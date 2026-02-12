Stovky lístků za trojnásobek. Fotbalová asociace bojuje před baráží s překupníky

Nedávno se s podobnou situací potýkala Slavia, teď pro změnu česká fotbalová asociace. Ta po zahájení předprodeje vstupenek na březnové zápasy národního týmu v baráži o mistrovství světa odhalila přibližně 150 překupníků, kteří na černém trhu nabízeli nižší stovky lístků v hodnotě téměř jednoho milionu korun.

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

„Asociace před zahájením předprodeje avizovala, že bude důsledně postupovat proti výše zmíněným praktikám a nyní tento záměr uplatní v praxi,“ stojí v oficiální zprávě.

„K dnešnímu dni bylo zjištěno, že se na černém trhu objevily nižší stovky vstupenek v hodnotě téměř jednoho milionu korun, přestože je jejich původní hodnota zhruba třetinová. V případech, kdy bude shledáno porušení podmínek, bude uplatněno právo pořadatele odstoupit od kupní smlouvy,“ doplnila asociace.

Takové vstupenky zneplatní a vrátí do oficiálního předprodeje. „Bude to také poslední možnost, jak vstupenky na vyprodané utkání proti Irsku pořídit,“ zdůraznila.

Vstupenky na baráž o MS bleskově mizí. Zájem je obrovský, těší fotbalovou asociaci

Semifinále je na programu 26. března v Edenu, k případnému finále by Češi nastoupili 31. března na Letné proti lepšímu z dvojice Dánsko – Severní Makedonie.

Lístky si fanoušci mohli koupit buď na jednotlivé zápasy, nebo v balíčku. Češi totiž v případě porážky s Irskem vyzvou poraženého z výše zmíněné dvojice, pochopitelně už bez možnosti postoupit na závěrečný turnaj.

„Každý, u koho bude prokázáno porušení podmínek prodeje a užívání vstupenek, může být vyloučen z fanouškovského programu FC REPRE a v budoucnu mu také může být znemožněn nákup vstupenek na utkání české fotbalové reprezentace,“ zdůraznila asociace.

Z bezpečnostních důvodů se každý před nákupem musel do zmíněného fanouškovského programu zaregistrovat a následně ověřit svou totožnost.

Český kotel ve Fortuna Areně.

Vstupenky na druhé březnové utkání jsou stále k dispozici v cenovém rozmezí 500 až 1650 korun. Stejné ceny byly nastaveny také na duel s Irskem.

Problém s překupníky řešila před několika týdny třeba Slavia před vyhlíženým domácím utkáním Ligy mistrů proti Barceloně. Klubový šéf Jaroslav Tvrdík tehdy varoval fanoušky na sociální síti X, aby vstupenky od překupníků nesháněli.

„Dohromady lidé utratili deset milionů korun na platformách mimo oficiální prodejní kanály klubu jen během posledních 24 hodin,“ přiblížil s tím, že všechny lístky od překupníků klub zablokoval – i kdyby třeba původně byly pravé.

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

„Raději nám fanděte v teple u televize nebo s přáteli v hospodě, než bez peněz před branami Edenu,“ doplnil Tvrdík.

Jedním z takových překupníků byl mimochodem i někdejší fotbalista Sparty Filip Gedeon.

„Ty lístky mi někdo posílal a já si myslel, že jsou pravé. Nevím, co na to říct. Nic z toho bych nikdy neudělal a ten, kdo mě zná, tak to ví. Peníze všem chci vrátit, i když to nejsem já, kdo by ty peníze měl vracet. Vám všem furt nedochází, že já byl podvedený ještě víc jak vy,“ hájil se ve vyjádření na instagramu, které ovšem záhy smazal.

