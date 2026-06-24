Klíčový duel fotbalistů na MS. Kdo by měl podle vás vyběhnout proti Mexiku?

Národní mužstvo má po dvou zápasech bod a domácí tým na Aztéckém stadionu v Mexico City potřebuje porazit, aby se probojovalo do vyřazovací fáze.
Po úvodní porážce s Jižní Koreou (1:2) kouč vyměnil polovinu sestavy v poli. Ke kolika změnám sáhne tentokrát?
ANKETA: Kdo by měl proti Mexiku nastoupit?
Brankářského postu se s největší pravděpodobností týkat nebudou, jednička Kovář mezi tyčemi zůstane.
Měnit nebude nejspíš ani stoperskou trojici Holeš, Hranáč, Krejčí. K dispozici jsou ještě Chaloupek, jenž hrál první duel, a Zima. Ten jako střídající dohrával druhé utkání.
Už proti africkému týmu nebyl k dispozici zraněný levý wingbek Jurásek, jehož místo zaujal Sojka. Přihrál na gól Sadílkovi, krátce po pauze přenechal místo Zelenému.
Na pravém kraji odehrál všechny minuty Coufal, naopak Douděra ještě nezapsal ani jednu. Mohl by hrát přes nohu vlevo?
Nejvíc se zatřásl střed pole a podhrotové pozice. V druhém utkání na turnaji Sadílek, Červ, Hložek a Darida dostali přednost před Součkem, Provodem a Šulcem, k tomu Sojka se přesunul na levou stranu. K dispozici jsou ještě mladíci Sochůrek s Višinským.
Na hrotu v obou zápasech nastoupil Schick, kdežto další útočníci Chorý, Chytil a Kuchta zůstali proti Jihoafrické republice celé utkání mezi náhradníky.
ANKETA: Kdo by měl proti Mexiku nastoupit?