Trenér reprezentace? Ať je z Česka. Je podobně důležitý jako premiér, říká Rada

Všechno směřuje k tomu, že se novým trenérem české fotbalové reprezentace stane zkušený Miroslav Koubek. Preferovanou náhradou za odvolaného Ivana Haška však původně byl trenér z ciziny. „Nejde mi do hlavy, že by tady najednou nebyl český trenér. Já myslím, že národní tým by měl vést Čech,“ říká Petr Rada, jenž do letošního léta působil u pražské Dukly.
Trenér Dukly Petr Rada podporuje své svěřence v zápase proti Slavii.

Trenér Dukly Petr Rada podporuje své svěřence v zápase proti Slavii.

„Myslím, že máme hodně kvalitních trenérů a nevidím v tom problém. Bylo to zbytečné, ale teď vše spěje ke Koubkovi a já mu budu přát, aby baráž zvládl a postoupil na mistrovství světa. Myslím, že každý kdo se zajímá o fotbal, tak chce, abychom tam byli,“ pokračoval ve čtvrtek dopoledne Rada směrem k novinářům během tiskové konference k novému ročníku zimní Tipsport ligy, jejíž je patronem.

V tu chvíli stále ještě reprezentace oficiálně nového trenéra neměla.

Na pátek ale zástupci FAČR naplánovali mimořádnou tiskovou konferenci, kde se předpokládá, že oznámí právě Koubkovo jmenování do funkce.

Zatím jen otázky. Nový trenér reprezentace už v pátek? A bude to matador Koubek?

„Je to východisko, které se dalo očekávat, i když samozřejmě nechci předbíhat. Ale spekulovalo se o tom od začátku, pak se mluvilo o cizinci, o Jindřichu Trpišovském a nakonec zase Koubek. Je bez angažmá, tak se to nabízelo. Já si jenom myslím, že ty tahanice byly zbytečné,“ řekl sedmašedesátiletý Rada.

V souvislosti s trénováním národního týmu se hovořilo například o německé legendě Jürgenu Klinsmannovi, dvakrát prý nabídku odmítl i Chorvat Slaven Bilič.

Svaz se poté upnul na Trpišovského, jenže toho pro změnu nepustila Slavia. A ani samotný devětačtyřicetiletý trenér se na tuhle pozici nehrnul.

Proč Tykač nepustil Trpišovského? Neumím si představit, že by ve Slavii nebyl, řekl

„Pro mě je to trošku úsměvný a myslím, že se to dalo řešit jinak. Není legrace vybírat trenéra pro národní tým, ale mělo by to být důstojné a ne že se na to budou dělat různé srandy,“ připomněl Rada fotku, která vznikla v kladenském penzionu, kde s Koubkem zasedli Pavel Nedvěd a Zdeněk Grygera.

„Stejně jako když vybíráme premiéra a vládu, tak podobně důležitý je i trenér národního týmu. Když to vezmete, už když já jsem nastupoval, tak říkali, že nejsledovanější pozice v republice je prezident a trenér národního týmu. Fotbalová veřejnost je obrovská,“ zdůraznil Rada, jenž vedl národní od léta 2008 do jara 2009.

V jednu chvíli se dokonce hovořilo o tom, že by na trenéra reprezentace přispívaly ligové týmy v čele se Slavií a Spartou. „Podle mě je to nedůstojný. Jestli máme mít trenéra, tak ať je placený svazem,“ zdůraznil Rada.

Trenér Petr Rada uděluje pokyny svým svěřencům z Dukly.

Sám je od léta, kdy ho v Dukle nahradil David Holoubek, bez angažmá. Zdůraznil ale, že trenérskou kariéru stále neukončil. Naopak si posteskl, že ho trápí samota a chybí mu lidi.

V listopadu se o něj prý ucházelo Slovácko, jenže Rada z rodinných důvodů odmítl. Oslovili prý i Koubka, ale také nepochodili. Ten už možná tušil, že klidně může přijít nabídka z reprezentace. A přišla.

„Já jako bývalý kolega mu budu držet palce. V Plzni fungoval dobře. Samozřejmě s trénováním začal později, ale to podle mě nehraje roli. Věk nerozhoduje, rozhodují výsledky,“ zdůraznil Rada.

Ještě jedna mise pro Koubka? Odrazil předsudky, teď je blízko životní šanci

Ivan Hašek skončil u národního týmu v půle října po ostudné porážce 1:2 na Faerských ostrovech.

Když svaz nedokázal v prvních týdnech najít náhradu, jmenoval dočasným koučem Haškova asistenta Jaroslava Köstla. Bylo však takřka jisté, že tým dlouhodobě jako hlavní trenér nepovede.

„Jestli by to byl Trpišovský, Kozel, Hapal. Já bych každému přál úspěch,“ odpověděl Rada na otázku, zda měl sám nějakého favorita. „Ale určitě by to musel být Čech. Máme kvalitní trenéry a to nemluvím o ekonomických možnostech. Cizinec by si řekl o hodně peněz, tak proč je nedat českému trenérovi?“

