Když fanoušky nároďák těšil... Jak před 20 lety Česko slavilo poslední postup na MS

Fotogalerie 9

Hráči oslavně zvedají Karla Brücknera poté, co Česko postoupilo na mistrovství světa 2006. | foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / ProfimediaProfimedia.cz

David Čermák
Hymnu pravidelně zpíval před reprezentačními zápasy, ale tenkrát si ji výjimečně střihl i na konci. Vratislav Kříž, sólista opery Národního divadla, si stoupl před mikrofon a jeho procítěný baryton se rozléhal po letenském stadionu. Na tribunách se přidávaly tisíce fanoušků a do rytmu se pohupovali i hráči, kteří navlékli památeční trička a chytili se kolem ramen.

Kouč Karel Brückner postával v tmavém plandavém kabátu krůček před nimi a usmíval se jak měsíček. Chvíli předtím se televiznímu reportérovi téměř dojatě vyznal: „Tenhle zápas beru jako vyvrcholení kariéry.“

Nyní je to přesně dvacet let.

Dopoledne před zoo v Troji odhalili bustu lachtana Gastona, kterého při povodni odnesla velká voda až do Německa. A právě tam mířil i národní tým, když si večer zařídil účast na fotbalovém mistrovství světa.

V baráži hrané na dva zápasy tehdy přetlačil kousavé Nory dvakrát 1:0 a když známý anglický rozhodčí Poll na Letné naposledy zafoukal do píšťalky, odšpuntoval euforii.

Před dvaceti lety bylo všechno jinak. Reprepauzy nikdo z fanoušků nebral jako nutné zlo, protože nároďák byl jejich.

Vstoupit do diskuse
Výsledky
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 5 4 0 1 10:3 12
2. SlovenskoSlovensko 5 4 0 1 6:2 12
3. Severní IrskoSev. Irsko 5 2 0 3 6:6 6
Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a pomalu couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že...

Další změny na ligové mapě. Kdo jsou majitelé českých fotbalových klubů?

Přehled majitelů českých fotbalových klubů.

Koncem srpna Pardubice, začátkem září Jablonec, pak Plzeň a naposledy Hradec Králové. Majitelé ligových klubů se nadále mění a do českého fotbalu proudí další nové tváře. Když na scénu v prosinci...

Köstl: Musíme být lepší, pokud se chceme rovnat s Evropou. Nálada není dobrá

Kouč českých fotbalistů Jaroslav Köstl po utkání se San Marinem.

Chtěli rozdávat radost, aspoň trochu si udobřit fanoušky, pro které plánovali pohledně vyhrát. Jenže proti San Marinu, poslednímu týmu světového žebříčku, se čeští fotbalisté nepředvedli. „Musíme být...

Když fanoušky nároďák těšil... Jak před 20 lety Česko slavilo poslední postup na MS

Premium
Hráči oslavně zvedají Karla Brücknera poté, co Česko postoupilo na mistrovství...

Hymnu pravidelně zpíval před reprezentačními zápasy, ale tenkrát si ji výjimečně střihl i na konci. Vratislav Kříž, sólista opery Národního divadla, si stoupl před mikrofon a jeho procítěný baryton...

16. listopadu 2025

Belgičtí fotbalisté odkládají oslavy, Americe se přiblížili Španělé a Švýcaři

Belgický křídelník Jeremy Doku (vpravo) se snaží obejít Maksima Samorodova z...

Belgičtí fotbalisté hráli v kvalifikaci mistrovství světa v Kazachstánu 1:1 a oslavy postupu na závěrečný turnaj museli odložit do úterního zápasu v Lutychu s Lichtenštejnskem. V čele skupiny J mají...

15. listopadu 2025  17:13,  aktualizováno  23:09

Česká sedmnáctka se loučí s MS v prvním kole play off, vyřadili ji Italové

Zklamaní čeští fotbalisté po vypadnutí z mistrovství světa hráčů do 17 let

Čeští fotbaloví reprezentanti do 17 let prohráli v úvodním kole play off mistrovství světa s Itálií 0:2 a s účinkováním na turnaji v Kataru se rozloučili. Svěřenci trenéra Pavla Drska drželi s...

15. listopadu 2025  16:43

Chorého trápí pata, trenér Köstl pozval do reprezentace i Chytila

Český útočník Mojmír Chytil se snaží prosadit proti albánské přesile v utkání...

Českou fotbalovou reprezentaci doplnil před pondělním závěrečným zápasem skupiny kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru útočník Mojmír Chytil. Šestadvacetiletý hráč pražské Slavie má v...

15. listopadu 2025  16:16

Sparta připomíná Káďu. V Holešovicích odhalila mural věnovaný klubové legendě

Mural sparťanské legendy Karla „Kádi“ Peška v pražských Holešovicích.

Není to tak dávno, co uplynulo 130 let od jeho narození, či 55 od jeho úmrtí, chcete-li. Teď fotbalová Sparta přišla s originálním způsobem, jak si legendárního Karla „Káďu“ Peška opět připomenout. V...

15. listopadu 2025  7:30

Chorvaté porazili Faery, Češi skončí druzí. Slováci vyhráli gólem v nastavení

Chorvatští fotbalisté slaví gól proti Faerským ostrovům.

Čeští fotbalisté mají jistotu, že v kvalifikační skupině L obsadí druhé místo a čeká je baráž o mistrovství světa. Stvrdila to výhra Chorvatska nad Faerskými ostrovy 3:1. Balkánský celek postupuje...

14. listopadu 2025  22:52,  aktualizováno  23:05

Jedenadvacítka prohrála v přípravě se Srbskem, jediný český gól dal Eduardo

Yannick Eduardo v souboji.

Čeští fotbalisté do 21 let prohráli doma v přípravném utkání se Srbskem 1:2. Hosté v Pardubicích dvakrát vedli, jediný gól „Lvíčat“ dal z penalty střídající Yannick Eduardo. Pro Čechy šlo o generálku...

14. listopadu 2025  20:23,  aktualizováno  21:16

Modré vlny z Curacaa. Ostrůvek z Karibiku je bod od MS, obyvatel má méně než Plzeň

Známý nizozemský kouč Dick Advocaat uděluje pokyny reprezentantům Curacaa, s...

Během roku tisíce turistů v barech na kouzelných plážích popíjejí míchané nápoje z Modrého Curacaa. Když tamní fotbalová reprezentace příští úterý neprohraje na Jamajce, koktejly ze známého likéru si...

14. listopadu 2025  18:30

Provod není zcela fit, z preventivních důvodů fotbalistům v kvalifikaci nepomůže

Lukáš Provod ve skluzu s Ivanem Perišičem.

Do přípravného utkání proti San Marinu vůbec nezasáhl a nenastoupí ani v pondělním kvalifikačním duelu proti Gibraltaru. Lukáš Provod se od národního mužstva fotbalistů odpojil. S drobnými...

14. listopadu 2025  16:40

Výkon jako při blamáži na Faerech. Čtenáři fotbalisty za San Marino nešetřili

Nicolas Giacopetti se snaží dostat míč z houfu českých hráčů.

Jen během říjnové porážky na Faerských ostrovech byly výkony českých fotbalistů pohledem fanoušků ostudnější. Ve čtvrtečním mezistátním utkání San Marino 1:0 porazili a od čtenářů iDNES.cz si hráči...

14. listopadu 2025  16:28

