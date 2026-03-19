Kapitán reprezentace? Favorit je Krejčí, i když je v týmu hodně slávistů, říká Šmicer

Stanislav Kučera
  10:10
Sám baráž o mistrovství světa dvakrát zažil a už za týden bude sledovat, jak si v ní povedou současní fotbaloví reprezentanti. „Co se týče individuální formy hráčů, tak bychom na tom mohli být dobře. Určitě líp než v listopadu,“ soudí bývalý vynikající záložník Vladimír Šmicer.
Fotogalerie2

Bývalý fotbalista Vladimír Šmicer na tiskové konferenci k projektu basketbalové federace Bez faulu | foto: ČTK

V baráži se výraznou měrou zasloužil o postup národního týmu na světový šampionát v roce 2006. V prvním duelu proti Norsku vstřelil jediný gól, v odvetě pak Češi rovněž triumfovali 1:0. Nicméně Šmicer o mistrovství v Německu kvůli zranění nakonec přišel.

„Tehdy se hrálo na dva zápasy, doma a venku, teď je jen jedno utkání,“ připomněl hlavní rozdíl oproti současnému modelu baráže na tiskové konferenci k projektu basketbalové federace Bez faulu, jehož je ambasadorem a který má za cíl kultivovat sportovní prostředí.

Herec Ivan Trojan (vlevo) a bývalý fotbalista Vladimír Šmicer jsou ambasadoři projektu basketbalové federace Bez faulu.

Je baráž hodně specifická?
Určitě. Kluci ví, že když vyhrají dva zápasy, jedou na mistrovství světa, takže motivace je obrovská. Nepochybuju o tom, že všichni do toho půjdou nachystaní. Kvůli baráži se i odložila liga, která měla být tento víkend, aby hráči byli čerství a měli čas na doléčení. Zkrátka se dělá maximum. A máme obrovskou výhodu, že hrajeme dvakrát doma.

Co říkáte na nominaci, kterou v úterý představil Miroslav Koubek?
Líbí se mi. Jsem rád, že většina kluků ze zahraničí je zdravá, i když o víkendu ještě hrají. A myslím, že mají také slušnou formu. Souček ve West Hamu, zvedli se Wolves s Krejčím, Slavia vede ligu, Plzeň hrála dobře evropské poháry, Sparta v nich ještě je… Myslím, že z 90 procent by tu nominaci udělal každý stejnou.

Zaskočila vás některá jména?
Vrací se Darida, což je trochu překvapení, protože v nároďáku nebyl pár let. Ale myslím, že posilou je. Má velké zkušenosti, hrál v Německu, drží si neustále dobrou formu i v Hradci. Týmu může pomoct. Celkově se mi kádr zdá dobře vyvážený, máme tam i mladíky jako Denise Višinského. Překvapením je trochu také Pavel Bucha, ale asi ho sledují a asi hraje dobře. Je tvořivý hráč s dobrou střelou, pamatuju si ho z Plzně, kde uměl dát gól.

Hodně se řešilo, že chybí Tomáš Čvančara a Václav Černý. Váš názor?
Čvančara má v Celtiku slibný start, ale ostatní nominovaní útočníci Chorý, Chytil, Schick a Kliment mají lepší formu. Objevily se zprávy, že nároďák není jeho priorita, ale myslím, že když přišel do Celtiku, tak o něm ani nepřemýšlel. Byl rád, že začal hrát a že dal nějaké góly. Otázka na reprezentaci ho asi překvapila, tak řekl, že je pro něj momentálně hlavní hrát dobře v klubu. Ale do budoucna je to hráč, který nároďáku určitě má co dát. A když bude hrát dobře a bude dávat za Celtic góly, tak v případě postupu klidně může na mistrovství jet.

A Černý, kterému se v poslední době v reprezentaci dařilo?
Je trochu překvapení, že nejede, ale možná se ukazuje, že i když je dopředu skvělý, umí jeden na jednoho a umí dát dobrý centr i gól, tak směrem dozadu není tak cílevědomý v plnění taktických pokynů. Míra Koubek a jeho realizák místo něj vzali Ladru, jsou tam taky Višinský a Bucha. To jsou typově jiní hráči, trenér Koubek je zná z Plzně. A je jeho volba a jeho právo si vybrat hráče, kterým věří.

Místo Tomáše Součka bude jmenován nový kapitán. Kdo by se vám v této roli líbil?
Myslím, že velký favorit je Krejčí. Dělal kapitána ve Spartě, vyhrál s ní tituly a byl tam uznávaný lídr. Teď hraje v Premier League. Samozřejmě v nároďáku je hodně slávistů, tak nevím, jak to kluci mezi sebou mají, jestli tu rivalitu řeší. My jsme to tolik neřešili. Z ostatních kluků nikdo moc kapitána v klubu nedělá, nemají s tím zkušenosti.

