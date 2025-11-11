První sestava kouče fotbalistů Köstla: kdo by měl proti San Marinu nastoupit?

  16:01
Svou první nominaci má od minulého týdne za sebou, což byla ta snazší práce. Ale jak dočasný trenér národního mužstva fotbalistů Jaroslav Köstl složí svou premiérovou sestavu? Česko ve čtvrtek večer hraje v Karviné proti San Marinu, nejslabšímu reprezentačnímu týmu planety.

Čeští fotbalisté při nástupu před kvalifikačním utkáním na Faerských ostrovech. | foto: Štěpán Černý/FAČR

Zápas v Karviné proti 210. mužstvu žebříčku FIFA slouží jako příprava na nadcházející pondělní kvalifikační duel proti Gibraltaru, dvoustému týmu světového pořadí.

„Proti San Marinu si můžeme vyzkoušet taktické a herní věci, které pak můžeme aplikovat proti Gibraltaru,“ pronesl Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací. „Uvidíte, že to nebude jednoduchý zápas,“ upozorňoval na nominační tiskovce minulý týden.

Köstl, který po říjnovém odvolání Ivana Haška, povýšil na hlavního kouče z asistenta, se musí obejít bez Ladislav Krejčího. Jeden z lídrů a stabilní obránce má trest za žluté karty, proti Gibraltaru hrát nemůže. Kouč ho tak nebral ani na San Marino.

Jinak do původní nominace vybíral ze všech adeptů reprezentace, ale po víkendovém kole se mu ze zdravotních důvodů omluvili stopeři David Zima s Václavem Jemelkou, záložníci Václav Černý s Pavlem Šulcem i útočník Vasil Kušej. Všichni by aspirovali na místo v základní sestavě. Kdo tedy místo nich?

Především obsazení zadní řady při absenci Krejčího, Zimy, ale i Holeše bude zcela netradiční.

Reprezentaci vypadlo pět hráčů. Köstl povolal nováčky Chaloupka, Ladru a Daňka

Předpokládejme, že Köstl bude pokračovat v rozestavení se čtyřmi obránci, což preferoval Hašek. Na pravém kraji je jasný Vladimír Coufal, na levém nejspíš nastoupí Jaroslav Zelený, který v poslední době dostával přednost před Davidem Juráskem.

Na pozice stoperů se nabízejí Martin Vitík, který ve dvojici s Krejčím odehrál poslední tři mezistátní utkání, a Robin Hranáč. Další variantou je Zelený, který na této pozici nastupuje ve Spartě, či dodatečně povolaný nováček Štěpán Chaloupek.

Ve středu pole vedle kapitána Tomáše Součka na pozici defenzivního záložníka nastupoval v poslední době Lukáš Červ, na kterého tlačí Michal Sadílek. Ve Slavii začal hrát pravidelně a víkendový vzájemný duel v Plzni vyzněl pro něj.

Naopak všichni tři ofenzivní záložníci, kteří byli v základní sestavě v říjnovém propadáku na Faerských ostrovech (1:2), chybí. Kdo nahradí Šulce, Černého a Kušeje?

Plné tribuny, technický fotbal. Hellebrand v Polsku září, teď se dočkal první pozvánky

Jistě Lukáš Provod. Může hrát na křídle i na pozici podhrotového hráče. Do krajních pozic se nabízejí leváci Adam Karabec s Matějem Rynešem. To Michal Beran s Patrikem Hellebrandem jsou vyloženě středopolaři podobně jako dodatečně nominovaný Tomáš Ladra. Kryštof Daněk v Linci nastupuje na pozici za dvěma hrotovými útočníky.

Do útoku se po zranění vrací Patrik Schick, jeho konkurenty jsou Tomáš Chorý a další nováček Václav Sejk.

Pokud by se trenér Köstl rozhodl změnit rozestavení a chtěl mít nahoře dva útočníky, s Schickem by na hrotu byl Chorý.

Dá se očekávat, že v obou zápasech se bude hrát na jednu bránu a do pokutového území soupeře bude létat spousta centrů.

