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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Češi a postup? Jen po historické výhře nad Mexikem, remíza by stačit neměla

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  11:34aktualizováno  11:38
Podle predikcí skupiny Football Meets Data, která se specializuje na fotbalové simulace, vyšle „česká“ skupina A svého zástupce ze třetího místa do vyřazovacích bojů mistrovství světa jen ve 35 procentech případů. Přitom ještě před utkáním Česka s Jihoafrickou republikou (1:1) to bylo v podstatě dvakrát tolik. Co potřebuje národní tým k tomu, aby ještě do play off postoupil?
Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy.

Ladislav Krejčí burcuje své spoluhráče během občerstvovací pauzy. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Český kapitán Ladislav Krejčí v souboji o míč v zápase s Jihoafrickou...
Český útočník Patrik Schick během utkání s Jihoafrickou republikou.
Český trenér Miroslav Koubek si po utkání s Jihoafrickou republikou podává ruku...
Matěj Kovář se snaží zkrotit míč během utkání s JAR.
30 fotografií

Skoro jistě pouze vítězství nad Mexikem, které bude hrát ve třetím utkání doma na Aztéckém stadionu. Tam se mistrovství světa koná už potřetí a Mexičané tam ještě nikdy nepadli.

Nemožný úkol? Teď mají však domácí postup z prvního místa už jistý a o nic jim nepůjde, protože v rámci skupiny rozhodují nejdříve vzájemné zápasy a až poté skóre. A Koreu v noci porazili 1:0.

„Kdo nevěří, nemá tady co dělat. První patnáctiminutovka nám ukázala, že na téhle úrovni hrát můžeme. Jestli tam bude osmdesát tisíc Mexičanů? Bude to jen větší hukot,“ říkal kapitán Ladislav Krejčí.

Postoupí Češi ze skupiny na fotbalovém MS?

celkem hlasů: 673

„Bude to náročné, ale dokud žijeme, budeme bojovat. Věřím, že to máme furt ve svých rukou. Stačí vyhrát...“ dodal Adam Hložek.

Je to přesně tak.

Češi už se s vysokou pravděpodobností jinak než po výhře nad Mexikem do play off nepodívají. Kdyby pouze remizovali, měli dva body, a zůstalo jim tím pádem současné celkové skóre -1, postupu ze třetího místa by dosáhli jen v 11 procentech případů.

Spoléhat totiž musejí na situace ve všech dvanácti skupinách, ze kterých projde dál jen osm nejlepších týmů na třetích místech.

A co místo druhé s přímým postupem?

To by musela zároveň s českým vítězstvím ještě Jižní Korea prohrát s Jihoafrickou republikou. Ale ne o moc, aby výběr JAR nakonec neměl lepší skóre než Češi. Tak jako tak by v tu chvíli měli Češi čtyři body a ze třetího místa by postoupili stoprocentně.

Kritéria při bodové rovnosti ve skupinách

1. Body ze vzájemných zápasů

2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů

3. Počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech

4. Celkové skóre (rozdíl vstřelených a obdržených gólů) ve skupině

5. Celkový počet vstřelených gólů ve skupině

6. Fair play (žluté a červené karty)

7. Pořadí v žebříčku FIFA

Podmínka postupu je tedy jasná – Češi musejí poprvé v historii zvítězit v rámci mistrovství světa na Aztéckém stadionu nad domácí reprezentací.

Ze druhého místa by šli proti druhému ze skupiny B (Kanada, Švýcarsko, Bosna a Hercegovina, Katar) na stadionu v Los Angeles. V případě postupu ze třetího místa by narazili na vítěze skupiny E (Německo, Pobřeží slonoviny, Ekvádor, Curacao), nebo skupiny G (Nový Zéland, Írán, Belgie, Egypt) buď v Seattlu, nebo v Bostonu.

Tabulka týmů na třetích místech

Do prvního kola play off na mistrovství světa ve fotbale 2026 postoupí ze třetích míst osm týmů z dvanácti.

Poř.TýmZVRPSkóreBody
1.Nizozemsko10102:21
2.Brazílie10101:11
3.Belgie10101:11
4.Portugalsko10101:11
5.Španělsko10100:01
6.Česko20112:31
7.Bosna a Hercegovina20112:51
8.Ekvádor10010:10
9.Panama10010:10
10.Senegal10011:30
11.Jordánsko10011:30
12.Turecko10010:20

Postup: 1.–8. místo → play off (1/16 finále).

Co rozhoduje při bodové rovnosti týmů na třetích místech?
PořadíKritérium
1.Počet bodů
2.Rozdíl skóre (vstřelené − inkasované góly)
3.Počet vstřelených gólů
4.Fair play (žluté a červené karty)
5.Pořadí v žebříčku FIFA
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

Skupina D

Skupina C

Skupina F

Skupina E

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina L

Skupina K

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. SkotskoSkotsko 1 1 0 0 1:0 3
2. MarokoMaroko 1 0 1 0 1:1 1
3. BrazílieBrazílie 1 0 1 0 1:1 1
4. HaitiHaiti 1 0 0 1 0:1 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 1 1 0 0 2:0 3
3. TureckoTurecko 1 0 0 1 0:2 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 1 1 0 0 7:1 3
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 1 1 0 0 1:0 3
3. EkvádorEkvádor 1 0 0 1 0:1 0
4. CuraçaoCuraçao 1 0 0 1 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 1 1 0 0 5:1 3
2. JaponskoJaponsko 1 0 1 0 2:2 1
3. NizozemskoNizozemsko 1 0 1 0 2:2 1
4. TuniskoTunisko 1 0 0 1 1:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ÍránÍrán 1 0 1 0 2:2 1
2. Nový ZélandNový Zéland 1 0 1 0 2:2 1
3. BelgieBelgie 1 0 1 0 1:1 1
4. EgyptEgypt 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. UruguayUruguay 1 0 1 0 1:1 1
2. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠpanělskoŠpanělsko 1 0 1 0 0:0 1
4. KapverdyKapverdy 1 0 1 0 0:0 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NorskoNorsko 1 1 0 0 4:1 3
2. FrancieFrancie 1 1 0 0 3:1 3
3. SenegalSenegal 1 0 0 1 1:3 0
4. IrákIrák 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 1 1 0 0 3:0 3
2. RakouskoRakousko 1 1 0 0 3:1 3
3. JordánskoJordánsko 1 0 0 1 1:3 0
4. AlžírskoAlžírsko 1 0 0 1 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 1 1 0 0 3:1 3
2. Demokratická republika KongoDR Kongo 1 0 1 0 1:1 1
3. PortugalskoPortugalsko 1 0 1 0 1:1 1
4. UzbekistánUzbekistán 1 0 0 1 1:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 1 1 0 0 4:2 3
2. GhanaGhana 1 1 0 0 1:0 3
3. PanamaPanama 1 0 0 1 0:1 0
4. ChorvatskoChorvatsko 1 0 0 1 2:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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