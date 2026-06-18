Komplikace pro Čechy. Zranil se Jurásek, na MS dohrál a mimo bude dva měsíce

Informoval o tom server inFotbal, který odhaduje dobu rekonvalescence slávistického levého obránce na dva měsíce.
„Utrpěl rozsáhlé poranění stehenního svalu,“ píše citovaný server.
Místo něj tak v základu proti JAR nejspíš naskočí opět Jaroslav Zelený.
„Nějaké změny budou,“ připustil kouč Miroslav Koubek na tiskové konferenci. Jednou z nich určitě nebude Jurásek.
|
Kam přijde, tam je bouře. Jurásek o Slavii: Nedělám krok zpátky, vracím se pro titul
Ten v prvním utkání s Jižní Koreou strávil na lavičce a do hry se nedostal. Poslední půlrok působí ve Slavii, která ho vykoupila zpět z Benfiky Lisabon. Tam z Prahy odcházel před třemi lety, než putoval na hostování do německého Hoffenheimu a také tureckého Besiktase.
Následně přispěl k zisku mistrovského titulu jedním gólem a šesti asistencemi, což mu vyneslo pozvánku na světový šampionát. Na něm si však nejspíš nezahraje ani minutu.