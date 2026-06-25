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MS ve fotbale 2026

MS ve fotbale 2026

Musíme k sobě být kritičtí. My i realizák. Sadílek po vyřazení: Věřím, že máme na víc

Jiří Čihák
  9:05
Michal Sadílek se snaží zastavit mladého mexického záložníka Gilberta Moru.

Michal Sadílek se snaží zastavit mladého mexického záložníka Gilberta Moru. | foto: Henry RomeroReuters

Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek,...
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Od našeho zpravodaje v Mexiku - V březnu proměnil rozhodující penaltu v baráži s Dánskem a v Česku aspoň na okamžik rozpoutal fotbalovou euforie. O necelé tři měsíce později je dobrá nálada v tahu. „Musíme k sobě být kritičtí. My i realizák,“ řekl slávista Michal Sadílek po posledním utkání fotbalistů na mistrovství světa.

Porážka 0:3 s Mexikem uzavřela nepovedenou kapitolu.

Češi se na největší turnaj probojovali po dvaceti letech, ale ve třech zápasech získali jen bod. Drsné zjištění?

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„Je to málo. Hrozně málo,“ vrtěl hlavou Sadílek. „Tenhle tým má na víc. Kdybychom hráli s Jihoafrickou republikou stejně jako první poločas proti Mexiku, vyhrajeme. Jenže bohužel. Začali jsme hrát až poslední zápas.“

Všechna tři vystoupení Česka na vrcholném turnaji se nápadně podobala.

Slibný úvod. Nebo minimálně první gól. Proti Jihokorejcům i proti Jihoafričanům reprezentace pokaždé vedla, ale rozjeté zápasy do úspěšného konce nedotáhla.

Čeští fotbalisté před fanoušky po prohře s Mexikem. V popředí Michal Sadílek, za ním zleva Robin Hranáč, Matěj Kovář a Tomáš Holeš.

I proti Mexičanům, které hnal vyprodaný Aztécký stadion, to zpočátku nebylo zlé. Fanoušci znervózněli, když viděli, jak bezradní domácí v prvním poločase jsou. Tím spíš ale oslavovali, když Češi po přestávce darovali domácím tři góly.

Nejdřív chyba na půlce: Romo na půlce přetlačil hned tři soupeře v čele s kapitánem Krejčím a do sóla vyslal rozběhnutého Cháveze. Právě Sadílek se ho ještě ve skluzu pokoušel marně zastavit.

Pak díra na levé straně obrany, do níž vběhl Sánchez a přetlačil Kováře. Holeš pak při snaze o odkop trefil jen padajícího soupeře, dobíhající Quiňones měl před prázdnou bránou snadnou úlohu.

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I třetí stoper Hranáč na konci vyrobil chybu, po které padl gól. A Sadílek, který si situace prohlédl na záznamu při čekání na dopingovou kontrolu, prohlásil: „Jsou to chyby, které se nesmí stát.“

Jenže staly se a Češi jsou vyřazení.

Opravdu mají na víc?

„Když se podíváte na soupisky, věřím, že máme kvalitnější hráče než Jihoafrická republika a jsme zhruba na stejné úrovni jako Mexiko a Korea, i když jsou to samozřejmě mnohem větší státy,“ popsal Sadílek. „Co jsme tady při zápase zažili, bylo nepopsatelné a v Česku to určitě nikdy nebude,“ narážel na magickou atmosféru Aztéckého stadionu.

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„Nicméně kvalitativně na ně podle mě máme,“ zdůraznil jeden ze dvou střelců Česka na turnaji.

Po příběhu, který od posledního Eura, kdy se při nehodě na tříkolce vážně zranil, by pro něj aspoň tohle mohla být pozitivní nálepka. Nebo ne?

„Možná časem, ale teď mám v hlavě jiný dojem,“ zamyslel se. „Je hrozná škoda, že jsme nepostoupili. Bylo to našich silách, ale to bychom museli vždycky hrát celý zápas. V tom byla největší chyba.“

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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Skupina E

Skupina F

Skupina D

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina B

Skupina C

Skupina A

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 2 2 0 0 6:1 6
2. AustrálieAustrálie 2 1 0 1 2:2 3
3. ParaguayParaguay 2 1 0 1 2:4 3
4. TureckoTurecko 2 0 0 2 0:3 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 2 2 0 0 9:2 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 2 1 0 1 2:2 3
3. EkvádorEkvádor 2 0 1 1 0:1 1
4. CuraçaoCuraçao 2 0 1 1 1:7 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 2 1 1 0 7:3 4
2. JaponskoJaponsko 2 1 1 0 6:2 4
3. ŠvédskoŠvédsko 2 1 0 1 6:6 3
4. TuniskoTunisko 2 0 0 2 1:9 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 2 1 1 0 4:2 4
2. ÍránÍrán 2 0 2 0 2:2 2
3. BelgieBelgie 2 0 2 0 1:1 2
4. Nový ZélandNový Zéland 2 0 1 1 3:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 2 1 1 0 4:0 4
2. UruguayUruguay 2 0 2 0 3:3 2
3. KapverdyKapverdy 2 0 2 0 2:2 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 2 0 1 1 1:5 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 2 2 0 0 6:1 6
2. NorskoNorsko 2 2 0 0 7:3 6
3. SenegalSenegal 2 0 0 2 3:6 0
4. IrákIrák 2 0 0 2 1:7 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 2 2 0 0 5:0 6
2. RakouskoRakousko 2 1 0 1 3:3 3
3. AlžírskoAlžírsko 2 1 0 1 2:4 3
4. JordánskoJordánsko 2 0 0 2 2:5 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2. PortugalskoPortugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4. UzbekistánUzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 2 1 1 0 4:2 4
2. GhanaGhana 2 1 1 0 1:0 4
3. ChorvatskoChorvatsko 2 1 0 1 3:4 3
4. PanamaPanama 2 0 0 2 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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