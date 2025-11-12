I proti San Marinu jde o body. Co potřebují Češi, aby start baráže odehráli doma?

Autor:
  15:01
Za měsíc se od poslední reprezentační přestávky nic nezměnilo. Dál platí, že čeští fotbalisté nemají nasazení v jarní baráži ve svých rukou a spoléhat musí i na zaváhání ostatních soupeřů. Připomeňte si, co se musí stát, aby národní tým získal klíčovou výhodu druhého koše a úvodní barážový zápas o účast na mistrovství světa odehrál doma. A také proč bude důležité sledovat zápasy Slováků, Rumunů či Walesu.

Martin Vitík v hlavičkovém souboji s Joškem Gvardiolem. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Reprezentanti se do dodatečné části kvalifikace probojují z druhého místa ve skupině, které obsadí za Chorvatskem.

Počítá se tedy s tím, že v závěrečném utkání v Olomouci porazí slaboučký Gibraltar. Ještě předtím Čechy čeká přípravné utkání se San Marinem, nejhorším týmem světového žebříčku.

Postavení v něm bude nakonec rozhodovat o tom, jestli Češi rozehrají březnovou baráž doma, což je pro výsledek naprosto zásadní.

„Věřím, že se nestane žádné překvapení jako na Faerských ostrovech. Musíme být zodpovědní, v těch dvou zápasech se nedá nic získat, jen ztratit. Musíme skončit druzí a zůstat v druhém koši,“ prohlásil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.

První sestava kouče fotbalistů Köstla: kdo by měl proti San Marinu nastoupit?

Do tzv. FIFA Rankingu se připisují a odečítají body za výsledky podle pořadí soupeřů podobně jako v šachu. Čím slabšího soka porazíte, tím méně bodů získáte. Ale pokud s outsiderem zaváháte, odečet vás bude hodně bolet.

To Češi zažili prohrou 1:2 na Faerských ostrovech, tehdy 136. týmem žebříčku. Přestože předtím remizovali 0:0 se silným Chorvatskem, nakonec za říjen odečetli víc než 15 bodů.

Tím si boj o nasazení ve druhém koši pořádně zkomplikovali. Zaváhání s Gibraltarem nebo San Marinem už by bylo kvůli obřímu propadu osudné.

Češi teoreticky mohou obsadit ještě třetí příčku ve skupině, když neporazí Gibraltar a Faerské ostrovy budou bodovat v Chorvatsku. Pak se český tým do baráže kvalifikuje díky svému úspěšnému učinkování v loňské Lize národů.

Rozdělení do košů

Podle předpokládaného umístění v kvalifikaci

1. koš: Itálie, Turecko, Ukrajina, Polsko

2. koš: Wales, Maďarsko, Skotsko, Česko

3. koš: Slovensko, Rumunsko, Albánie, Kosovo

4. koš: Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko, Moldavsko

Poznámka: První tři koše určuje pořadí v žebříčku FIFA. Čtvrtý koš obsadí vítězové Ligy národů, které v kvalifikaci skončili mimo první dvě příčky.

V baráži se představí celkem šestnáct týmů rozdělených do čtyř výkonnostních košů. Ke dvanácti mužstvům z druhých příček kvalifikace přibudou čtyři nejlepší vítězové loňské Ligy národů, kteří se neumístili na prvním či druhém místě v kvalifikaci a automaticky zamíří do čtvrtého koše.

Baráž bude rozdělena na čtyři samostatné větve po čtyřech týmech. Každá obsahuje dvě semifinále a jedno finále hrané na jeden zápas. Na závěrečný turnaj postoupí vítěz každého ze čtyř finálových utkání.

Pořadatele finále sice určí los, nicméně výhody domácího prostředí v semifinále se dočkají právě země z prvního a druhého koše. Pokud tedy čeští fotbalisté výhodu druhého koše uhájí, utkají se v semifinále doma s celkem ze třetího koše.

Jenže i když Češi oba listopadové zápasy vyhrají, mohou o výhodu přijít. Přeskočit je mohou Slováci i Rumuni.

