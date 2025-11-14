Výkon jako při blamáži na Faerech. Čtenáři fotbalisty za San Marino nešetřili

  16:28
Jen během říjnové porážky na Faerských ostrovech byly výkony českých fotbalistů pohledem fanoušků ostudnější. Ve čtvrtečním mezistátním utkání San Marino 1:0 porazili a od čtenářů iDNES.cz si hráči vysloužili potupnou známku 3,95.

Nicolas Giacopetti se snaží dostat míč z houfu českých hráčů. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

San Marino je nejslabší fotbalovou reprezentací planety a Češi soupeři dali jen jeden gól. A ještě ke všemu z rohu, kdy své téměř dvoumetrové postavy využil kapitán Tomáš Souček. Jinak za celý zápas ani netrefili bránu.

Reprezentace očima čtenářů v roce 2025

Kvalifikace MS
Česko - Faerské ostrovy známka 3,03 (výsledek 2:1)

Gibraltar - Česko 2,80 (0:4)

Česko - Černá Hora 2,48

Chorvatsko - Česko 3,87 (5:1)

Černá Hora - Česko 2,68 (0:2)

Česko - Chorvatsko 2,72 (0:0)

Faerské o. - Česko 3,99 (2:1)

Příprava
Česko - Saúd. Arábie 3,59 (1:1)

Česko - San Marino 3,95 (1:0)

Tristní představení se odrazilo i v hodnocení čtenářů, kteří reprezentanty známkují jako ve škole. Nejlepší je jednička, nejhorší pětka.

Nejlíp dopadl brankář Martin Jedlička, který při svém debutu nemusel řešit takřka vůbec nic.

Druhou nejlepší známku, ale už horší trojku, dostal Adam Karabec, jenž zahrál roh před jediným gólem.

Osm z patnácti hráčů, kteří nastoupili alespoň na dvacet minut, hrálo na čtyřku a hůř. Nejslabší byli podle čtenářů levý obránce Matěj Ryneš, pravý záložník David Douděra, stoper Martin Vitík a útočník Václav Sejk.

Jako tým národní mužstvo dopadlo podobně jako před měsícem po šokující porážce na Faerský ostrovech či jako v červnu při debaklu 1:5 v Chorvatsku. To jsou také nejslabší zápasy v kalendářním roce 2025.

Druhý nejhorší výkon pod Haškem. V očích čtenářů obstál na Faerech jen Karabec

Od doby, kdy reprezentaci převzal v lednu 2024 trenér Ivan Hašek, si však tým vysloužil ještě ostudnější hodnocení. Bylo to loni na podzim po prohře v Gruzii (1:4) v Lize národů. Tenkrát se průměrná známka „vyšplhala“ na 4,08. Nyní „jen“ 3,95 a po Faerech 3,99.

