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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

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  10:29

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě, jak si oba týmy dosud na turnaji vedly a v jakých sestavách můžou nastoupit?

Kdy a kde sledovat zápas Česko – Mexiko na MS 2026?

Zápas Česko – Mexiko se hraje se ve čtvrtek 25. června od 3:00. Televizní přenos poběží na stanicích ČT sport i Nova Action. Textový online přenos najdete iDNES.cz.

Datum:čtvrtek 25. června 2026 od 3:00
Dějiště:Aztécký stadión, Mexiko
Rozhodčí:Rozhodčí: Falcón (Argentina)
TV přenos:ČT sport a Nova Action

Jak si oba týmy zatím vedly?

  • Týmy jsou v naprosto odlišné situaci. Mexiko má po dvou výhrách šest bodů a jistý postup. Domácí diváky baví technickou hrou a může se spolehnout na skvělou defenzívu.
  • Česku se stále nedaří najít herní tvář. Má problémy s udržením míče, v kombinaci i v obranné činnosti. V obou odehraných zápasech sice Češi vedli, ale na kontě mají jeden bod.
Zápasy Česka na MS ve fotbale 2026
KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
112.06.04:00Jižní Korea – ČESKOGuadalajara Stadium (Mexiko)2:1
218.06.18:00ČESKO – JARAtlanta Stadium (USA)1:1
Zápasy Mexika na MS ve fotbale 2026
KoloDatumČasZápasDějištěVýsledek
111.06.21:00Mexiko – JARAztécký stadión, Mexiko2:0
219.06.03:00Mexiko – Jižní KoreaGuadalajara Stadium (Mexiko)1:0
Mužstvo Z V R P S B
1.Mexiko 2 2 0 0 3:0 6
2.Jižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3.Česko 2 0 1 1 2:3 1
4.Jihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Předpokládané sestavy

Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Sojka, Sadílek, Šulc, Zelený – Schick, Hložek
Mexiko: Ochoa – Sanchez, Álvarez, Vasquez, Chavez Garcia – Gutierrez, Pineda, Romo, Alvarado – Gimenez, Vega

Co Češi potřebují k postupu a co říkají simulace?

Situace je jasně daná. Češi potřebují skoro jistě pouze vítězství nad Mexikem, které doma na Aztéckém stadionu ještě nikdy nepadli.

Češi a postup na MS? Jen po historické výhře nad Mexikem, remíza by stačit neměla

Podle predikcí skupiny Football Meets Data, která se specializuje na fotbalové simulace, vyšle „česká“ skupina A svého zástupce ze třetího místa do vyřazovacích bojů mistrovství světa jen ve 39 procentech případů. Přitom ještě před utkáním Česka s Jihoafrickou republikou (1:1) to bylo v podstatě dvakrát tolik.

Postoupí Češi ze skupiny na fotbalovém MS?

celkem hlasů: 3896

Zajímavosti:

  • Česko (včetně Československa) vyhrálo 2 ze 3 vzájemných duelů, v posledním utkání s Mexikem zvítězilo v roce 2000 na přípravném turnaji v Hongkongu 2:1
  • Česko od rozdělení federace startuje na MS teprve podruhé a poprvé od roku 2006, kdy v Německu nepostoupilo ze skupiny
  • Česko prohrálo jediný z posledních 8 zápasů
  • Česko prohrálo jediné z 6 utkání pod trenérem Koubkem, který se stal koučem reprezentace v zimě
  • Česko na MS 4 zápasy po sobě nezvítězilo
  • Mexiko od listopadové porážky s Paraguayí 10 zápasů po sobě neprohrálo a v posledních 5 duelech inkasovalo jediný gól
  • Mexiko ve své metropoli na Aztéckém stadionu 24x po sobě neprohrálo a v dosavadních 8 zápasech na MS tam ještě nenašlo přemožitele (z toho 6 vítězství)
  • Mexiko startuje na MS poosmnácté a podeváté za sebou, jeho maximem jsou čtvrtfinále z domácích šampionátů v letech 1970 a 1986
  • v týmech figurují 2 nejmladší hráči na letošním MS, Morovi (Mexiko) je jako jedinému 17 let, Sochůrek (Česko) 7. června oslavil 18. narozeniny
  • Jiménez (Mexiko) se těsně před MS stal spoluhráčem českého kapitána Krejčího ve Wolverhamptonu.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina I

Skupina J

Skupina K

Skupina L

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 2 2 0 0 3:0 6
2. Jižní KoreaJižní Korea 2 1 0 1 2:2 3
3. ČeskoČesko 2 0 1 1 2:3 1
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 2 0 1 1 1:3 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 2 1 1 0 7:1 4
2. ŠvýcarskoŠvýcarsko 2 1 1 0 5:2 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 2 0 1 1 2:5 1
4. KatarKatar 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 2 1 1 0 4:1 4
2. MarokoMaroko 2 1 1 0 2:1 4
3. SkotskoSkotsko 2 1 0 1 1:1 3
4. HaitiHaiti 2 0 0 2 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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