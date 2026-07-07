Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Skvěle hrál tenis, ale nechtěl být na kurtu sám. De Ketelaere teď pokořil USA

Autor:
  13:33
Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól proti USA v osmifinále mistrovství...

Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól proti USA v osmifinále mistrovství světa. | foto: Reuters

Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól proti USA v osmifinále mistrovství...
Belgičané se radují z gólu Charlese De Ketelaereho proti USA v osmifinále...
Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól v osmifinále mistrovství světa proti...
Americký brankář Matt Freese chybuje v osmifinále mistrovství světa proti...
9 fotografií
Předchozí zápasy na fotbalovém mistrovství světa mu moc nevyšly podobně jako jeho spoluhráčům. Ale v osmifinále proti Spojeným státům (4:1) se už parádně předvedl. V první půli dal dva góly, po přestávce mu statistici zapsali i asistenci na třetí branku. „Je to přesně den, o kterém sníte už jako dítě. Výjimečný okamžik pro mě, pro celou zemi i pro tým. Cítím se teď skvěle,“ říkal nadšeně belgický Charles De Ketelaere.

Počtvrté na turnaji dal trenér Rudi Garcia přednost De Ketelaerovi před suverénně nejlepším střelcem reprezentace Romelem Lukakuem.

A pětadvacetiletý útočník za poločas stihl vstřelit téměř tolik branek jako za celou sezonu v dresu Atalanty Bergamo v italské lize.

Nejprve si v deváté minutě našel před bránou přihrávku Nicolase Raskina a prvním gólem na turnaji otevřel skóre zápasu. Domácí sice po půlhodině vyrovnali, avšak už za dvě minuty De Ketelaere přišel s odpovědí, když udeřil hlavou a vrátil Belgičanům vedení.

USA - Belgie 1:4, končí i třetí pořadatel, čtvrtfinále Evropanům zařídil De Ketelaere

Výraznou zásluhu má i na třetí brance z 57. minuty, protože svojí aktivitou donutil amerického brankáře k chybě. Vyběhnutého Matta Freese obral o míč a přihrál záložníkovi Hansi Vanakenovi, který kiks potrestal trefou do odkryté brány.

Díky vítězství 4:1 se Belgie dostala alespoň do čtvrtfinále na třech ze svých posledních čtyř mistrovství světa.

„Vydali jsme ze sebe všechno a máme obrovskou radost. Doufám, že si úžasný večer užívají i všichni doma v Belgii. Díky za vaši podporu, jako vždy – mám z toho všeho opravdu velkou radost,“ vzkázal De Ketelaere fanouškům.

Belgičan Charles De Ketelaere skóruje proti USA v osmifinále mistrovství světa.
Belgičan Charles De Ketelaere skóruje proti USA v osmifinále mistrovství světa.

Charles De Ketelaere střílí první gól Belgie proti USA v osmifinále mistrovství světa.

Útočník z italského Bergama skutečně zaujal. Garciovu důvěru odměnil sebevědomým výkonem a góly, kterým předcházel skvělý pohyb bez míče, díky čemuž se zbavil svého strážce. A zaslouženě převzal trofej pro muže utkání.

Vždycky měl v sobě talent. Začínal v rodných Bruggách. Než se stal profesionálem, věnoval se závodně tenisu. Dokonce v něm patřil k největším talentům v zemi.

Jako dítě miloval tenis i fotbal, ale těžce snášel „samotu“ individuálního sportu. Kvůli sociálnímu aspektu tak dal přednost fotbalu, protože chtěl raději večer běhat po hřišti s partou kamarádů, než trávit hodiny sám na kurtu.

Ovšem dodává, že mu tenis dal skvělý základ a extrémně pomohl v tom, jakým je dnes fotbalistou. Naučil ho maximální koncentraci a výrazně mu zlepšil pohybovou koordinaci, ze které na trávníku těží dodnes.

Belgičan Charles De Ketelaere dává gól během osmifinále mistrovství světa proti...
Belgičan Charles De Ketelaere dává gól během osmifinále mistrovství světa proti...

Belgičan Charles De Ketelaere dává druhý gól v osmifinále mistrovství světa proti USA.

Pohyb po kurtu, práce nohou a odhad na míč z něj udělaly pohybově velmi nadaného hráče, což je při jeho výšce 192 cm vzácné. Platí za skvělého hlavičkáře, ale zároveň je velmi rychlý a obratný.

