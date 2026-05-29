Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Holeš před startem mistrovství: Jsem rád, že tu Chorý je. Atmosféra dolehne na místě

Autor:
  6:56
Pár dnů odpočinku sice stihnul, ale fotbalová sezona dál pokračuje. Vysněným mistrovstvím světa. „Celý ročník byl náročný, měli jsme hodně těžkých zápasů, ale tím, že jsme titul získali dřív, jsem mohl dva zápasy vypustit. Takže jsem plný síly a připravený,“ hlásil slávistický stoper Tomáš Holeš na začátku reprezentačního srazu.
Slávistický obránce Tomáš Holeš na reprezentačním srazu před mistrovstvím světa.

Slávistický obránce Tomáš Holeš na reprezentačním srazu před mistrovstvím světa. | foto: ČTK

Reprezentační stoper Tomáš Holeš na startu reprezentačního srazu před...
Slávističtí kapitáni Jan Bořil (vlevo) a Tomáš Holeš zvedají nad hlavu...
Také slávistický kapitán Holeš se prosadil proti Jablonci.
Kapitán Slavie Holeš zakládá útok proti obraně Jablonce.
9 fotografií

Do pražského hotelu NH na Smíchově dorazila ve čtvrtek kompletní devětadvacetičlenná nominace, kterou trenér Miroslav Koubek zúží na 26 jmen po nedělním přípravném utkání s Kosovem.

„Dorazil jsem ve výborné náladě, máme už po oslavách a užil jsem si čtyři dny s rodinou. A těšil jsem se na to, co přijde,“ usmíval se před kamerami a novináři.

Proslov měl předseda i trenér. Fotbalisté zahájili přípravu na šampionát

Byly oslavy titulu náročné?
Nebylo to tak náročné jako minulý rok, kdy jsme titul udělali po třech letech. Tenkrát byly mnohem větší a honosnější. Letos spíš komornější, mohly tam s námi být rodiny a okolo pobíhaly děti.

Je těžké nastavit hlavu tak rychle zpět na fotbal?
Jasně, každý po sezoně na chvilku vypnul a neřešil fotbal, věnoval se volnu a rodině. Ale když jsme přijeli, tak měli pan předseda a trenér proslov, takže jsme se do toho rychle dostali. Od toho máme tyhle dny v Praze. A pak už Amerika.

Už cítíte napětí, že se blíží něco velkého?
Zatím nic takového necítím, to přijde až poletíme letadlem a budeme se blížit Americe. Až budeme na místě a přijde atmosféra a všechno okolo, tak to na nás dolehne.

V nominaci je deset slávistů. Těší vás, že jste zase spolu?
Celkově jsem rád, že nás je tu tolik. Je to vizitka Slavie, že kvalitu máme. Jsem rád, že tady kluci jsou, protože se známe a je to o to příjemnější. Slavia dlouhodobě reprezentaci zásobuje a jsme rádi, že v tom pokračuje.

Reprezentační stoper Tomáš Holeš na startu reprezentačního srazu před mistrovstvím světa.

Je s vámi i Tomáš Chorý, kterého Slavia vyřadila z týmu.
Jsem rád, že tady Tomáš je a že se trenér přes to všechno rozhodl ho vzít. Myslím, že sem patří, protože je důležitý do kabiny i na hřiště. Takového útočníka je těžké najít. Ve Slavii uvidíme, jak to celé bude, teď je tady s námi a je skvěle naladěný.

Co říkáte na nominaci Huga Sochůrka, který se v sedmnácti může stát nejmladším hráčem v reprezentaci.
Je neuvěřitelné, že ho trenér povolal. I to, jak se dostal do ligy a jaké výkony podával za Spartu. Co jsem viděl, v každém zápase hrál výborně a je to zasloužené. Najednou má v sedmnácti možnost být na mistrovství světa, což je pro něj skvělé a je to signál i pro ostatní, že mají v tomhle věku šanci se do reprezentace dostat.

Už jste se připravoval na to, co vás v Mexiku čeká?
Dost jsem přemýšlel nad počasím a nadmořskou výškou, bavil jsem se s lidma, kteří na tom místě byli a hráli tam. Bude to hodně specifické a těším se na to. Zjišťoval jsem si něco i o soupeřích, jakou mají skladbu a jaké mají hráče, takže uvidíme.

