Zaostáváme, chybí osobnosti. I papírově slabší týmy byly jinde než my, řekl Straka

Ještě než si koncem března Češi účast na šampionátu vybojovali, věděli, že v případě postup z baráže přes Severní Irsko a Dánsko budou čelit Jižní Koreji, Jihoafrické republice a domácímu Mexiku.
Ze tří zápasů vytěžili jeden bod, dali dvě branky a šest jich dostali. Výsledky a především hrou se zařadili k nejslabším týmům na turnaji.
„Nezlobte se na mě. Byla to skupina, ze které jsme museli jít dál,“ prohlásil Straka, čtvrtfinalista z mistrovství světa 1990, ve studiu Nova Action.
|
ZNÁMKY: Ohodnoťte výkon českých fotbalistů v utkání MS s Mexikem
„Zklamání. Měli jsme jednu z nejslabších skupin. Měli jsme velkou šanci dostat se dál. Hodně to ovlivnil nezvládnutý první zápas s Koreou. Kdybychom měli aspoň bod, tak i nálada do dalšího průběhu turnaje by byla jiná. Nevíme, jak by pak skončil druhý zápas s Jihoafrickou republikou,“ přemítal bývalý reprezentační obránce Roman Hubník.
„Na kdyby se nehraje. Kdo postoupil? Jižní Afrika i Korea,“ podotkl Straka. „Vedeš nad Koreou, vedeš i v druhém zápase, ale ani jeden nedotáhneš.“
Před závěrečným utkáním v základní fázi turnaje, který se hrál nad čtvrtečním ránem, potřebovali Češi porazit Mexiko na jejich až posvátném Aztéckém stadionu. Jenže padli jednoznačně 0:3, když po bezbrankovém prvním poločase inkasovali dvě branky krátce po pauze a třetí v závěru.
„Asi bych souhlasil, že v první půli kluci podali solidní výkon. V druhém už ne,“ zdůraznil Hubník ve vysílání Nova Action.
|
Česko - Mexiko 0:3, tři minely a konec fotbalistů na MS, ve skupině jsou poslední
„Nejdřív naděje, pak beznaděj,“ glosoval Straka. „Dva góly jsme si dali sami. Zase jsme upustili od zdravého presinku, snahy něco podniknout, zariskovat. Já se ptám proč?“
„Hrát jeden poločas je málo. Snad kdybychom hráli čtvrtý zápas, možná ještě dalších šedesát minut...“ poznamenal Hubník. „V první půli hráli kluci jeden za druhého, ale ve druhém to bylo takové to: Půjdeš tam ty, nebo já? A pak tam nešel nikdo. Ale i v první půli to bylo pořád bez efektu, bez vyložené šance.“
Právě po sérii několika chyb padl vedoucí gól Mexičanů. Na polovině hřiště Krejčí, Červ ani Višinský nedokázali obrat o míč samotného protivníka, který jim ze sevření vylezl a založil brejk.
„Ano, chyba byla už na začátku. Pak další věc, Sadílek tam jde do skluzu. Kdyby hráče trefil, dostane červenou kartu,“ poukázal Hubník.
„Máme tři hráče kolem jednoho, ale my kolem něj tancujeme. Kdybych na tom hřišti byl já, asi by to dopadlo jinak. Ale o to nejde. Musíš se rozhodnout, frajer tam byl sám a my ho necháme,“ upozornil Straka.
„Přitom první poločas by tě měl nabít sebevědomím. Pak děláme nepochopitelné věci po taktické stránce. Couváme až do vápna a nejdeme proti míči,“ všiml si trenér a fotbalový expert.
|
Krejčí těžko hledal slova: Nezažívám nic příjemného. Realita nám nastavila zrcadlo
„Couvat můžeme, ale musíme jít k sobě. Ale my jsme roztažení, dáváme si přednost,“ poukázal Hubník. Především defenzivní chování Douděry, nováčka v sestavě, bylo úplně mimo.
Aspoň někteří jiní hráči se neztratili. Sympatický výkon podal Višinský, který měl v úvodu nadějnou možnost. Dobré okamžiky měli Hložek, Šulc. „Ale byli jsme neefektivní, takže tohle všechno vám s výsledkem zapadne,“ řekl Hubník.
„Višinský byl jeden z našich nejlepších hráčů. Líbilo se mi, jak za to vzal. Ale kde byli ti, kteří za to vzít měli? Ti, od kterých to čeká?“ ptal se Straka.
Česko se na mistrovství světa představilo po dvaceti letech a dopadlo hůř než tenkrát v Německu. Tam aspoň vyhrálo jeden zápas a ve skupině skončilo třetí. V Americe propadlo.
„Byli jsme v euforii, že jsme se tam dostali. Poradili jsme si i s Dány, kteří sice byli úplně jinde, ale postoupili jsme my. Pak nás doběhla realita. I ta papírově slabší mužstva byla jinde než my. Rychlost, nápady, risk, individuální dovednosti, v tom všem zaostáváme. Nechci být negativní, ale...“ přemítal Straka.
„Jiné hráče asi nemáme, ale horší je, že nemáme osobnosti. Hledáme je. Když se někdo zeptá, kdo by to mohl být, tak začneš přemýšlet. Dřív jste je vysypali hned.“