Čeští soupeři na MS: Nestárnoucí gólman, elitní Korejci i tým, kterému odečítali body

Jižní Korea (pátek 12. června od 4.00)
První soupeř, těžká prověrka. Co vůbec od asijské země čekat? Rozhodně zkušenosti s velkými turnaji, na mistrovství světa se jihokorejští fotbalisté objeví už podvanácté! Naposledy v roce 2022 postoupili ze skupiny na úkor Uruguaye a Ghany.
Největší hrozby? Pár elitních plejerů z evropských top klubů. A také slavný Son Hung-min, který loni po deseti letech opustil anglický Tottenham. Právě Son byl s deseti góly nejlepším týmovým střelcem v kvalifikaci. V současnosti už hájí barvy amerického Los Angeles FC.
|
Obří zájem o Korejce. Son: Já proti Schickovi? Nehrajeme jeden na jednoho
Nejproduktivnějším asistentem v cestě na světový šampionát byl I Kang-in z francouzského PSG. Obranu v reprezentaci diriguje Kim Min-če z mnichovského Bayernu. Tohle trio tvoří páteř národního týmu, který trénuje Hong Mjong-po. Ten svou zemi vedl už v Brazílii v roce 2014, kde Jižní Korea zaostala ve skupině za Belgií, Alžírskem a Ruskem.