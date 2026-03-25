Český fotbal je v chaosu. Irský tisk si všímá korupční aféry, rýpe i do výběru Koubka

  13:32
Zbývá den do důležitého barážového zápasu o mistrovství světa s Irskem. Jenže v souvislosti s ním si ostrovní tisk všímá hlavně korupční aféry v českém fotbale, která těsně před reprezentačním snažením zasáhla veřejnost. „Tamní funkcionáři však trvají na tom, že největší skandál, který je za poslední desetiletí postihl, nezhatí jejich snažení o účast na šampionátu,“ líčí například Irish Independent.
Saemus Coleman z Irska před kamerami českých médií během tréninku v Edenu před baráží o mistrovství světa. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / ©INPHO/Ben BradyČTK

Právě korupční aféra kolem manipulování zápasů a sázkařských podvodů má v zahraničí velký ohlas.

„Český fotbal se kvůli vyšetřování manipulace se zápasy ocitl v chaosu. V rámci toho, co je označováno za největší policejní zásah v historii, byly během ranních razií údajně zatčeny desítky lidí,“ připomíná Irish Examiner.

Kauzu odstartovaly ranní policejní zásahy proti různým osobám spojeným s podvody, posléze fotbalová asociace zveřejnila podrobnosti ke všem 47 disciplinárním opatřením, které sama iniciovala.

Co na nás pan Koubek vymyslí? Irové mají víru i pokoru, ale netuší, s čím Česko přijde

„Přípravy asociace na čtvrteční duel s Irskem byly narušeny poté, co předseda David Trunda poslal členům výkonného výboru výzvu ke schůzce ‚SOS a v režimu červeného telefonu‘,“ poznamenal deník.

Jeho reportéři vyrazili do Prahy už v předstihu, aby irské fanoušky, kteří na zápas přicestují v hojném počtu, informovali o všem důležitém. Hosté mají do Edenu k dispozici přes tisíc lístků, přestože zájem o ně mělo víc než šest tisícovek Irů. Do domácích sektorů nesmějí.

I proto se poslední místa mezi překupníky prodávaly za přepálené ceny. Mnozí také přicestují z Dublinu v naději, že vstupenku seženou až na místě.

„Doprava do tohoto malebného města ve střední Evropě byla drahá, vzhledem k dynamickému růstu cen v den losování play off v listopadu, ale všechno ostatní je levnější než doma,“ ujistili irští reportéři.

Troy Parrott, který v minulých týdnech v dresu Alkmaaru pomohl zničit Spartu, na tréninku Irska na stadionu v Edenu před baráží o MS proti Česku.

Všechna místa na ranním letu společnosti Aer Lingus z Dublinu do Prahy v den čtvrtečního zápasu totiž zmizela během několika minut hned po listopadovém losu.

„Na výlet do Prahy si sbalte termoprádlo,“ radí irští novináři s tím, že v době večerního výkopu ve 20:45 klesne předpokládaná pocitová teplota téměř na nulu. „Je šílená kosa!“ použil reportér zvolání hotelové recepční. „V překladu to znamená: ‚Je tu zatracená zima,’“ vysvětlil pak čtenářům.

Irští reprezentanti dopoledne trénovali v Edenu, kde ve čtvrtek ve 20:45 vykopne český národní tým semifinále baráže.

Irish Independent také ironicky připomněl, že trenér českého týmu Miroslav Koubek byl jmenován až poté, co nevyšla snaha angažovat dražšího kouče ze zahraničí.

„Padala velká jména s rozsáhlými životopisy a ohromujícími mzdovými požadavky. Aby však česká asociace místo trenéra národního týmu obsadila, rozhodla se nakonec nenechat se zaslepit hvězdným prachem a zvolila skromnější variantu,“ popsal list hledání nástupce odvolaného Ivana Haška.

Připomeňte si všechny vítěze ankety fotbalisty roku. Víte, co dnes dělají?

Zleva Tomáš Skuhravý, Tomáš Souček, Petr Čech, Antonín Panenka a Petr Kouba

Kdo vyhrál v Československu jako první, kdo premiérově obhájil, kdo dlouho držel rekord v počtu triumfů? Připomeňte si éry Josefa Masopusta, Antonína Panenky či Ladislava Vízka. V anketě Fotbalista...

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Sparta - Alkmaar 0:4, kolaps po půli, hosté byli jasně lepší a Česko je bez pohárů

Fotbalisté Alkmaaru se radují z g’ólu do sítě Sparty v osmifinále Konferenční...

Fotbalový tým AZ Alkmaar loni na začátku října ve svém úvodním utkání Konferenční ligy dostal čtyři góly v Larnace. Ve čtvrtek pozdě večer na pražské Letné výsledkem 4:0 naopak vyprovodil z...

Můj zatím nejlepší rok kariéry, liboval si Šulc. Co znamená jeho gólová oslava?

Pavel Šulc s partnerkou Natali na vyhlášení ankety Fotbalista roku.

Na zádech má desítku, na hlavě rockerský rozcuch a u nohou skoro celý Lyon. A teď už i fotbalové Česko. „Je skvělé vidět své jméno mezi takovými osobnostmi českého fotbalu,“ prohlížel si nablýskané...

Spadni ve vápně! V korupční aféře figuruje Šigut. Uplatil ho i primátor Karviné?

Karvinský Samuel Šigut slaví gól do sítě Mladé Boleslavi.

V létě měl podle spekulací přestoupit do Slavie, teď má ovšem obří malér. Jméno Samuela Šiguta se v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale objevilo na seznamu, jenž v úterý odpoledne...

