Musíme k sobě být kritičtí. My i realizák. Sadílek po vyřazení: Věřím, že máme na víc

Porážka 0:3 s Mexikem uzavřela nepovedenou kapitolu.
Češi se na největší turnaj probojovali po dvaceti letech, ale ve třech zápasech získali jen bod. Drsné zjištění?
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„Je to málo. Hrozně málo,“ vrtěl hlavou Sadílek. „Tenhle tým má na víc. Kdybychom hráli s Jihoafrickou republikou stejně jako první poločas proti Mexiku, vyhrajeme. Jenže bohužel. Začali jsme hrát až poslední zápas.“
Všechna tři vystoupení Česka na vrcholném turnaji se nápadně podobala.
Slibný úvod. Nebo minimálně první gól. Proti Jihokorejcům i proti Jihoafričanům reprezentace pokaždé vedla, ale rozjeté zápasy do úspěšného konce nedotáhla.
I proti Mexičanům, které hnal vyprodaný Aztécký stadion, to zpočátku nebylo zlé. Fanoušci znervózněli, když viděli, jak bezradní domácí v prvním poločase jsou. Tím spíš ale oslavovali, když Češi po přestávce darovali domácím tři góly.
Nejdřív chyba na půlce: Romo na půlce přetlačil hned tři soupeře v čele s kapitánem Krejčím a do sóla vyslal rozběhnutého Cháveze. Právě Sadílek se ho ještě ve skluzu pokoušel marně zastavit.
Pak díra na levé straně obrany, do níž vběhl Sánchez a přetlačil Kováře. Holeš pak při snaze o odkop trefil jen padajícího soupeře, dobíhající Quiňones měl před prázdnou bránou snadnou úlohu.
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I třetí stoper Hranáč na konci vyrobil chybu, po které padl gól. A Sadílek, který si situace prohlédl na záznamu při čekání na dopingovou kontrolu, prohlásil: „Jsou to chyby, které se nesmí stát.“
Jenže staly se a Češi jsou vyřazení.
Opravdu mají na víc?
„Když se podíváte na soupisky, věřím, že máme kvalitnější hráče než Jihoafrická republika a jsme zhruba na stejné úrovni jako Mexiko a Korea, i když jsou to samozřejmě mnohem větší státy,“ popsal Sadílek. „Co jsme tady při zápase zažili, bylo nepopsatelné a v Česku to určitě nikdy nebude,“ narážel na magickou atmosféru Aztéckého stadionu.
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„Nicméně kvalitativně na ně podle mě máme,“ zdůraznil jeden ze dvou střelců Česka na turnaji.
Po příběhu, který od posledního Eura, kdy se při nehodě na tříkolce vážně zranil, by pro něj aspoň tohle mohla být pozitivní nálepka. Nebo ne?
„Možná časem, ale teď mám v hlavě jiný dojem,“ zamyslel se. „Je hrozná škoda, že jsme nepostoupili. Bylo to našich silách, ale to bychom museli vždycky hrát celý zápas. V tom byla největší chyba.“