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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Staré známé téma se vrací: Jak zapojit Schicka? Nadšení nejsme, připustil Rezek

Jiří Čihák
  23:33
Od našeho zpravodaje v USA - Za čtyřiašedesát minut na hřišti nula střeleckých pokusů. Jen tři přesné přihrávky. Celkem jedenáct dotyků s balonem, suverénně nejméně z celé základní sestavy. Bilance Patrika Schicka z prvního českého zápasu na mistrovství světa straší i trenéry. „Nedostáváme ho do pozic, ve kterých je silný,“ kroutí hlavou asistent Jan Rezek. A před klíčovým utkáním proti Jihoafrické republice v realizačním týmu řeší, jak hlavní hvězdu víc zapojit.
Patrik Schick a Lee Han-beom během souboje na mistrovství světa

Patrik Schick a Lee Han-beom během souboje na mistrovství světa | foto: Reuters

Patrik Schick a Sol Jong-u z Jižní Koreji v souboji o míč
Český útočník Patrik Schick (vpravo) v diskuzi s asistentem Janem Suchopárkem...
Český útočník Patrik Schick před utkáním s Koreou.
Momentka z přípravného utkání Česka s Guatemalou. Útočník Patrik Schick a...
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Je to věčné téma.

Mluvilo se o něm už v éře trenérů Šilhavého nebo Haška. A ani Miroslav Koubek zatím nenašel jednoznačně platný recept na to, jak zbraň jménem Schick co nejlépe použít.

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„Patrik byl vidět méně, než se čekalo,“ souhlasil kouč. Však i Rezek dva dny po úvodní porážce 1:2 s Koreou přikývl: „Potýkáme se s tím. Už v baráži jsme řešili, že v ofenzivní fázi nejsme tak lehkonozí, jak bychom si představovali. S klukama se o tom bavíme, máme různé šablony, jak by to v našem rozestavení mohlo a mělo vypadat. Jenže v zápasech se nám to nedaří.“

A nejen Schickova čísla z úvodu jsou toho důkazem.

On je superstar týmu. Hráč, kterého zahraniční fanoušci i novináři ze současného českého kádru vždycky zmíní jako prvního. Eso bundesligového Leverkusenu a první český fotbalista, který se v evropských soutěžích přehoupl přes hranici sta gólů. Osobně prožil na klubové úrovni perfektní jaro.

Patrik Schick a Sol Jong-u z Jižní Koreji v souboji o míč

„Všechno tohle víme. V Německu je opakovaně schopen nastřílet spoustu branek. I v přípravě s Guatemalou jsme viděli jeho extratřídu. Měl dva momenty, vstřelil branku,“ připomněl Rezek.

Jenže proti Koreji se o něj spoluhráči opřít nemohli. Nebo to bylo spíš naopak?

„Myslím, že jde o spojené nádoby,“ zamyslel se Rezek. „Páťa nedělá nic jinak ve srovnání se zápasy za Leverkusen. Všechno, co odehrál, odpracoval, z toho pohledu jsme s ním spokojení, ale určitě potřebuje větší podporu. Musíme být odvážnější. Nevím, jak to snáší on sám, ale my určitě nejsme nadšení z toho, že se nám ofenzivní část zatím nedaří.“

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Velký zápas s Jihoafrickou republikou se přitom blíží. Vítězství může přiblížit vstupenku do vyřazovací fáze. Cokoli jiného vážnou komplikaci, nebo rovnou předčasný konec.

Společně se záložníkem Součkem je Schick ze současného týmu jediným, kdo má v kolonce reprezentačních gólů dvouciferné číslo. Šestadvacet tref ve čtyřiapadesáti zápasech je vynikající bilance, jenže i on cítí, že se některými zápasy národního týmu vyloženě protrápí.

Proti Koreji k němu za celou dobu mířil vlastně jen jediný pořádný centr, po kterém Češi hned v úvodu vybojovali premiérový roh. Do prostoru míč nedostal. A když už se s ním na hřišti potkal, stál většinou zády k bráně.

I to je důvod, proč pro něj například přímé srovnání s hvězdným korejským soupeřem Son Hung-minem vyznívá vyloženě drasticky. Také Son nastoupil na špici sestavy svého týmu, na rozdíl od odříznutého Schicka byl však u míče každou chvíli: sedmatřicet dotyků, dvacet přesných přihrávek, šest zakončení. Na hřišti zůstal jen o pět minut déle.

Český útočník Patrik Schick před utkáním s Koreou.

Korejec Son Hung-min během zápasu proti Česku na mistrovství světa

Existuje varianta, že by k sobě Schick příště dostal ještě jednoho útočníka? Další typickou devítku?

„Bavíme se o tom,“ řekl Rezek, než sklouzl k obecnější odpovědi: „Máme tady třiadvacet hráčů a všichni by si zasloužili hrát. O změnách diskutujeme, přijít můžou i nemusí, ale určitě teď nebudu nic odkrývat.“

Je to logické, protože do zápasu proti Jihoafrické republice zbývá stále dost času. Hraje se ve čtvrtek v Atlantě od 18 hodin českého času, kdy na místě bude pravé poledne.

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Půjde o souboj dvou poražených z prvního kola, Jihoafričané totiž podlehli 0:2 domácímu Mexiku.

„Oba týmy potřebují vyhrát, takže jsem zvědavý, jak moc otevřené to bude,“ přemítal Rezek. „Troufnu si říct, že my budeme připravení. Po porážce s Koreou bylo v kabině cítit zklamání, ale viděl jsem i jiskru v očích. Víme, že jsme zakopali, ale chceme jít ze skupiny dál. Víme, že cesta vede právě přes tenhle zápas.“

Proto by se reprezentaci šiklo, aby Schick ožil. Nebo aby ho spoluhráči dokázali správně využít.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina B

Skupina D

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. KatarKatar 1 0 1 0 1:1 1
4. ŠvýcarskoŠvýcarsko 1 0 1 0 1:1 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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