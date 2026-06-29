Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Experti o Koubkovi: Velká pachuť, trenéři nároďáku u nás končí přibití na kříži

Autor: ,
  22:57
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek odpovídá na dotazy novinářů...

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek odpovídá na dotazy novinářů před utkání s Jihoafrickou republikou na MS 2026. | foto: Ronald Wittek / EPAProfimedia.cz

Trenér Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa
Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek během utkání s Mexikem.
Kapitán národního mužstva Ladislav Krejčí a trenér Miroslav Koubek na tiskové...
Trenér Miroslav Koubek přichází na tiskovou konferenci před zápasem na...
45 fotografií
Velké téma českého fotbalu se logicky probíralo i před pondělními zápasy mistrovství světa. Konec trenéra národního týmu Miroslava Koubka vyvolal u expertů v televizních studiích spíš negativní reakce. „Nemyslím si, že kritika na jeho adresu a na adresu nároďáku byla až tak veliká, že by musel odstupovat,“ řekl bývalý reprezentační brankář Ladislav Maier.

Dva dny po návratu z neúspěšného mistrovství světa zůstala reprezentace bez trenéra, když se Koubek s vedením asociace dohodl, že odstoupí.

„Co dodat, překvapení to určitě je,“ pokrčil rameny Maier ve studiu stanice Nova Action. Koubek přitom podle slov generálního manažera reprezentací Pavla Nedvěda a předsedy asociace Davida Trundy měl dodržet smlouvu.

Hledá se Koubkův nástupce. Ožije varianta z ciziny? Bookmakeři nabízí jméno z Kypru

„Když končí Patrik Schick nebo slyšíte vyjádření Ládi Krejčího z notýsku a pak vyjádření Pavla Nedvěda nebo předsedy Trundy, tak je tam velký rozpor. Dva dny po příletu vidíte, že Míra Koubek rezignuje. Je to velká pachuť,“ uvedl Maier.

Problém je podle něj mnohem hlubší. „Tady trenéři nároďáku končí přibití na kříži. Ať to byl Bílek, Jarolím, Šilhavý, Vrba i Ivan Hašek. Tihle trenéři končili tak, že za všechno vlastně mohli oni. Působí to na mě rozporuplným dojmem,“ řekl.

Český trenér Miroslav Koubek odpovídá novinářům na tiskové konferenci před zápasem na mistrovství světa proti Mexiku.

Množí se signály, že nálada v týmu nebyla během šampionátu optimální. „Jediné, co mě tak napadá, proč pan Koubek tohle rozhodnutí udělal, je, že cítí, že u hráčů nějakým způsobem ztratil důvěru,“ uvedl Roman Bednář. „Na druhou stranu nikdo český nároďák vzít před baráží nechtěl, pan Koubek ho vzal a zvládl to. Za to mu dík.“

Měl podle Vás trenér Miroslav Koubek skončit?

celkem hlasů: 2971

Reprezentace skončila ve skupině poslední se ziskem jednoho bodu. „Není to jenom o výměně trenéra. Změn se tam musí udělat víc. Teď máme po mistrovství světa a je na to ideální čas. Je potřeba, aby s novým trenérem přišly změny a nové věci, které povedou k lepšímu. Jsem zvědavý, jak to FAČR pojme,“ řekl Libor Kozák.

Vedení asociace teď musí najít Koubkova nástupce. „Napadá mě jedno jméno, a to Martin Svědík. To už podle mě mělo být na stole před dvěma lety,“ prohlásil Maier.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

1/32 finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina K

Skupina J

1/32 finále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Německo
0:0
Paraguay
Francie
30. 6. 23:00
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
30. 6. 3:00
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2. 7. 2:00
Bosna
Belgie
1. 7. 22:00
Senegal
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
30. 6. 19:00
Norsko
Mexiko
1. 7. 3:00
Ekvádor
Anglie
1. 7. 18:00
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte největší hvězdy fotbalového MS? Otestuje své znalosti

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo po zápase s Demokratickou republikou...

Na mistrovství světa se vždy sjedou ti nejlepší z nejlepších. I mezi nimi jsou ale fotbalisté, kteří nad zbytkem vyčnívají. A přesně o nich je tento kvíz. Poznáte známé hráče probíhajícího šampionátu?

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední

Mexický brankář Guillermo Ochoa kontroluje zdravotní stav Tomáše Součka.

Od našeho zpravodaje v Mexiku Tři zápasy a šlus. Fotbalová reprezentace se s mistrovstvím světa loučí porážkou 0:3 v Mexiku proti domácímu týmu a v základní skupině skončila na posledním místě. Duel na Aztéckém stadionu rozhodla...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Favorit na titul? Argentina! Jak pavouk změnil šance

Sledujeme online
Lionel Messi oslavuje trefu proti Jordánsku.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Experti o Koubkovi: Velká pachuť, trenéři nároďáku u nás končí přibití na kříži

Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek odpovídá na dotazy novinářů...

