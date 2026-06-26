Hugo Sochůrek (18 let)
Očekává se to. S týmem byl už v Americe, kde začátkem měsíce oslavil osmnáctiny, ale dárek v podobě startu na největším turnaji si nerozbalil. Sbíral zkušenosti. Musí být trpělivý. A v nové sezoně ve Spartě pokračovat ve stejné formě jako na jaře.
„Předvádí věci, které jsem za posledních patnáct let neviděl u žádného českého záložníka,“ řekl o něm manažer Nedvěd. „Pokud chceme do budoucna něco dokázat, už teď musí tihle mlaďasové v týmu být. Potřebujeme jim dát šanci.“
Na podzim v Lize národů? Fotbalisty v ní čekají zápasy s Chorvatskem, Anglií a Španělskem.