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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Krejčí četl připravenou řeč: Fotbal musí mít odborníky. Je naše maximum to správné?

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  10:11
Chvíli ještě nervózně přešlapoval za skleněnými zásuvnými dveřmi, pak ale Ladislav Krejčí, kapitán českých fotbalistů, zamířil po návratu z mistrovství světa na letišti přímo před kamery a novináře.

V rukou, které se mu viditelně třásly, držel hnědý zápisník. A na něm černý pečlivě připravený text. Občas škrtanec, občas zvýraznění. „Su bez spánku a určitě pochopíte, když budu svou řeč číst,“ začal.

„Odpovídal jsem už na mnoho dotazů a rozhodl jsem se, že své myšlenky dám na papír. Nejprve jsem chtěl napsat dopis na sociální sítě, ale když jsem se dozvěděl, že můžeme mluvit na letišti, chci to nasdílet touhle formou,“ uvedl kapitán, kterému se místy třásl hlas.

Čeští fotbalisté přiletěli z Dallasu přímo vypůjčeným letadlem Boeing 767. Na pražském letišti dosedli před devátou hodinou dopolední a postupně se trousili z terminálu 3.

„Mistrovství světa byl splněný sen mnoha z nás a velké privilegium a čest naší zemi reprezentovat. Zároveň také zklamání, jak to celé dopadlo. Zklamání, které v naší prezentaci a fungování zažívám mnohem déle, než jen na tomto turnaji. Věřím, že to nastavené zrcadlo bude dostatečnou motivací nás všech to nenechat být, neskončit pouze u kritiky, ale začít proměňovat svá slova v činy,“ pokračoval kapitán.

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Česko na mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku skončilo poslední ve skupině s jedním bodem, které vybojovalo proti Jihoafrické republice. Utkání v Atlantě rámovaly dvě porážky s Jižní Koreou (1:2) a s Mexikem (0:3).

„Nikdy není pozdě. A to věřím, že náš úspěch v podobě dostání se na turnaj může být tím zlomovým bodem přivést nové lidi, finance a energii na to, aby se začala budovat nová generace trenérů, která se bude moci vzdělávat od zahraničních odborníků, kteří žijí a fungují v aktuálních trendech,“ navázal Krejčí.

Ladislav Krejčí po zápase s JAR.

„Je potřeba učit a vychovávat hráče, kteří vytvoří naši identitu, a my budeme moct být pravidelně hrdí a tyhle turnaje pro nás budou sjednocující událostí,“ doplnil.

Podle slov generálního manažera Pavla Nedvěda u reprezentace zůstane trenér Miroslav Koubek i dál a doběhne mu dvou a půl letá smlouva. Změny však naznačili společně s předsedou asociace Davidem Trundou. V národním týmu po turnaji z vlastního rozhodnutí skončili útočník Patrik Schick a obránce Tomáš Holeš.

„To je budoucnost. My žijeme v realitě, ve které musíme fungovat a naplnit maximální potenciál. Co jsme nedokázali, je osobní odpovědnost každého z nás. Kritika je zasloužená, ale nemyslím si, že by někdo nedělal maximum. Jen je otázka, jestli je naše maximum správnou cestou,“ nadhodil Krejčí.

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„To, proč tohle všechno píšu, není proto, že se chci vymlouvat nebo kritizovat. Chci něco změnit. Protože když se mlčí, tak se většinou souhlasí. Jsem celou kariéru náročnej v první řadě na sebe a pak i na ostatní kolem,“ zdůraznil sedmadvacetiletý obránce, který se po dvaceti letech stal prvním českým střelcem na světovém šampionátu.

„Jsem si vědom, čeho jsme schopní a co můžeme dokázat. Co dokážou naše charakterové rysy. To nám může plno států závidět. To je silný stavební kámen. Je jen na nás, jak k tomu přistoupíme, jestli v roli oběti a budeme kopat kolem sebe, nebo v roli tvůrce, kdy si každý uvědomíme, co můžeme změnit,“ uzavřel stoper anglického Wolverhamptonu.

Kapitán českých fotbalistů Ladislav Krejčí po příletu do Prahy z mistrovství světa.
Patrik Schick se fotí s fanouškem po příletu z mistrovství světa.
Trenér Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa
Pavel Nedvěd a Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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