Český útočník Mojmír Chytil se podepisuje fanouškům před reprezentačním srazem.
Sparťan Jaroslav Zelený se na srazu fotbalové reprezentace před mistrovství...
Český útočník Patrick Schick se podepisuje fanouškům před reprezentačním srazem.

V Dallasu, kde máte tréninkový areál, mají být pravidelně třicítky. Teď si ale v Praze aspoň zvyknete.
Koukal jsem na to, má tam být velké teplo. Je to dobře, tady už vedra máme týden a potřebujeme si na to zvyknout. Pro mě je teplo asi to nejhorší, co může při fotbale být.

Jaký máte ve skupině cíl?
Skupina je nevyzpytatelná a sami moc nevíme, co od soupeřů čekat. Ale úspěch by byl postup ze skupiny, pak uvidíme, co se může stát ve vyřazovacích bojích.

Je v týmu napětí z nedělního zužování kádru?
Určitě nějaké je, protože každý chce na mistrovství světa jet. Zažil jsem to na kempu jedenadvacítek, kdy jsem byl na soustředění v Rakousku a nakonec mě vyřadili. Je to nepříjemná věc, kterou nikomu nepřeju, ale takové to prostě je.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Příbram B vs. Slavia CFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Příbram B vs. Slavia C //www.idnes.cz/sport
29. 5. 15:00
  • 2.00
  • 3.49
  • 2.64
Frýdek-Místek vs. HodonínFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Frýdek-Místek vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
29. 5. 17:30
  • 2.63
  • 3.49
  • 2.00
Písek vs. KladnoFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Písek vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
29. 5. 18:00
  • 6.47
  • 4.00
  • 1.34
Hostouň vs. Králův DvůrFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Hostouň vs. Králův Dvůr //www.idnes.cz/sport
29. 5. 18:00
  • 2.30
  • 3.00
  • 2.54
Hranice vs. Karviná BFotbal - 30. kolo - 29. 5. 2026:Hranice vs. Karviná B //www.idnes.cz/sport
29. 5. 19:00
  • 1.92
  • 3.70
  • 2.60
Nice vs. St. ÉtienneFotbal - - 29. 5. 2026:Nice vs. St. Étienne //www.idnes.cz/sport
29. 5. 20:45
  • 2.01
  • 3.27
  • 4.45
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

PŘEHLEDNĚ: Koubkova širší nominace. Kteří čeští fotbalisté zabojují o MS?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Na závěrečný turnaj se všichni nepodívají, mají však šanci o své místo zabojovat na přípravném kempu. Kdo se vešel do širší nominace české fotbalové reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na...

Sláva s nejbližšími, pak show pro fanoušky. Dorazily nové posily, po nich i Vondráčková

Tomáš Chorý zvedá před slavistickými fanoušky pohár pro vítěze Chance Ligy.

Chytili se kolem ramen a možná dvě minuty se společně kolébali na tóny nejznámější mistrovské písně. We Are The Champions znělo prázdným Edenem. Korunovaci českých fotbalových mistrů sledovali pouze...

Zhrzený Maguire, opomenutý Camavinga, smutný Gnabry. Které hvězdy přijdou o MS

Obránce Harry Maguire z Manchesteru United se raduje ze svého gólu.

Pro někoho nemilé překvapení, pro jiného zničující zpráva. „Rozhodnutí trenéra mě šokovalo a zdrtilo,“ vzkázal Harry Maguire. Třiatřicetiletý anglický stoper se nevešel do nominace národního mužstva...

Dusno na Julisce. Vytočený Rada odešel brzy, fanoušci křičeli: Hašek ven!

Na utkání s Baníkem nechyběli někdejší opory Dukly Praha v čele s Petrem Radou...

Ještě stačil od plic seřvat asistenta rozhodčího. Chvíli poté sledoval, jak jeho Dukla inkasuje druhý gól. A to už bylo na Petra Radu moc. Kouč, který ještě před rokem pražský tým dovedl ve fotbalové...

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Messi i přes zranění nechybí v nominaci Argentiny na mistrovství světa

Kapitán Argentiny Lionel Messi po prohře s Paraguayí.

V nominaci Argentiny na fotbalové mistrovství světa je navzdory zranění i Lionel Messi. Kapitán obhájců titulu míří stejně jako jeho dlouholetý rival Portugalec Cristiano Ronaldo na rekordní šestý...