Karviná popírá, že by ovlivňovala zápasy. Vinu nesou jednotlivci, píše v prohlášení

Hlavní brána fotbalového stadionu v Karviné, kde například na podzim 2025...

Do kauzy s ovlivňováním zápasů je prvoligová Karviná zapletená hned z několika stran. Jako klub, skrze šéfa a tamního primátora Jana Wolfa a dvou fotbalistů Samuela Šiguta a Matěje Hýbla. Den po...

25. března 2026  13:40

Český fotbal je v chaosu. Irský tisk si všímá korupční aféry, rýpe i do výběru Koubka

Saemus Coleman z Irska před kamerami českých médií během tréninku v Edenu před...

Zbývá den do důležitého barážového zápasu o mistrovství světa s Irskem. Jenže v souvislosti s ním si ostrovní tisk všímá hlavně korupční aféry v českém fotbale, která těsně před reprezentačním...

25. března 2026  13:32

Co na nás pan Koubek vymyslí? Irové mají víru i pokoru, ale netuší, s čím Česko přijde

Kouč irského národního mužstva Heimir Hallgrímsson na tréninku na stadionu v...

Netuší, co na ně nový trenér českých fotbalistů vymyslí. Ale moc dobře vědí, jak Miroslav Koubek po svém prosincovém jmenování o Irech, soupeři v boji o mistrovství světa, mluvil. „Myslím si, že to...

25. března 2026  13:02

Ministr Šťastný se kvůli kauze setká s FAČR, chce dotáhnout úmluvu o podvodech

Ministři přichází na zasedání vlády. Na snímku ministr pro sport Boris Šťastný....

Ministr pro sport prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé) s vedením Fotbalové asociace ČR (FAČR) probere, zda jsou podvody a korupce systémovým problémem a jak jim předcházet. Po úterním zadržení...

25. března 2026  12:31

V Edenu vyloučil Holeše, červenou dal také Ronaldovi. Kdo odřídí baráž Česko-Irsko?

Hlavní rozhodčí Glenn Nyberg během utkání mezi Slavií a AC Milán.

Všem slávistům v reprezentaci, zejména pak Tomáši Holešovi, je jeho jméno určitě povědomé. Před dvěma lety mu totiž švédský sudí Glenn Nyberg v odvetě osmifinále Evropské ligy s AC Milán udělil...

25. března 2026  12:30

Býma razii očekával. Jsme překvapeni, už nás z toho bolí hlava, říká šéf Zlínska

Premium
Bývalý fotbalový rozhodčí Pavel Býma před soudem.

Někdejší prvoligový rozhodčí a bývalý šéf FC Zlínsko Pavel Býma platil na Moravě za velkého šíbra. A klub zároveň za ten, který má opravdu špatnou pověst a o kterém se říká, že kšeftuje se zápasy....

25. března 2026  12:16

Vitík před baráží o mistrovství světa: Ega stranou, jde o hodně. Co mu dala Boloňa?

Premium
Martin Vitík v dresu Boloni.

Římský bůh moří Neptun, kterého si jako vodnář ještě ve Spartě nechal vytetovat na předloktí, je zároveň symbolem Boloni, kam předloni přestoupil. „Když to zjistili v klubu, byli nadšení a hned se...

25. března 2026

Sudí z derby, primátor Karviné i jiné známé tváře. Jak figurují v korupční kauze?

Na hlavním snímku sudí Jan Všetečka. Malé snímky zleva bývalý rozhodčí Pavel...

Celkem sedmačtyřicet jmen hráčů, rozhodčích a funkcionářů čítá seznam, jenž v souvislosti s korupční aférou v českém fotbale zveřejnila během úterního odpoledne etická komise. Podívejte se na výběr...

25. března 2026

Korupční kauza na Moravě: Zradit měl kapitán Vyškova, v Brně byla i šikana

Roman Potočný ze Zbrojovky Brno (vlevo) bojuje o míč s kapitánem Vyškova...

Jako kapitán táhl stoper Filip Štěpánek na jaře 2024 vyškovské fotbalisty do bojů o vysněnou první ligu. Bojoval ale za svůj klub skutečně? V síti obrovské korupční kauzy ovlivněných zápasů, která se...

25. března 2026  9:43

Jaké kauzy už český fotbal zažil? Výběr nejznámějších korupčních skandálů

Někdejší místopředseda FAČR Roman Berbr čelí obvinění v kauze dezinfekce...

Není to poprvé, co český fotbal řeší skandál v souvislosti se sázením a úplatky. První kauzy odstartovaly už před dvaceti lety, ta dosud nejrozsáhlejší byla v roce 2004 spojená s Ivanem Horníkem. Teď...

25. března 2026  9:25

Španělsko mi otevřelo oči. Fotbalistka Sparty Pěčková nejen o angažmá v Eibaru

Alena Pěčková, fotbalistka Sparty, v podcastu FotbalOna.

Je teprve třetí českou fotbalistkou, která hrála nejvyšší španělskou ligu. Klára Cahynová, Andrea Stašková a právě Alena Pěčková. Po roce a půl v Eibaru se nyní vrátila do Česka, kope ve Spartě....

25. března 2026  6:45

Korupční kauza rozprášila okresní komisi rozhodčích na Uherskohradišťsku

Fotbalisté Zlínska, dříve Viktorie Otrokovice (v pruhovaném), jsou v půlce...

Někdejší bývalý prvoligový rozhodčí Pavel Býma i FC Zlínsko, jemuž léta šéfoval. Pět bývalých hráčů z tehdy třetiligového otrokovického týmu. A čtyři rozhodčí. Obří fotbalová korupční kauza, která...

25. března 2026  5:33

