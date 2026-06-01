Čeští fotbalisté už jsou v dějišti MS, po nočním letu dorazili do New Yorku

O příletu do Spojených států amerických informovalo vedení národního mužstva na sociální síti X.
Český tým odcestoval do dějiště turnaje, který budou společně hostit USA, Kanada a Mexiko, hned po nedělním vítězství 2:1 nad Kosovem v přípravném utkání v Praze na Letné. Mužstvo odletělo z Ruzyně krátce před jedenáctou hodinou večer a po jednom mezipřistání dorazilo do New Yorku před čtvrtou hodinou ranní tamního času. V nejlidnatějším městě Spojených států amerických je o šest hodin méně než v Česku.
Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se nyní budou vyrovnávat s časovým posunem a chystat se na čtvrteční generálku proti Guatemale. Ve středu dopoledne tým absolvuje tradiční předzápasový trénink v Red Bull Areně pro 25 tisíc diváků, kde se duel s Guatemalou uskuteční. Výkop bude v pátek ve 2:00 SELČ.
Hned po utkání se již národní mužstvo letecky přesune do Dallasu, kde bude mít základnu během šampionátu. K jednotlivým zápasům bude létat. Do šampionátu tým vstoupí v noci z 11. na 12. června SELČ soubojem s Koreou v Guadalajaře, dalšími dvěma soupeři ve skupině A budou Jihoafrická republika v Atlantě a spolupořadatel Mexiko v tamní metropoli. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky a osmička nejlepších mužstev z třetích míst.
Češi se představí na světovém šampionátu po 20 letech. „My nemáme splněno, nejedeme se jen zúčastnit. Nejdeme si to nějak užít, to je takové české slovo. To nedovolím. Úspěch by asi byl, kdybychom z té skupiny postoupili,“ řekl Koubek, který v neděli zúžil kádr o tři hráče Christophea Kabonga, Pavla Buchu a Tomáše Ladru a oznámil konečnou šestadvacetičlennou nominaci na šampionát.