Staré známé téma se vrací: Jak zapojit Schicka? Nadšení nejsme, připustil Rezek

Je to věčné téma.
Mluvilo se o něm už v éře trenérů Šilhavého nebo Haška. A ani Miroslav Koubek zatím nenašel jednoznačně platný recept na to, jak zbraň jménem Schick co nejlépe použít.
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„Patrik byl vidět méně, než se čekalo,“ souhlasil kouč. Však i Rezek dva dny po úvodní porážce 1:2 s Koreou přikývl: „Potýkáme se s tím. Už v baráži jsme řešili, že v ofenzivní fázi nejsme tak lehkonozí, jak bychom si představovali. S klukama se o tom bavíme, máme různé šablony, jak by to v našem rozestavení mohlo a mělo vypadat. Jenže v zápasech se nám to nedaří.“
A nejen Schickova čísla z úvodu jsou toho důkazem.
On je superstar týmu. Hráč, kterého zahraniční fanoušci i novináři ze současného českého kádru vždycky zmíní jako prvního. Eso bundesligového Leverkusenu a první český fotbalista, který se v evropských soutěžích přehoupl přes hranici sta gólů. Osobně prožil na klubové úrovni perfektní jaro.
„Všechno tohle víme. V Německu je opakovaně schopen nastřílet spoustu branek. I v přípravě s Guatemalou jsme viděli jeho extratřídu. Měl dva momenty, vstřelil branku,“ připomněl Rezek.
Jenže proti Koreji se o něj spoluhráči opřít nemohli. Nebo to bylo spíš naopak?
„Myslím, že jde o spojené nádoby,“ zamyslel se Rezek. „Páťa nedělá nic jinak ve srovnání se zápasy za Leverkusen. Všechno, co odehrál, odpracoval, z toho pohledu jsme s ním spokojení, ale určitě potřebuje větší podporu. Musíme být odvážnější. Nevím, jak to snáší on sám, ale my určitě nejsme nadšení z toho, že se nám ofenzivní část zatím nedaří.“
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Velký zápas s Jihoafrickou republikou se přitom blíží. Vítězství může přiblížit vstupenku do vyřazovací fáze. Cokoli jiného vážnou komplikaci, nebo rovnou předčasný konec.
Společně se záložníkem Součkem je Schick ze současného týmu jediným, kdo má v kolonce reprezentačních gólů dvouciferné číslo. Šestadvacet tref ve čtyřiapadesáti zápasech je vynikající bilance, jenže i on cítí, že se některými zápasy národního týmu vyloženě protrápí.
Proti Koreji k němu za celou dobu mířil vlastně jen jediný pořádný centr, po kterém Češi hned v úvodu vybojovali premiérový roh. Do prostoru míč nedostal. A když už se s ním na hřišti potkal, stál většinou zády k bráně.
I to je důvod, proč pro něj například přímé srovnání s hvězdným korejským soupeřem Son Hung-minem vyznívá vyloženě drasticky. Také Son nastoupil na špici sestavy svého týmu, na rozdíl od odříznutého Schicka byl však u míče každou chvíli: sedmatřicet dotyků, dvacet přesných přihrávek, šest zakončení. Na hřišti zůstal jen o pět minut déle.
Existuje varianta, že by k sobě Schick příště dostal ještě jednoho útočníka? Další typickou devítku?
„Bavíme se o tom,“ řekl Rezek, než sklouzl k obecnější odpovědi: „Máme tady třiadvacet hráčů a všichni by si zasloužili hrát. O změnách diskutujeme, přijít můžou i nemusí, ale určitě teď nebudu nic odkrývat.“
Je to logické, protože do zápasu proti Jihoafrické republice zbývá stále dost času. Hraje se ve čtvrtek v Atlantě od 18 hodin českého času, kdy na místě bude pravé poledne.
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Půjde o souboj dvou poražených z prvního kola, Jihoafričané totiž podlehli 0:2 domácímu Mexiku.
„Oba týmy potřebují vyhrát, takže jsem zvědavý, jak moc otevřené to bude,“ přemítal Rezek. „Troufnu si říct, že my budeme připravení. Po porážce s Koreou bylo v kabině cítit zklamání, ale viděl jsem i jiskru v očích. Víme, že jsme zakopali, ale chceme jít ze skupiny dál. Víme, že cesta vede právě přes tenhle zápas.“
Proto by se reprezentaci šiklo, aby Schick ožil. Nebo aby ho spoluhráči dokázali správně využít.