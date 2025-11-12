I proti San Marinu jde o body. Co potřebují Češi, aby start baráže odehráli doma?

Reprezentanti se do dodatečné části kvalifikace probojují z druhého místa ve skupině, které obsadí za Chorvatskem.
Počítá se tedy s tím, že v závěrečném utkání v Olomouci porazí slaboučký Gibraltar. Ještě předtím Čechy čeká přípravné utkání se San Marinem, nejhorším týmem světového žebříčku.
Postavení v něm bude nakonec rozhodovat o tom, jestli Češi rozehrají březnovou baráž doma, což je pro výsledek naprosto zásadní.
„Věřím, že se nestane žádné překvapení jako na Faerských ostrovech. Musíme být zodpovědní, v těch dvou zápasech se nedá nic získat, jen ztratit. Musíme skončit druzí a zůstat v druhém koši,“ prohlásil generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
|
První sestava kouče fotbalistů Köstla: kdo by měl proti San Marinu nastoupit?
Do tzv. FIFA Rankingu se připisují a odečítají body za výsledky podle pořadí soupeřů podobně jako v šachu. Čím slabšího soka porazíte, tím méně bodů získáte. Ale pokud s outsiderem zaváháte, odečet vás bude hodně bolet.
To Češi zažili prohrou 1:2 na Faerských ostrovech, tehdy 136. týmem žebříčku. Přestože předtím remizovali 0:0 se silným Chorvatskem, nakonec za říjen odečetli víc než 15 bodů.
Tím si boj o nasazení ve druhém koši pořádně zkomplikovali. Zaváhání s Gibraltarem nebo San Marinem už by bylo kvůli obřímu propadu osudné.
Češi teoreticky mohou obsadit ještě třetí příčku ve skupině, když neporazí Gibraltar a Faerské ostrovy budou bodovat v Chorvatsku. Pak se český tým do baráže kvalifikuje díky svému úspěšnému učinkování v loňské Lize národů.
Rozdělení do košů
Podle předpokládaného umístění v kvalifikaci
1. koš: Itálie, Turecko, Ukrajina, Polsko
2. koš: Wales, Maďarsko, Skotsko, Česko
3. koš: Slovensko, Rumunsko, Albánie, Kosovo
4. koš: Švédsko, Severní Makedonie, Severní Irsko, Moldavsko
Poznámka: První tři koše určuje pořadí v žebříčku FIFA. Čtvrtý koš obsadí vítězové Ligy národů, které v kvalifikaci skončili mimo první dvě příčky.
V baráži se představí celkem šestnáct týmů rozdělených do čtyř výkonnostních košů. Ke dvanácti mužstvům z druhých příček kvalifikace přibudou čtyři nejlepší vítězové loňské Ligy národů, kteří se neumístili na prvním či druhém místě v kvalifikaci a automaticky zamíří do čtvrtého koše.
Baráž bude rozdělena na čtyři samostatné větve po čtyřech týmech. Každá obsahuje dvě semifinále a jedno finále hrané na jeden zápas. Na závěrečný turnaj postoupí vítěz každého ze čtyř finálových utkání.
Pořadatele finále sice určí los, nicméně výhody domácího prostředí v semifinále se dočkají právě země z prvního a druhého koše. Pokud tedy čeští fotbalisté výhodu druhého koše uhájí, utkají se v semifinále doma s celkem ze třetího koše.
Jenže i když Češi oba listopadové zápasy vyhrají, mohou o výhodu přijít. Přeskočit je mohou Slováci i Rumuni.
Podle výpočtů účtu Football Meets Data musí Slováci v posledních dvou zápasech vyhrát a remizovat. Hrají se Severním Irskem a v Německu. Rumuni potřebují dvakrát zvítězit, hrají v Bosně a se San Marinem.
📊 Current FIFA points for teams expected in 🌍 European WC playoffs (as of 11 Nov):— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 11, 2025
Pot 1: 🇮🇹 1717, 🇹🇷 1570, 🇺🇦 1555, 🇵🇱 1524
Pot 2: 🏴 1519, 🇭🇺 1505, 🏴 1504, 🇨🇿 1485
Pot 3: 🇸🇰 1483, 🇷🇴 1480, 🇦🇱 1401, 🇽🇰 1285
Pot 4: 🇸🇪 🇲🇰 NIR 🇲🇩 (UNL entrants)
▪️If 🏴 Wales win both games, 🇵🇱…
Všechno ještě může teoreticky zamotat Wales, který je podle aktuálních predikcí na vrcholu druhého koše. Jenže kvalifikace se pro něj nevyvíjí nejlépe a ve skupině je pořád na třetím nepostupovém místě.
Kdyby nakonec v závěru selhal a zůstal v tabulce za žebříčkově slabší Severní Makedonií, posunulo by se Česko o jednu pozici výš. Tím pádem by mu nevadilo, kdyby se před něj dostal jeden ze dvou pronásledovatelů (Slovensko, Rumunsko).
I proto je vedle čtvrtečního českého zápasu se San Marinem důležité sledovat, jak si v pátek povedou Slováci se Severním Irskem a v sobotu Rumuni v Bosně.