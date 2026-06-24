České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas sledovat živě, jak si oba týmy dosud na turnaji vedly a v jakých sestavách můžou nastoupit?
Kdy a kde sledovat zápas Česko – Mexiko na MS 2026?
Zápas Česko – Mexiko se hraje se ve čtvrtek 25. června od 3:00. Televizní přenos poběží na stanicích ČT sport i Nova Action. Textový online přenos najdete iDNES.cz.
|Datum:
|čtvrtek 25. června 2026 od 3:00
|Dějiště:
|Aztécký stadión, Mexiko
|Rozhodčí:
|Rozhodčí: Falcón (Argentina)
|TV přenos:
|ČT sport a Nova Action
Jak si oba týmy zatím vedly?
- Týmy jsou v naprosto odlišné situaci. Mexiko má po dvou výhrách šest bodů a jistý postup. Domácí diváky baví technickou hrou a může se spolehnout na skvělou defenzívu.
- Česku se stále nedaří najít herní tvář. Má problémy s udržením míče, v kombinaci i v obranné činnosti. V obou odehraných zápasech sice Češi vedli, ale na kontě mají jeden bod.
Zápasy Česka na MS ve fotbale 2026
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|12.06.
|04:00
|Jižní Korea – ČESKO
|Guadalajara Stadium (Mexiko)
|2:1
|2
|18.06.
|18:00
|ČESKO – JAR
|Atlanta Stadium (USA)
|1:1
Zápasy Mexika na MS ve fotbale 2026
|Kolo
|Datum
|Čas
|Zápas
|Dějiště
|Výsledek
|1
|11.06.
|21:00
|Mexiko – JAR
|Aztécký stadión, Mexiko
|2:0
|2
|19.06.
|03:00
|Mexiko – Jižní Korea
|Guadalajara Stadium (Mexiko)
|1:0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Předpokládané sestavy
Česko: Kovář – Holeš, Hranáč, Krejčí – Coufal, Sojka, Sadílek, Šulc, Zelený – Schick, Hložek
Mexiko: Ochoa – Sanchez, Álvarez, Vasquez, Chavez Garcia – Gutierrez, Pineda, Romo, Alvarado – Gimenez, Vega
Co Češi potřebují k postupu a co říkají simulace?
Situace je jasně daná. Češi potřebují skoro jistě pouze vítězství nad Mexikem, které doma na Aztéckém stadionu ještě nikdy nepadli.
Podle predikcí skupiny Football Meets Data, která se specializuje na fotbalové simulace, vyšle „česká“ skupina A svého zástupce ze třetího místa do vyřazovacích bojů mistrovství světa jen ve 39 procentech případů. Přitom ještě před utkáním Česka s Jihoafrickou republikou (1:1) to bylo v podstatě dvakrát tolik.
Zajímavosti:
- Česko (včetně Československa) vyhrálo 2 ze 3 vzájemných duelů, v posledním utkání s Mexikem zvítězilo v roce 2000 na přípravném turnaji v Hongkongu 2:1
- Česko od rozdělení federace startuje na MS teprve podruhé a poprvé od roku 2006, kdy v Německu nepostoupilo ze skupiny
- Česko prohrálo jediný z posledních 8 zápasů
- Česko prohrálo jediné z 6 utkání pod trenérem Koubkem, který se stal koučem reprezentace v zimě
- Česko na MS 4 zápasy po sobě nezvítězilo
- Mexiko od listopadové porážky s Paraguayí 10 zápasů po sobě neprohrálo a v posledních 5 duelech inkasovalo jediný gól
- Mexiko ve své metropoli na Aztéckém stadionu 24x po sobě neprohrálo a v dosavadních 8 zápasech na MS tam ještě nenašlo přemožitele (z toho 6 vítězství)
- Mexiko startuje na MS poosmnácté a podeváté za sebou, jeho maximem jsou čtvrtfinále z domácích šampionátů v letech 1970 a 1986
- v týmech figurují 2 nejmladší hráči na letošním MS, Morovi (Mexiko) je jako jedinému 17 let, Sochůrek (Česko) 7. června oslavil 18. narozeniny
- Jiménez (Mexiko) se těsně před MS stal spoluhráčem českého kapitána Krejčího ve Wolverhamptonu.