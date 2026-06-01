Čeští fotbalisté už jsou v dějišti MS, po nočním letu dorazili do New Yorku

  13:35
Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa v USA. Reprezentanti po nočním letu dorazili do New Yorku, ve čtvrtek tamního času je v sousedním New Jersey čeká generálka před šampionátem proti Guatemale.

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka. | foto: Reuters

O příletu do Spojených států amerických informovalo vedení národního mužstva na sociální síti X.

Český tým odcestoval do dějiště turnaje, který budou společně hostit USA, Kanada a Mexiko, hned po nedělním vítězství 2:1 nad Kosovem v přípravném utkání v Praze na Letné. Mužstvo odletělo z Ruzyně krátce před jedenáctou hodinou večer a po jednom mezipřistání dorazilo do New Yorku před čtvrtou hodinou ranní tamního času. V nejlidnatějším městě Spojených států amerických je o šest hodin méně než v Česku.

Svěřenci trenéra Miroslava Koubka se nyní budou vyrovnávat s časovým posunem a chystat se na čtvrteční generálku proti Guatemale. Ve středu dopoledne tým absolvuje tradiční předzápasový trénink v Red Bull Areně pro 25 tisíc diváků, kde se duel s Guatemalou uskuteční. Výkop bude v pátek ve 2:00 SELČ.

Hned po utkání se již národní mužstvo letecky přesune do Dallasu, kde bude mít základnu během šampionátu. K jednotlivým zápasům bude létat. Do šampionátu tým vstoupí v noci z 11. na 12. června SELČ soubojem s Koreou v Guadalajaře, dalšími dvěma soupeři ve skupině A budou Jihoafrická republika v Atlantě a spolupořadatel Mexiko v tamní metropoli. Do vyřazovací fáze projdou první dva celky a osmička nejlepších mužstev z třetích míst.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Češi se představí na světovém šampionátu po 20 letech. „My nemáme splněno, nejedeme se jen zúčastnit. Nejdeme si to nějak užít, to je takové české slovo. To nedovolím. Úspěch by asi byl, kdybychom z té skupiny postoupili,“ řekl Koubek, který v neděli zúžil kádr o tři hráče Christophea Kabonga, Pavla Buchu a Tomáše Ladru a oznámil konečnou šestadvacetičlennou nominaci na šampionát.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

1. června 2026  14:22

Zfušovaná práce, soupeř Čechů neodletěl na šampionát. Jsme za blázny, zuřil ministr

Jihoafričtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa.

V neděli měli odletět do dějiště mistrovství světa stejně jako jejich soupeři z Česka. Jenže výprava s fotbalisty Jihoafrické republiky zůstala kvůli potížím s vízy trčet doma a místo cesty do...

1. června 2026  13:01

Ve Spartě neměl místo, v Rakousku oslavil titul a vyhlížel MS. Daněk ví: Čísla chci lepší

Premium
Kryštof Daněk pózuje s trofejí pro vítěze rakouské bundesligy.

Podobné oslavy ještě nezažil. Není se co divit, vždyť fotbalový LASK vyhrál rakouský titul po dlouhatánských 61 letech. A rovnou k tomu přidal i vítězství v domácím poháru! Český záložník Kryštof...

1. června 2026

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Češi už dorazili do Ameriky, odletěli v neděli před půlnocí

Sledujeme online
Útočník Adam Hložek střílí gól v přípravě proti Kosovu.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

1. června 2026  11:13

Slavia jako Barcelona, Haraslín jako Yamal, Co ukazuje porovnání ligy s Evropou?

Robert Lewandowski zvýšil náskok Barcelony v utkání se Slavií na 4:2.

Slavia si ve fotbalové lize vytváří šance podobně často jako Bayern v bundeslize, Barcelona v La Lize či Eindhoven v nizozemské soutěži. Sparťan Lukáš Haraslín střílí góly po akcích jako barcelonský...

1. června 2026  10:35

Zájem Slavie? V Olomouci jsem ještě neukázal vše, hlásí Sejk. A teď svatba

Václav Sejk z Olomouce slaví gól na hřišti Slavie.

Ne každý fanoušek Sigmy mu v zimě při příchodu věřil. Za posledních pět let vystřídal fotbalový útočník Václav Sejk sedm různých klubů. Působil v Portugalsku, Nizozemsku i dalších zemích, jenže nikde...

1. června 2026  10:06

Komňacký o Artisu: Problém je v kádru. Navrátil a Breite už jsou za zenitem

Fotbalisté Artisu Brno slaví trefu v úvodním zápase baráže proti Slovácku.

Sen o dvou brněnských klubech v nejvyšší fotbalové soutěži se odkládá. Zatímco Zbrojovka se do první ligy vrátila přímým postupem, Artis miliardáře Igora Faita narazil v baráži na strop. Slovácko ho...

1. června 2026  9:31

V nominaci Mexika na MS ve fotbale je veterán Ochoa i sedmnáctiletý talent Mora

Mexičtí fotbalisté Johan Vásquez, Jorge Sánchez a Álvaro Fidalgo oslavují gól.

V nominaci Mexika, které bude ve skupině mistrovství světa jedním ze soupeřů českých fotbalistů, je i brankář Guillermo Ochoa. Čtyřicetiletý gólman kyperského AEL Limassol tak míří na rekordní šestý...

1. června 2026  7:59

Cílem na MS je postup ze skupiny. Koubek o zúžení nominace, Višinském i Hložkovi

Český trenér Miroslav Koubek během přípravy proti Kosovu

Ještě než zakončil poslední tiskovou konferenci před odletem do New Yorku, kde čeští fotbalisté odehrají druhý přípravný zápas před mistrovstvím světa, trenér Miroslav Koubek s úsměvem pronesl k...

1. června 2026  7:40

Fotbalisté Brazílie nastříleli v přípravě před MS šest branek Panamě

Lucas Paquetá (ruce nahoře) slaví s brazilskými spoluhráči výhru nad Panamou.

Fotbalisté Brazílie v předposledním přípravném utkání před mistrovstvím světa rozstříleli na Maracaná 6:2 Panamu. Gólem a přihrávkou se na vítězství podílel Vinícius Júnior.Vinícius se prosadil už ve...

1. června 2026  7:28

