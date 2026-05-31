Na šampionát nepoletí Ladra, Bucha a Kabongo. Koubek bere i Sochůrka

  19:05aktualizováno  19:31
Z devětadvaceti je už jen šestadvacet vyvolených, kteří se podívají na světový šampionát ve fotbale. Ze širší nominace českých reprezentantů vypadla po vítězném přátelském utkání s Kosovem (2:1) trojice Tomáš Ladra, Pavel Bucha a Christophe Kabongo. Změny oznámil kouč Miroslav Koubek na tiskové konferenci. Tým se brzy po utkání letecky přesune do Spojených států, které vrcholný turnaj pořádají společně s Kanadou a Mexikem.
Tomáš Ladra se raduje z gólu proti Kosovu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Chvíli to trvalo, než rozhodnutí padlo. Nejdřív ho slyšeli hráči v kabině, potom ho kouč přednesl novinářům. Bylo víc než hodinu po závěrečném hvizdu, než dorazil do tiskového centra.

„S těžkým srdcem jsme museli tohle rozhodnutí udělat,“ začal Koubek poněkud sklesle.

„Asi nejhorší okamžik trenérské kariéry. Museli jsme oznámit třem hráčům, že s námi nepoletí. Bylo to po dlouhé diskuzi, analyzovali jsme si pro a proti,“ líčil trenér.

Po jeho slovech bylo záhy jasné, že v letadle do New Yorku nakonec budou sedět také sedmnáctiletý nejmladší debutant Hugo Sochůrek nebo plzeňský univerzál Alexandr Sojka. „To byl velký bonus pro jeho nominaci. Je použitelný na víc postech,“ kývl Koubek.

Naopak Ladra, střelec úvodního gólu nedělního zápasu, má smůlu.

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

„Všichni hráči, kteří jsou v našich úvahách k tomu nešťastnému rozhodnutí, se rvali jako koně o své místo na slunci. Na někoho to padnout musí. Všichni uspěli, včetně Adama Hložka,“ chválil Koubek.

Hložek si místo vysloužil i za výborný výkon, jeden gól dal a druhý připravil. Přitom v Hoffenheimu teprve pomalu začal sbírat minuty po návratu po zranění. Nicméně ukázal, že i bez výraznější herní praxe je rozdílovým fotbalistou.

Brzké střídání nakonec nevyřadilo útočníka Jana Kuchtu, který ihned po ostrém souboji, ze kterého si odnesl bolavý kotník, odjel do nemocnice. „Honza byl na rentgenu, jestli nemá něco prasklého. Je to kotník a je to čisté. Lékaři garantují, že do tří čtyř dnů bude v pořádku, podepsali se pod to. I jeho pocit je příznivý,“ potvrdil následně čtyřiasedmdesátiletý kouč.

A tak ořezání kádru odnesli záložníci Bucha s Ladrou a útočník Kabongo.

„Nechtěl bych se pouštět do vysvětlování pro a proti, nebylo by to citlivé. Obecně jsou to sportovní věci jako použitelnost do herních schémat, podle očekávaného průběhu zápasů, tím bych to takto vysvětlil,“ řekl Koubek.

Český trenér Miroslav Koubek během přípravy proti Kosovu

Bucha, který hraje v americkém Cincinnati, nastoupil proti Kosovu v základní sestavě. Nepropadl, tvořil směrem do útoku, ale výrazně neoslnil.

Naopak Ladra, plzeňský záložník, při svém druhém startu za reprezentaci skóroval, když hlavou zblízka dorazil pokus Douděry. V první půli byl u dalších akcí, nakonec střídal o poločase za Višinského, který se do nominace vešel.

„V našich úvahách na hraně nebyl, tyhle hypotézy jste vytvořili vy. V lize má čísla, je rychlostním typem, náběhový, lehkonohý, umí jeden na jednoho, velmi dobrá forma. Potřebujeme běhavé hráče. Ve vápně se chová chladnokrevně, je to velmi dobrý hráč, u něj velká polemika nebyla,“ zdůraznil Koubek.

Posledním smutným je útočník Kabongo, který ve druhé půli skóroval z ofsajdu a dostal se i do dalších příležitostí. Na jaře hostoval v Mladé Boleslavi, jinak je kmenovým hráčem Plzně.

ZNÁMKOVÁNÍ: Ohodnoťte české fotbalisty za výkon v přípravě proti Kosovu

„Zápas zvládli všichni, ale nominace není nafukovací. Řády to nedovolují, tak to prostě je,“ vydechl Koubek.

Nejzkušenějším hráčem v kádru je podle startů záložník Tomáš Souček, nedávný kapitán mužstva má na kontě 89 utkání. Další ze středopolařů Vladimír Darida, který se v březnu vrátil do reprezentace po téměř pěti letech, dosud zasáhl do 78 zápasů. Nejlepším střelcem v nominaci je útočník Patrik Schick s 25 góly.

Tým se teď přesune na společnou večeři a následně na letiště, odkud odcestuje do New Yorku. Tam fotbalisté sehrají v noci ze čtvrtka na pátek druhý přípravný zápas, tentokrát s Guatemalou.

Nominace české reprezentace na MS 2026

PoziceJméno a příjmeníKlubPočet startůBranky
BrankářiLukáš HorníčekBraga10
Matěj KovářPSV Eindhoven190
Jindřich StaněkSlavia Praha140
ObránciVladimír CoufalHoffenheim612
David DouděraSlavia Praha162
Tomáš HolešSlavia Praha402
Robin HranáčHoffenheim131
Štěpán ChaloupekSlavia Praha40
David JurásekSlavia Praha171
Ladislav Krejčí ml.Wolverhampton265
Jaroslav ZelenýSparta Praha220
David ZimaSlavia Praha241
ZáložníciLukáš ČervPlzeň162
Vladimír DaridaHradec Králové788
Lukáš ProvodSlavia Praha373
Michal SadílekSlavia Praha341
Hugo SochůrekSparta Praha10
Alexandr SojkaPlzeň10
Tomáš SoučekWest Ham8917
Pavel ŠulcLyon205
Denis VišinskýPlzeň10
ÚtočníciAdam HložekHoffenheim425
Tomáš ChorýSlavia Praha216
Mojmír ChytilSlavia Praha226
Jan KuchtaSparta Praha313
Patrik SchickLeverkusen5225