Velké téma českého fotbalu se logicky probíralo i před pondělními zápasy mistrovství světa. Konec trenéra národního týmu Miroslava Koubka vyvolal u expertů v televizních studiích spíš negativní...

29. června 2026  22:57

ONLINE: Německo - Paraguay 0:0, favorit po dvanácti letech hraje play off na MS

Sledujeme online
Německý záložník Florian Wirtz hlavičkuje v duelu s Paraguayí.

Čekali dlouho, poprvé od vítězství na mistrovství světa v roce 2014 hrají němečtí fotbalisté na šampionátu ve vyřazovací fázi. V prvním kole play off stojí Paraguay. Utkání z amerického Bostonu...

29. června 2026  22:29

Fotbalové přestupy ONLINE: Lewandowski bude hrát po odchodu z Barcelony v USA

Sledujeme online
Barcelonský útočník Robert Lewandowski se raduje ze svého gólu.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

29. června 2026  22:21

Brazílie - Japonsko 2:1, postupový gól až v závěru. Favorita spasil Martinelli

Gabriel Martinelli z Brazílie se raduje z vítězného gólu proti Japonsku.

Ve druhé půli tlačili, vyrovnali a v závěrečném nastavení nakonec rozhodli. Brazilští fotbalisté si gólem v poslední chvíli zajistili účast v osmifinále mistrovství světa, Japonsko v americkém...

29. června 2026  21:04,  aktualizováno  21:27

MS ve fotbale 2026: program, skupiny, jak hráli Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

29. června 2026  21:12

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa skončila skupinová fáze. Do play off postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk pro...

29. června 2026  21:08

Hledá se Koubkův nástupce. Ožije varianta z ciziny? Bookmakeři nabízí jméno z Kypru

Pavel Nedvěd v rozhovoru s trenérem aš-Šababu Fatihem Terimem.

A je to tady zase. Hledání trenéra pro fotbalovou reprezentaci se rozjíždí. Koho asociace osloví? A kdo kývne? Server iDNES.cz vybírá jména, o kterých se v příštích týdnech určitě bude mluvit....

29. června 2026  20:20

Jako kdysi v Plzni. Po velké slávě nabral Koubkův příběh rychlý a hořký konec

Zamyšlený český trenér Miroslav Koubek.

Dva měsíce hledali trenéra pro národní mužstvo, aby u něj vydržel jen lehce přes půl roku. „Když jsme se pak potkali s panem Koubkem, ten rozdíl byl extrémní. Nejen, že hoří touhou pro reprezentaci...

29. června 2026  19:34

Fanoušci druhé kategorie. Tribuna Sever reaguje na Tvrdíka: Vydíral nás zákazy

Proslulá slávistická tribuna Sever zůstala proti Jablonci bez jediného...

Během dne Jaroslav Tvrdík, šéf fotbalové Slavie, zveřejnil dopis o nové sezoně a v něm oznámil uzavření sektoru nejaktivnějších fanoušků. Odpoledne na jeho znění zareagovali nejhlasitější kluboví...

29. června 2026  19:15

Ti, kteří vyřadili Čechy, rychle končí. Bolí to, měli jsme na víc, říkají Jihoafričané

Trenér fotbalistů Jihoafrické republiky Hugo Broos před zápasem s Českem na...

Jindy bujará kabina jihoafrických fotbalistů ztichla. „Všichni jsou smutní, sice jsme se zapsali do historie, ale nepřevedli jsme dobrý výkon,“ pronesl záložník Teboho Mokoena, jedna z opor. V boji o...

29. června 2026  18:31

Všichni kouči u reprezentace: Nejdéle vydržel Brückner, kam se řadí Koubek?

Trenér Miroslav Koubek po příletu z mistrovství světa

Dosud největší úspěch zažila česká fotbalová reprezentace na samotném začátku. Stříbro z mistrovství Evropy 1996. Včetně tehdejšího kouče Dušana Uhrina bylo u národního týmu dosud třináct trenérů....

29. června 2026  18:17

Koubek skončil, fotbalová reprezentace je bez trenéra. Prý i kvůli mediální kampani

Kapitán národního mužstva Ladislav Krejčí a trenér Miroslav Koubek na tiskové...

Nečekaný vývoj v české fotbalové reprezentaci. Miroslav Koubek po vzájemné dohodě končí na pozici trenéra národního týmu jen pár dní po návratu z mistrovství světa. Původně měl podle vedení dodržet...

29. června 2026  17:27,  aktualizováno  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.