Podle výpočtů účtu Football Meets Data musí Slováci v posledních dvou zápasech vyhrát a remizovat. Hrají se Severním Irskem a v Německu. Rumuni potřebují dvakrát zvítězit, hrají v Bosně a se San Marinem.

Všechno ještě může teoreticky zamotat Wales, který je podle aktuálních predikcí na vrcholu druhého koše. Jenže kvalifikace se pro něj nevyvíjí nejlépe a ve skupině je pořád na třetím nepostupovém místě.

Kdyby nakonec v závěru selhal a zůstal v tabulce za žebříčkově slabší Severní Makedonií, posunulo by se Česko o jednu pozici výš. Tím pádem by mu nevadilo, kdyby se před něj dostal jeden ze dvou pronásledovatelů (Slovensko, Rumunsko).

I proto je vedle čtvrtečního českého zápasu se San Marinem důležité sledovat, jak si v pátek povedou Slováci se Severním Irskem a v sobotu Rumuni v Bosně.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 4 3 0 1 8:3 9
2. SlovenskoSlovensko 4 3 0 1 5:2 9
3. Severní IrskoSev. Irsko 4 2 0 2 6:5 6
4. LucemburskoLucembursko 4 0 0 4 1:10 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 4 3 1 0 9:0 10
2. KosovoKosovo 4 2 1 1 3:4 7
3. SlovinskoSlovinsko 4 0 3 1 2:5 3
4. ŠvédskoŠvédsko 4 0 1 3 2:7 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. DánskoDánsko 4 3 1 0 12:1 10
2. SkotskoSkotsko 4 3 1 0 7:2 10
3. ŘeckoŘecko 4 1 0 3 7:10 3
4. BěloruskoBělorusko 4 0 0 4 2:15 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 4 3 1 0 9:3 10
2. UkrajinaUkrajina 4 2 1 1 8:7 7
3. IslandIsland 4 1 1 2 11:9 4
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 4 0 1 3 2:11 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 4 4 0 0 15:0 12
2. TureckoTurecko 4 3 0 1 13:10 9
3. GruzieGruzie 4 1 0 3 6:9 3
4. BulharskoBulharsko 4 0 0 4 1:16 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 4 3 1 0 11:4 10
2. MaďarskoMaďarsko 4 1 2 1 8:7 5
3. IrskoIrsko 4 1 1 2 4:5 4
4. ArménieArménie 4 1 0 3 2:9 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 6 5 1 0 22:3 16
2. PolskoPolsko 6 4 1 1 10:4 13
3. FinskoFinsko 7 3 1 3 8:13 10
4. LitvaLitva 7 0 3 4 6:11 3
5. MaltaMalta 6 0 2 4 1:16 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 6 5 0 1 19:3 15
2. Bosna a HercegovinaBosna 6 4 1 1 13:5 13
3. RumunskoRumunsko 6 3 1 2 11:6 10
4. KyprKypr 7 2 2 3 11:9 8
5. San MarinoSan Marino 7 0 0 7 1:32 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 6 6 0 0 29:3 18
2. ItálieItálie 6 5 0 1 18:8 15
3. IzraelIzrael 7 3 0 4 15:19 9
4. EstonskoEstonsko 7 1 1 5 7:17 4
5. MoldavskoMoldavsko 6 0 1 5 4:26 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 6 4 2 0 21:6 14
2. MakedonieS. Makedonie 7 3 4 0 12:3 13
3. WalesWales 6 3 1 2 13:10 10
4. KazachstánKazachstán 7 2 1 4 8:12 7
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 6 0 0 6 0:23 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 6 6 0 0 18:0 18
2. AlbánieAlbánie 6 3 2 1 6:3 11
3. SrbskoSrbsko 6 3 1 2 7:7 10
4. LotyšskoLotyšsko 7 1 2 4 4:13 5
5. AndorraAndorra 7 0 1 6 3:15 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 6 5 1 0 20:1 16
2. ČeskoČesko 7 4 1 2 12:8 13
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 7 4 0 3 10:6 12
4. Černá HoraČerná Hora 6 2 0 4 4:13 6
5. GibraltarGibraltar 6 0 0 6 2:20 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

