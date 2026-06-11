Autobus s českými fotbalisty zablokoval v Mexiku dopravu. Hráči museli pěšky

Češi v pátek rozehrají šampionát zápasem s Jižní Koreou v mexické Guadalajaře. Právě tam týmový autobus způsobil dopravní zácpu.
To když se pokoušel najet do areálu stadionu a zasekl se ve vjezdu, což natočili kolemjdoucí. Video následně zveřejnil server ESPN na svých sociálních sítích.
„Česká republika paralyzovala dopravu v Zapopanu,“ píše.
Řidič si špatně najel do úzkého vjezdu s kamenitou cestou, která vedla přímo do tréninkového areálu. Předzápasové cvičení fotbalisté neabsolvovali přímo na hlavním stadionu, ale v jiném areálu.
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Atraktivnější styl? Hlavně, ať je úspěšný, přeje si Provod. Češi trénovali před Koreou
A část cesty na čtvrteční trénink museli dojít po svých.
Češi se po pátečním utkání přesunou z Mexika zase na základnu v Dallasu, kde se budou připravovat na druhý zápas proti Jihoafrické republice. Ten je na programu 18. června v 18 hodin a odehraje se v americké Atlantě.