V mládí prošel všemi mládežnickými výběry své země a už ve velmi mladém věku byl považován za mimořádně univerzálního fotbalistu a obrovský příslib pro belgickou reprezentaci.

Nastupoval na několika pozicích včetně středu zálohy, křídla i útoku.

Charles De Ketelaere z Atalanty si běží vyměnit dres potom, co mu ho v souboji...

Sezona 2021/22 pro něj byla zlomová a doposud nejproduktivnější. De Ketelaere v belgické lize ve 39 zápasech skóroval 14krát a k tomu osmkrát asistoval.

Vykopal si tím angažmá v AC Milán, kam po konci sezony přestoupil. A to za rekordních 35 milionů eur (přes 850 milionů korun) jako nejdražší hráč, který z belgické nejvyšší soutěže kdy odešel.

Po náročném prvním ročníku, během které nedal jediný gól, odešel do Atalanty, kde kariéru nastartoval. Pod trenérem Gianem Pierem Gasperinim se stal důležitým hráčem týmu, který na jaře 2024 senzačně ovládl Evropskou ligu.

Belgičany v pátek od 21.00 SEČ v Los Angeles čeká čtvrtfinále proti evropským šampionům Španělům, kteří vyřadili Portugalce.

Bude zajímavé sledovat, jakou sestavu trenér Garcia zvolí. Proti Spojeným státům nechal na lavičce sedět opory Kevina De Bruyneho, Jérémyho Dokua i hrdinu předchozího utkání proti Senegalu Lukakua. Poslední dva jmenovaní přišli na hřiště v 67. minutě.

Útočník Lukaku přesto vytvořil nový rekord mistrovství světa. Závěrečným čtvrtým gólem osmifinále se stal prvním střídajícím hráčem, který na jednom turnaji skóroval třikrát. Zkušený kolega z Neapole Kevin De Bruyne po 37 zápasech nenastoupil v základní sestavě národního týmu.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Osmifinále

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Osmifinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
Maroko
Španělsko
Belgie
Norsko
Anglie
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
7. 7. 18:00
Egypt
Švýcarsko
7. 7. 22:00
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalský kouč skončil, Mbappé se opřel do paraguayské senátorky

Sledujeme online
Francouzský útočník Kylian Mbappé v osmifinále MS proti Paraguayi proměnil...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Jak tu penaltu chytil? Marocký brankář Bunú udivil zákrokem proti Nizozemsku

Marocký brankář Jásin Bunú chytá penaltu v rozstřelu s Nizozemskem.

Jeho metoda je dost neobvyklá, ale funguje. S předstihem tipne stranu, neskočí však na zem, nýbrž udělá pár kroků do strany, zůstane stát a spoléhá na své reflexy. Takhle Jásin Bunú, marocký brankář,...

Ostuda! Fotbalový svět tepe do Paraguaye. Tohle jsme od nich čekali, řekl Deschamps

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.

Byl to pro ně zatím nejtěžší duel na světovém šampionátu. Ne kvůli fotbalovým dovednostem soupeře, ale kvůli jeho nesportovní taktice. „Zažil jsem toho už hodně, takže jsem hráče připravil. Očekávali...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa se odehrálo 1. kolo play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk...

Skvěle hrál tenis, ale nechtěl být na kurtu sám. De Ketelaere teď pokořil USA

Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól proti USA v osmifinále mistrovství...

Předchozí zápasy na fotbalovém mistrovství světa mu moc nevyšly podobně jako jeho spoluhráčům. Ale v osmifinále proti Spojeným státům (4:1) se už parádně předvedl. V první půli dal dva góly, po...

7. července 2026  13:33

Kadlec v roli manažera: Ve Slovácku chci jednotu. Skuhravý se měl hráčům omluvit

Michal Kadlec se do fotbalového Slovácka vrátil dva roky po skončení hráčské...

Sobotní přípravný zápas fotbalistů Slovácka proti Trnavě sledoval z hlediště útulného stadionu v Bzenci. V poločasové přestávce seskočil ke střídačce, kde stoperům vysvětloval, jak se mají křížit. Po...

