Experti o Koubkovi: Velká pachuť, trenéři nároďáku u nás končí přibití na kříži

Dva dny po návratu z neúspěšného mistrovství světa zůstala reprezentace bez trenéra, když se Koubek s vedením asociace dohodl, že odstoupí.
„Co dodat, překvapení to určitě je,“ pokrčil rameny Maier ve studiu stanice Nova Action. Koubek přitom podle slov generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda a předsedy asociace Davida Trundy měl dodržet smlouvu.
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„Když končí Patrik Schick nebo slyšíte vyjádření Ládi Krejčího z notýsku a pak vyjádření Pavla Nedvěda nebo předsedy Trundy, tak je tam velký rozpor. Dva dny po příletu vidíte, že Míra Koubek rezignuje. Je to velká pachuť,“ uvedl Maier.
Problém je podle něj mnohem hlubší. „Tady trenéři nároďáku končí přibití na kříži. Ať to byl Bílek, Jarolím, Šilhavý, Vrba i Ivan Hašek. Tihle trenéři končili tak, že za všechno vlastně mohli oni. Působí to na mě rozporuplným dojmem,“ řekl.
Množí se signály, že nálada v týmu nebyla během šampionátu optimální. „Jediné, co mě tak napadá, proč pan Koubek tohle rozhodnutí udělal, je, že cítí, že u hráčů nějakým způsobem ztratil důvěru,“ uvedl Roman Bednář. „Na druhou stranu nikdo český nároďák vzít před baráží nechtěl, pan Koubek ho vzal a zvládl to. Za to mu dík.“
Reprezentace skončila ve skupině poslední se ziskem jednoho bodu. „Není to jenom o výměně trenéra. Změn se tam musí udělat víc. Teď máme po mistrovství světa a je na to ideální čas. Je potřeba, aby s novým trenérem přišly změny a nové věci, které povedou k lepšímu. Jsem zvědavý, jak to FAČR pojme,“ řekl Libor Kozák.
Vedení asociace teď musí najít Koubkova nástupce. „Napadá mě jedno jméno, a to Martin Svědík. To už podle mě mělo být na stole před dvěma lety,“ prohlásil Maier.