Vždyť fotbalovou reprezentaci v pondělí dopoledne místního času na první oficiální trénink doprovodilo deset policejních aut a přes ulici hlídal příjezd bílého autobusu do areálu akademie New Yorku Red Bulls šerif v tmavém džípu. „Byli jsme tady asi před měsícem na inspekci, kdy jsme komunikovali s místními orgány a policií přímo v New Jersey. Domlouvali jsme eskortu pro tým v rámci přípravného kempu, ale nikdo nečekal, že to bude až takhle velké.“
Jak velké?
Na hotelu máme nepřetržitý policejní dohled. Do toho prohledávání autobusu, i vy sami jste viděli, jak složitě jste se na trénink dostávali.
Organizátoři mají svůj protokol, kterým se řídí a neuhýbají. Co není dopředu ohlášené, neexistuje.