Jak na vás celkově působí první měsíce ve funkci Miroslava Koubka?
Reprezentace je pro něj skvělé zakončení trenérské kariéry. Co zatím stihl, je podle mě v pořádku. Objel hráče, mluvil s nimi, společně s Pavlem Nedvědem udělali kostru týmu, které budou věřit. Teď už mají tým složený, čekají na kluky, až přijedou, a zkusí postoupit. Kdyby se to povedlo, je to pro český fotbal velké plus. Dostat se na mistrovství světa je prestižní a celý ten turnaj by nás díky tomu i víc bavil.

Mluvíme spolu na tiskové konferenci k projektu basketbalové federace Bez faulu, který upozorňuje na nevhodné chování rodičů a trenérů k dětem. Proč jste se stal jedním z jeho ambasadorů?
Je to skvělý projekt, každý takový podporuju. Je dobře, že v basketbale vědí, že se na palubovkách něco takového děje, ve fotbale a dalších sportech je to stejné. Tyhle projekty pomáhají, aby si lidi uvědomili, že všechno má nějakou hranici. Chování rodičů nebo trenérů má vliv na děti, které kvůli tomu, že to prostředí není dobré, se sportem kolikrát končí. Bojí se, jsou pod stresem. A to je pak hrozná škoda.

Poznal jste sám případy nepříčetných rodičů na mládežnických akcích? Turnaje jsem objížděl se synem, když začal v šesti letech hrát fotbal. Měl to těžké, protože se jmenoval Šmicer, někdo občas utrousil, že nehraje jako táta. Ale vyrovnával se s tím dobře. Je dobré chování těch lidí nepřehlížet. Někdy jsou agresivní a nepříjemní, ale když s nimi nezkusíte komunikovat, tak nepřestanou. Vím, že to není jednoduché, nikdo si nechce dělat problémy, může se to zvrtnout do nepříjemných hádek. Ale je potřeba tomu čelit.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 6 5 0 1 16:3 15
2. SlovenskoSlovensko 6 4 0 2 6:8 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 6 3 0 3 7:6 9
4. LucemburskoLucembursko 6 0 0 6 1:13 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 6 4 2 0 14:2 14
2. KosovoKosovo 6 3 2 1 6:5 11
3. SlovinskoSlovinsko 6 0 4 2 3:8 4
4. ŠvédskoŠvédsko 6 0 2 4 4:12 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 6 4 1 1 13:7 13
2. DánskoDánsko 6 3 2 1 16:7 11
3. ŘeckoŘecko 6 2 1 3 10:12 7
4. BěloruskoBělorusko 6 0 2 4 4:17 2

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 6 5 1 0 16:4 16
2. UkrajinaUkrajina 6 3 1 2 10:11 10
3. IslandIsland 6 2 1 3 13:11 7
4. ÁzerbájdžánÁzerbájdžán 6 0 1 5 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 6 5 1 0 21:2 16
2. TureckoTurecko 6 4 1 1 17:12 13
3. GruzieGruzie 6 1 0 5 7:15 3
4. BulharskoBulharsko 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 6 4 1 1 20:7 13
2. IrskoIrsko 6 3 1 2 9:7 10
3. MaďarskoMaďarsko 6 2 2 2 11:10 8
4. ArménieArménie 6 1 0 5 3:19 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 8 6 2 0 27:4 20
2. PolskoPolsko 8 5 2 1 14:7 17
3. FinskoFinsko 8 3 1 4 8:14 10
4. MaltaMalta 8 1 2 5 4:19 5
5. LitvaLitva 8 0 3 5 6:15 3

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. RakouskoRakousko 8 6 1 1 22:4 19
2. Bosna a HercegovinaBosna 8 5 2 1 17:7 17
3. RumunskoRumunsko 8 4 1 3 19:10 13
4. KyprKypr 8 2 2 4 11:11 8
5. San MarinoSan Marino 8 0 0 8 2:39 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 8 8 0 0 37:5 24
2. ItálieItálie 8 6 0 2 21:12 18
3. IzraelIzrael 8 4 0 4 19:20 12
4. EstonskoEstonsko 8 1 1 6 8:21 4
5. MoldavskoMoldavsko 8 0 1 7 5:32 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 8 5 3 0 29:7 18
2. WalesWales 8 5 1 2 21:11 16
3. MakedonieS. Makedonie 8 3 4 1 13:10 13
4. KazachstánKazachstán 8 2 2 4 9:13 8
5. LichtenštejnskoLichtenštejnsko 8 0 0 8 0:31 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 8 8 0 0 22:0 24
2. AlbánieAlbánie 8 4 2 2 7:5 14
3. SrbskoSrbsko 8 4 1 3 9:10 13
4. LotyšskoLotyšsko 8 1 2 5 5:15 5
5. AndorraAndorra 8 0 1 7 3:16 1

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 8 7 1 0 26:4 22
2. ČeskoČesko 8 5 1 2 18:8 16
3. Faerské ostrovyFaerské ostrovy 8 4 0 4 11:9 12
4. Černá HoraČerná Hora 8 3 0 5 8:17 9
5. GibraltarGibraltar 8 0 0 8 3:28 0

1. : Postup, 2. : Baráž o postup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.