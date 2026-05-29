Holeš před startem mistrovství: Jsem rád, že tu Chorý je. Atmosféra dolehne na místě

Do pražského hotelu NH na Smíchově dorazila ve čtvrtek kompletní devětadvacetičlenná nominace, kterou trenér Miroslav Koubek zúží na 26 jmen po nedělním přípravném utkání s Kosovem.
„Dorazil jsem ve výborné náladě, máme už po oslavách a užil jsem si čtyři dny s rodinou. A těšil jsem se na to, co přijde,“ usmíval se před kamerami a novináři.
|
Proslov měl předseda i trenér. Fotbalisté zahájili přípravu na šampionát
Byly oslavy titulu náročné?
Nebylo to tak náročné jako minulý rok, kdy jsme titul udělali po třech letech. Tenkrát byly mnohem větší a honosnější. Letos spíš komornější, mohly tam s námi být rodiny a okolo pobíhaly děti.
Je těžké nastavit hlavu tak rychle zpět na fotbal?
Jasně, každý po sezoně na chvilku vypnul a neřešil fotbal, věnoval se volnu a rodině. Ale když jsme přijeli, tak měli pan předseda a trenér proslov, takže jsme se do toho rychle dostali. Od toho máme tyhle dny v Praze. A pak už Amerika.
Už cítíte napětí, že se blíží něco velkého?
Zatím nic takového necítím, to přijde až poletíme letadlem a budeme se blížit Americe. Až budeme na místě a přijde atmosféra a všechno okolo, tak to na nás dolehne.
V nominaci je deset slávistů. Těší vás, že jste zase spolu?
Celkově jsem rád, že nás je tu tolik. Je to vizitka Slavie, že kvalitu máme. Jsem rád, že tady kluci jsou, protože se známe a je to o to příjemnější. Slavia dlouhodobě reprezentaci zásobuje a jsme rádi, že v tom pokračuje.
Je s vámi i Tomáš Chorý, kterého Slavia vyřadila z týmu.
Jsem rád, že tady Tomáš je a že se trenér přes to všechno rozhodl ho vzít. Myslím, že sem patří, protože je důležitý do kabiny i na hřiště. Takového útočníka je těžké najít. Ve Slavii uvidíme, jak to celé bude, teď je tady s námi a je skvěle naladěný.
Co říkáte na nominaci Huga Sochůrka, který se v sedmnácti může stát nejmladším hráčem v reprezentaci.
Je neuvěřitelné, že ho trenér povolal. I to, jak se dostal do ligy a jaké výkony podával za Spartu. Co jsem viděl, v každém zápase hrál výborně a je to zasloužené. Najednou má v sedmnácti možnost být na mistrovství světa, což je pro něj skvělé a je to signál i pro ostatní, že mají v tomhle věku šanci se do reprezentace dostat.
Už jste se připravoval na to, co vás v Mexiku čeká?
Dost jsem přemýšlel nad počasím a nadmořskou výškou, bavil jsem se s lidma, kteří na tom místě byli a hráli tam. Bude to hodně specifické a těším se na to. Zjišťoval jsem si něco i o soupeřích, jakou mají skladbu a jaké mají hráče, takže uvidíme.
V Dallasu, kde máte tréninkový areál, mají být pravidelně třicítky. Teď si ale v Praze aspoň zvyknete.
Koukal jsem na to, má tam být velké teplo. Je to dobře, tady už vedra máme týden a potřebujeme si na to zvyknout. Pro mě je teplo asi to nejhorší, co může při fotbale být.
Jaký máte ve skupině cíl?
Skupina je nevyzpytatelná a sami moc nevíme, co od soupeřů čekat. Ale úspěch by byl postup ze skupiny, pak uvidíme, co se může stát ve vyřazovacích bojích.
Je v týmu napětí z nedělního zužování kádru?
Určitě nějaké je, protože každý chce na mistrovství světa jet. Zažil jsem to na kempu jedenadvacítek, kdy jsem byl na soustředění v Rakousku a nakonec mě vyřadili. Je to nepříjemná věc, kterou nikomu nepřeju, ale takové to prostě je.