7. července 2026  13:13

Ten, co poslal Ronalda domů. Žolík Merino opět úřadoval, přitom MS málem nestihl

Mikel Merino rozhodl jediným gólem o vítězství Španělska nad Portugalskem.

Má kolem sebe takovou zvláštní auru. Tak nějak tušíte, že v základní sestavě nebude, ale jakmile se objeví u postranní čáry, víte, že soupeři hrozí nebezpečí. Vnímali jste to v pondělí večer při...

7. července 2026  13:06

Rozsekla to dcera. Do ciziny už nechci. Zmrhal glosuje zabydlování ve Zbrojovce

Zbrojovka představila další dvě prvoligové posily. Přilákala 32leté...

V Itálii dostal vynadáno za to, že s parťákem mluvil česky, na Slovensku zažil bouřlivá derby s Trnavou, na Kypru sledoval, jak válka na Ukrajině mění život celé země. Exreprezentant Jaromír Zmrhal...

7. července 2026  12:23

MS 2014: Jak kanibal Suárez zase kousal. A vážně mohl během trestu hrát v Kosovu?

Premium
Luis Suárez (vlevo) z Uruguaye se během utkání na MS 2014 zakousl do Giorgia...

Bezprostředně po utkání veškerá nařčení odmítal. „Byl to běžný souboj, takové věci se ve vápně stávají,“ přesvědčoval kanonýr uruguayské fotbalové reprezentace Luis Suárez. Jenže když pak viděl...

7. července 2026

Fotbalové přestupy ONLINE: Spartu opouští opora, Kairinen přestupuje do AEK Atény

Sledujeme online
Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín děkuje Kaanu Kairinenovi za perfektní gólový...

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

3. července 2026  20:15,  aktualizováno  7. 7. 11:29

Haló, Donalde? Lukaku a spol. se vysmáli Trumpovi. Média píší o belgické pomstě

Belgický útočník Romelu Lukaku slaví gól a směrem k americkým tribunám...

Nebyla to jen obyčejná oslava gólu. Když belgický hromotluk Romelu Lukaku v nastavení překonal amerického brankáře Matta Freese, běžel vstříc k tribunám a dal si dlaně za uši. Poté prsty pravé ruky...

7. července 2026  11:01

Sparta ztrácí režiséra. Finský záložník Kairinen přestoupil do AEK Atény

Kaan Kairinen slaví gól, který poslal Spartu do vedení nad Salcburkem.

Fotbalovou Spartu opouští hráč s nejstabilnější formou za poslední roky. Sedmadvacetiletý finský záložník Kaan Kairinen stvrdil odchod do AEK Atény. S úřadujícím řeckým mistrem podepsal smlouvu do...

7. července 2026  10:24

Smutek a přetěžká mise. Brazílie bledne i stárne, Ancelottiho čeká složitý rébus

Brazilská hvězda Neymar (vpravo) v slzách po vyřazení s Norskem v osmifinále...

Celá generace Brazilců vyrostla, aniž by si ten opojný pocit někdy prožila. Pokud byste zapli stopky v den, kdy se vyslanci nejfotbalovějšího národa planety naposledy zkrášlili světovým zlatem, dávno...

7. července 2026

Bylo to kontroverzní, řekl Balogun. Posílilo nás to, ale selhali jsme, tvrdil spoluhráč

Americký útočník Folarin Balogun, protagonista kontroverzního případu, se loučí...

Dva dny před zápasem se ve fotbalovém světě mluvilo jen o něm. Když měl na hřišti promluvit konečně on, mlčel. Po drtivé porážce s Belgií (1:4) v osmifinále šampionátu se ukázalo, že bizarní případ...

7. července 2026  8:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

28. den MS ve fotbale: Argentina vyzve Egypt, Švýcarsko nastoupí proti Kolumbii

Argentinci slaví postup do osmifinále MS ve fotbale.

Na fotbalovém mistrovství světa jsou před námi závěrečné osmifinálové boje. Úterní program otevře obhájce titulu Argentina, která se utká s Egyptem a bude chtít udělat další krok na cestě za...

7. července 2026  7:59

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalský kouč skončil, Mbappé se opřel do paraguayské senátorky

Sledujeme online
Francouzský útočník Kylian Mbappé v osmifinále MS proti Paraguayi proměnil...

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

6. července 2026  22:34,  aktualizováno  7. 7. 7:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.