Český fotbal je v chaosu. Irský tisk si všímá korupční aféry, rýpe i do výběru Koubka

Právě korupční aféra kolem manipulování zápasů a sázkařských podvodů má v zahraničí velký ohlas.
„Český fotbal se kvůli vyšetřování manipulace se zápasy ocitl v chaosu. V rámci toho, co je označováno za největší policejní zásah v historii, byly během ranních razií údajně zatčeny desítky lidí,“ připomíná Irish Examiner.
Kauzu odstartovaly ranní policejní zásahy proti různým osobám spojeným s podvody, posléze fotbalová asociace zveřejnila podrobnosti ke všem 47 disciplinárním opatřením, které sama iniciovala.
„Přípravy asociace na čtvrteční duel s Irskem byly narušeny poté, co předseda David Trunda poslal členům výkonného výboru výzvu ke schůzce ‚SOS a v režimu červeného telefonu‘,“ poznamenal deník.
Jeho reportéři vyrazili do Prahy už v předstihu, aby irské fanoušky, kteří na zápas přicestují v hojném počtu, informovali o všem důležitém. Hosté mají do Edenu k dispozici přes tisíc lístků, přestože zájem o ně mělo víc než šest tisícovek Irů. Do domácích sektorů nesmějí.
I proto se poslední místa mezi překupníky prodávaly za přepálené ceny. Mnozí také přicestují z Dublinu v naději, že vstupenku seženou až na místě.
„Doprava do tohoto malebného města ve střední Evropě byla drahá, vzhledem k dynamickému růstu cen v den losování play off v listopadu, ale všechno ostatní je levnější než doma,“ ujistili irští reportéři.
Všechna místa na ranním letu společnosti Aer Lingus z Dublinu do Prahy v den čtvrtečního zápasu totiž zmizela během několika minut hned po listopadovém losu.
„Na výlet do Prahy si sbalte termoprádlo,“ radí irští novináři s tím, že v době večerního výkopu ve 20:45 klesne předpokládaná pocitová teplota téměř na nulu. „Je šílená kosa!“ použil reportér zvolání hotelové recepční. „V překladu to znamená: ‚Je tu zatracená zima,’“ vysvětlil pak čtenářům.
Irští reprezentanti dopoledne trénovali v Edenu, kde ve čtvrtek ve 20:45 vykopne český národní tým semifinále baráže.
Irish Independent také ironicky připomněl, že trenér českého týmu Miroslav Koubek byl jmenován až poté, co nevyšla snaha angažovat dražšího kouče ze zahraničí.
„Padala velká jména s rozsáhlými životopisy a ohromujícími mzdovými požadavky. Aby však česká asociace místo trenéra národního týmu obsadila, rozhodla se nakonec nenechat se zaslepit hvězdným prachem a zvolila skromnější variantu,“ popsal list hledání nástupce odvolaného Ivana Haška.