29. května 2026  7:21

Holeš před startem mistrovství: Jsem rád, že tu Chorý je. Atmosféra dolehne na místě

Slávistický obránce Tomáš Holeš na reprezentačním srazu před mistrovstvím světa.

Pár dnů odpočinku sice stihnul, ale fotbalová sezona dál pokračuje. Vysněným mistrovstvím světa. „Celý ročník byl náročný, měli jsme hodně těžkých zápasů, ale tím, že jsme titul získali dřív, jsem...

29. května 2026  6:56

Projekt typu Kinský. Do Slavie přichází devatenáctiletý brankář Domčak z Ukrajiny

Nová posila slávistických fotbalistů, ukrajinský brankář Nazar Domčak.

Sotva oslavili zisk mistrovského titulu, už mají slávističtí fotbalisté čtvrtého nového spoluhráče. Z ukrajinského Lvova přichází teprve devatenáctiletý brankář Nazar Domčak. V Edenu podepsal smlouvu...

28. května 2026  17:25

Bylo to naposled, sbohem. Jak se úspěšný kouč Glasner loučil s Crystal Palace

Rakouský trenér Oliver Glasner s trofejí pro vítěze Konferenční ligy. Ve finále...

Uspěl a poklonil se fanouškům. Kouč Oliver Glasner se s Crystal Palace rozloučil náramně. Ve finále fotbalové Konferenční ligy porazil Vallecano (1:0). Pro londýnský klub je to třetí trofej historie,...

28. května 2026  15:59

Fotbalové přestupy ONLINE: Zelený prodloužil smlouvu ve Spartě

Sledujeme online
Hlavičkový souboj Roberta Lopese s Jaroslavem Zeleným.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

28. května 2026  15:19

Hlavně všem tykej! Sochůrek o Hložkovi, reprezentaci i nervozitě. A na co se netěší?

Záložník Hugo Sochůrek na tiskové konferenci české reprezentace.

Bylo vidět, že je před novináři nesvůj. Když dostal otázku, jak moc ho potěšila chvála od generálního manažera fotbalových reprezentací Pavla Nedvěda, sedmnáctiletý Hugo Sochůrek nejistě odvětil:...

28. května 2026  14:45

Dvě mince rekordního transferu ligy. Šturm Slavii pomůže, ustupuje Sigma z ambic?

Danijel Šturm z Olomouce slaví vstřelený gól.

Když v lednu přicházel do české ligy, sotva ho napadlo, že si ještě letos možná zahraje nablýskanou Ligu mistrů. Pro Danijela Šturma je to teď realita. Ve fotbalové Sigmě vynikal, předčil očekávání...

28. května 2026  14:26

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Jedničkou bude Kovář, reprezentanti se sešli v Praze

Sledujeme online
Brankář Matěj Kovář se raduje během penaltového rozstřelu v baráži proti Dánsku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho zúčastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů,...

28. května 2026  13:57

Proslov měl předseda i trenér. Fotbalisté zahájili přípravu na šampionát

Sparťan Jaroslav Zelený se na srazu fotbalové reprezentace před mistrovství...

Ještě naposled obejmout rodinu. A pak na shledanou nejdřív za měsíc. Devětadvacet vyvolených českých fotbalistů se po pár dnech volna znovu vrací do práce. Její náplň? Mistrovství světa ve Spojených...

28. května 2026  13:21

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední přípravné zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

28. května 2026  13:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nestíhali jsme, přiznal kouč Artisu. Odveta baráže se zdá být formalitou

Roman Nádvorník, trenér Artisu Brno, je zklamaný po čtvrtém inkasovaném gólu.

Že se v ShipEx Areně na Srbské píšou pohádky, doufal druholigový brněnský Artis. A na chvíli o tom přesvědčil sebe i fotbalové fanoušky. Od 30. minuty barážového duelu o první ligu včera na chvíli...

28. května 2026  8:22

Místo volna utrácení. Slavia zahájila proměnu, kvůli Šturmovi zbořila rekord

Slavii posiluje slovinský křídelník Danijel Šturm, smlouvu podepsal do roku...

Liga sotva skončila a už se zase dějí věci. V neděli ještě fotbalová Slavia oslavovala mistrovský titul, o tři dny později už stačila zbořit přestupový rekord. Napadlo by vás, že za slovinského...

28. května 2026  8:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.