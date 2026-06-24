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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Klíčový duel fotbalistů na MS. Kdo by měl podle vás vyběhnout proti Mexiku?

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  9:00

Nastoupený národní tým očekává duel s JAR. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Třetí zápas na mistrovství světa, třetí rozdílná sestava proti té předchozí? Trenér českých fotbalistů od minulého týdne po čtvrteční remíze s Jihoafrickou republikou (1:1) přemýšlel, které hráče nasadí pro závěrečný duel v základní skupině proti Mexiku. Vrátí do sestavy Šulce s Provodem i Součka? Koho byste mu doporučili?

Národní mužstvo má po dvou zápasech bod a domácí tým na Aztéckém stadionu v Mexico City potřebuje porazit, aby se probojovalo do vyřazovací fáze.

Po úvodní porážce s Jižní Koreou (1:2) kouč vyměnil polovinu sestavy v poli. Ke kolika změnám sáhne tentokrát?

ANKETA: Kdo by měl proti Mexiku nastoupit?

Vyberte základní jedenáctku pro třetí zápas na šampionátu

Brankářského postu se s největší pravděpodobností týkat nebudou, jednička Kovář mezi tyčemi zůstane.

Měnit nebude nejspíš ani stoperskou trojici Holeš, Hranáč, Krejčí. K dispozici jsou ještě Chaloupek, jenž hrál první duel, a Zima. Ten jako střídající dohrával druhé utkání.

Už proti africkému týmu nebyl k dispozici zraněný levý wingbek Jurásek, jehož místo zaujal Sojka. Přihrál na gól Sadílkovi, krátce po pauze přenechal místo Zelenému.

Na pravém kraji odehrál všechny minuty Coufal, naopak Douděra ještě nezapsal ani jednu. Mohl by hrát přes nohu vlevo?

Miroslav Koubek udílí pokyny českým svěřencům v zápase s Jihoafrickou...

Nejvíc se zatřásl střed pole a podhrotové pozice. V druhém utkání na turnaji Sadílek, Červ, Hložek a Darida dostali přednost před Součkem, Provodem a Šulcem, k tomu Sojka se přesunul na levou stranu. K dispozici jsou ještě mladíci Sochůrek s Višinským.

Na hrotu v obou zápasech nastoupil Schick, kdežto další útočníci Chorý, Chytil a Kuchta zůstali proti Jihoafrické republice celé utkání mezi náhradníky.

ANKETA: Kdo by měl proti Mexiku nastoupit?

Vyberte základní jedenáctku pro třetí zápas na šampionátu

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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