti evropským šampionům Španělům, kteří vyřadili Portugalce.
Bude zajímavé sledovat, jakou sestavu trenér Garcia zvolí. Proti Spojeným státům nechal na lavičce sedět opory Kevina De Bruyneho, Jérémyho Dokua i hrdinu předchozího utkání proti Senegalu Lukakua. Poslední dva jmenovaní přišli na hřiště v 67. minutě.
Útočník Lukaku přesto vytvořil nový rekord mistrovství světa. Závěrečným čtvrtým gólem osmifinále se stal prvním střídajícím hráčem, který na jednom turnaji skóroval třikrát. Zkušený kolega z Neapole Kevin De Bruyne po 37 zápasech nenastoupil v základní sestavě národního týmu.