Kouč Karel Brückner postával v tmavém plandavém kabátu krůček před nimi a usmíval se jak měsíček. Chvíli předtím se televiznímu reportérovi téměř dojatě vyznal: „Tenhle zápas beru jako vyvrcholení kariéry.“
Nyní je to přesně dvacet let.
Dopoledne před zoo v Troji odhalili bustu lachtana Gastona, kterého při povodni odnesla velká voda až do Německa. A právě tam mířil i národní tým, když si večer zařídil účast na fotbalovém mistrovství světa.
V baráži hrané na dva zápasy tehdy přetlačil kousavé Nory dvakrát 1:0 a když známý anglický rozhodčí Poll na Letné naposledy zafoukal do píšťalky, odšpuntoval euforii.
Před dvaceti lety bylo všechno jinak. Reprepauzy nikdo z fanoušků nebral jako nutné zlo, protože nároďák byl jejich.